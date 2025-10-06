РУС
"Неужели моя дочь не достойна высшей награды?": отец журналистки Рощиной, замученной в плену РФ, призывает присвоить ей звание Героя Украины

Владимир Рощин, отец замученной в российском плену журналистки Виктории Рощиной, обратился в Офис президента с требованием присвоить его дочери звание Героя Украины.

Об этом говорится в заявлении, которое обнародовала "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.

Рощин напомнил, что еще в мае 246 народных депутатов проголосовали за обращение к президенту Владимиру Зеленскому о награждении Виктории Рощиной высшей государственной наградой. В то же время Зеленский посмертно наградил журналистку орденом Свободы.

По словам отца, адвокаты уже дважды обращались в Офис президента с вопросом о присвоении звания Героя Украины. Там объяснили, что решение об ордене Свободы принято на основании представления Министерства культуры и стратегических коммуникаций.

"Мне как отцу непонятно, почему сложилась такая ситуация и неужели моя дочь, которая погибла за свободу и независимость нашего государства, не достойна высшей государственной награды, при том, что значительное количество народных избранников, представляющих народ Украины, почтив память погибшей от пыток агрессора журналистки - гражданки Украины, поддержала такое награждение", - подчеркнул Рощин.

Он также попросил предоставить информацию, создавались ли при Комиссии государственных наград и геральдики рабочие группы для проработки вопроса. Обращение отец опубликовал в день рождения дочери - Виктории должно было исполниться 29 лет.

Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.

Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.

Герой Украины (493) журналистика (3352) Рощина Виктория (38)
Достойна!
06.10.2025 15:36 Ответить
👍👍👍💯
06.10.2025 16:30 Ответить
Дав би Бог! Але судячи з того що її чекали по ту сторону то стає зрозуміло що її здали ті хто має нагороджувати!
06.10.2025 15:44 Ответить
Всем нужны деньги.
06.10.2025 15:56 Ответить
Я не проти визнання самого факту героїзму, але вимагати присвоєння - то щось нездорове.
06.10.2025 16:10 Ответить
Отца можно понять, но звание Герой Украины это наивысшая награда Украины и боюсь что быть замордованным в плену недостаточно для её получения, невозможно всем погибшим за Украину присваивать это звание, так оно обесценится а то что Люди отдавшие жизнь за Украину все ГЕРОИ это факт неоспоримый.
06.10.2025 16:13 Ответить
Вищі нагороди тільки для кварталу 95.
06.10.2025 16:30 Ответить
При всій повазі та зі співчуттям, кожний батько закатованого може це сказати.
06.10.2025 16:32 Ответить
 
 