"Неужели моя дочь не достойна высшей награды?": отец журналистки Рощиной, замученной в плену РФ, призывает присвоить ей звание Героя Украины
Владимир Рощин, отец замученной в российском плену журналистки Виктории Рощиной, обратился в Офис президента с требованием присвоить его дочери звание Героя Украины.
Об этом говорится в заявлении, которое обнародовала "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.
Рощин напомнил, что еще в мае 246 народных депутатов проголосовали за обращение к президенту Владимиру Зеленскому о награждении Виктории Рощиной высшей государственной наградой. В то же время Зеленский посмертно наградил журналистку орденом Свободы.
По словам отца, адвокаты уже дважды обращались в Офис президента с вопросом о присвоении звания Героя Украины. Там объяснили, что решение об ордене Свободы принято на основании представления Министерства культуры и стратегических коммуникаций.
"Мне как отцу непонятно, почему сложилась такая ситуация и неужели моя дочь, которая погибла за свободу и независимость нашего государства, не достойна высшей государственной награды, при том, что значительное количество народных избранников, представляющих народ Украины, почтив память погибшей от пыток агрессора журналистки - гражданки Украины, поддержала такое награждение", - подчеркнул Рощин.
Он также попросил предоставить информацию, создавались ли при Комиссии государственных наград и геральдики рабочие группы для проработки вопроса. Обращение отец опубликовал в день рождения дочери - Виктории должно было исполниться 29 лет.
Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену
10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.
В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.
Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.
Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.
