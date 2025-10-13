У Франції відкрили стелу з іменами 73 загиблих журналістів: серед них - українка Рощина, закатована у полоні РФ

У французькому місті Байо 9 жовтня відкрили нову стелу Меморіалу репортерів Байє 2025, де викарбували імена 73 журналістів, які загинули під час виконання професійних обов’язків у період із 1 червня 2024 року по 1 червня 2025 року.

Про це повідомили в організації "Репортери без кордонів" (Reporters Sans Frontières, RSF), передає Цензор.НЕТ.

Меморіал репортерів у Байо заснований у 2006 році, щоб вшанувати журналістів, які загинули в зонах бойових дій або були вбиті під час виконання роботи. Щороку список поповнюють новими іменами: торік - 57, цьогоріч - 73.

Серед викарбуваних на стелі імен є Вікторія Рощина - українська журналістка, яка загинула від катувань у російському полоні у 2024 році. Також серед імен - Айдос Садиков, казахський опозиційний діяч і журналіст, на якого скоїли замах у Києві.

"Ще 73 імена викарбувані на мармурі Меморіалу військових репортерів у Байо. Вони загинули за те, що інформували нас про змову між владою та організованою злочинністю в Мексиці, монархістські заворушення та їх придушення в Непалі, повномасштабне вторгнення росії в Україну та злочини, скоєні ізраїльською армією проти палестинського населення" , - сказав під час відкриття гендиректор RSF Тібо Бруттен.

Загибель журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні

10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.

Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.

