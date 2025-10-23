У Краматорську внаслідок удару "Ланцета" загинули журналістка Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. ФОТОрепортаж

Унаслідок удару ворожого БПЛА "Ланцет" у Краматорську загинули журналістка телеканалу "Freedom" Олена Губанова та оператор Євген Кармазін

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ

3 2022 року висвітлювали ситуацію в області

З перших днів повномасштабного вторгнення рф вони висвітлювали ситуацію в області, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення, історії наших захисників. Вони працювали у найгарячіших точках Донеччини, були всюди завжди перші.

"Важко повірити, що це могло статись саме з ними... Це важка втрата для області та всіх нас. Світлі, чуйні, справедливі та чесні. Олена та Євген назавжди залишаться у нашій пам’яті саме такими... Щирі співчуття рідним, близьким та колегам", написав Філашкін.

