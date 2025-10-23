УКР
У Краматорську внаслідок удару "Ланцета" загинули журналістка Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. ФОТОрепортаж

Унаслідок удару ворожого БПЛА "Ланцет" у Краматорську загинули журналістка телеканалу "Freedom" Олена Губанова та оператор Євген Кармазін

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін

3 2022 року висвітлювали ситуацію в області

З перших днів повномасштабного вторгнення рф вони висвітлювали ситуацію в області, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення, історії наших захисників. Вони працювали у найгарячіших точках Донеччини, були всюди завжди перші.

"Важко повірити, що це могло статись саме з ними... Це важка втрата для області та всіх нас. Світлі, чуйні, справедливі та чесні. Олена та Євген назавжди залишаться у нашій пам’яті саме такими... Щирі співчуття рідним, близьким та колегам", написав Філашкін.

Унаслідок удару Ланцета загинули журналістка телеканалу "Freedom" Олена Губанова та оператор Євген Кармазін.
Унаслідок удару Ланцета загинули журналістка телеканалу "Freedom" Олена Губанова та оператор Євген Кармазін.

журналістика (1825) Краматорськ (792) смерть (6836) ЗМІ (1391) Донецька область (9895) телебачення (1177) Краматорський район (795)
Судячи з фото, вдарили просто по машині. По цивільній автівці, на якій, скоріш за все, ще й був напис "Преса".

Тупо виродки... Горіти вам всім у пеклі.
23.10.2025 12:14 Відповісти
якби цинічно це не звучало, але з метою безпеки не рекомендовано на машини ліпити відзнаки: преса, санітарна, тощо..., кацапи саме за ними й полюють...
23.10.2025 12:26 Відповісти
Черговий доказ того, що вони не люди. Просто шматки гнилого м'яса, які є тимчасово живими.
23.10.2025 12:28 Відповісти
кацап иди в свой мухосранск и там росказуй =
23.10.2025 12:27 Відповісти
спочатку синь свого пиню, чи як ви його ніжно називаєте, а потім будеш лізти до нас зі своїми тупими порадами, кацап
23.10.2025 12:27 Відповісти
Іди *****, їбанько
23.10.2025 12:28 Відповісти
Де ти взялося таке дурне?
23.10.2025 12:39 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне...
23.10.2025 12:45 Відповісти
 
 