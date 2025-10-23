РУС
В Краматорске в результате удара "Ланцета" погибли журналистка Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате удара вражеского БПЛА "Ланцет" в Краматорске погибли журналистка телеканала "Freedom" Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ

С 2022 года освещали ситуацию в области

С первых дней полномасштабного вторжения РФ они освещали ситуацию в области, рассказывали правду о вражеских преступлениях, эвакуации гражданского населения, истории наших защитников. Они работали в самых горячих точках Донецкой области, были везде всегда первые.

"Трудно поверить, что это могло произойти именно с ними... Это тяжелая потеря для области и всех нас. Светлые, отзывчивые, справедливые и честные. Елена и Евгений навсегда останутся в нашей памяти именно такими... Искренние соболезнования родным, близким и коллегам", - написал Филашкин.

журналистика (3360) Краматорськ (2413) смерть (9307) СМИ (3864) Донецкая область (11064) телевидение (901) Краматорский район (786)
Судячи з фото, вдарили просто по машині. По цивільній автівці, на якій, скоріш за все, ще й був напис "Преса".

Тупо виродки... Горіти вам всім у пеклі.
показать весь комментарий
23.10.2025 12:14 Ответить
 
 