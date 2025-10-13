Во Франции открыли стелу с именами 73 погибших журналистов: среди них - украинка Рощина, замученная в плену РФ

Во французском городе Байё 9 октября открыли новую стелу Мемориала репортеров Байё 2025, где выгравировали имена 73 журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей в период с 1 июня 2024 года по 1 июня 2025 года.

Об этом сообщили в организации "Репортеры без границ" (Reporters Sans Frontières, RSF), передает Цензор.НЕТ.

Мемориал репортеров в Байё основан в 2006 году, чтобы почтить журналистов, которые погибли в зонах боевых действий или были убиты во время выполнения работы. Ежегодно список пополняют новыми именами: в прошлом году - 57, в этом году - 73.

Среди выгравированных на стеле имен есть Виктория Рощина - украинская журналистка, которая погибла от пыток в российском плену в 2024 году. Также среди имен - Айдос Садыков, казахский оппозиционный деятель и журналист, на которого совершили покушение в Киеве.

"Еще 73 имени высечены на мраморе Мемориала военных репортеров в Байё. Они погибли за то, что информировали нас о заговоре между властью и организованной преступностью в Мексике, монархистских беспорядках и их подавлении в Непале, полномасштабном вторжении России в Украину и преступлениях, совершенных израильской армией против палестинского населения", - сказал во время открытия гендиректор RSF Тибо Бруттен.

Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.

Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.

