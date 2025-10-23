Із початку повномасштабної війни РФ вже вбила 135 медійників. Це її свідома стратегія, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку по журналістах у Краматорську, внаслідок якої загинули двоє медійників та ще один дістав поранення.

Про це він написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Голова держави зауважив, що Росія і далі нападає на журналістів, які висвітлюють її війну проти України, вбиває їх і завдає їм поранень.

Загибель журналістів у Краматорську

Зеленський нагадав, що сьогодні в Краматорську Росія вдарила дроном по автомобілю, в якому перебувала знімальна група українського телеканалу Freedom. Загинули журналістка Олена Губанова й оператор Євген Кармазін, а журналіст Олександр Количев дістав важкі поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Франції відкрили стелу з іменами 73 загиблих журналістів: серед них - українка Рощина, закатована у полоні РФ

Він висловив співчуття рідним та близьким загиблих медійників, наголосивши, що їхня мужність у висвітленні правди про російську агресію проти України ніколи не буде забута.

Загибель фотожурналіста Антоні Лаллікана

Зеленський також згадав інший воєнний злочин Росії, коли внаслідок цілеспрямованого удару дрона загинув французький фотожурналіст Антоні Лаллікан, а його український колега Георгій Іванченко дістав поранення.

"З 2022 року Росія вже вбила 135 представників медіа під час своєї повномасштабної війни. Це не випадковості чи помилки, а свідома стратегія Росії, спрямована на те, щоб заглушити всі незалежні голоси, які розповідають світу про воєнні злочини Росії в Україні.

Вдячний усім у світі, хто не заплющує очі на цілеспрямовані атаки Росії проти журналістів та інші злочини. Дуже важливо підтримувати наших людей. І я закликаю всіх у світі, зокрема журналістів, організації з захисту медіа, спеціальних представників ООН й ОБСЄ, усі уряди та інституції, підтримувати оборону України та всі види тиску на Росію, які допоможуть якнайшвидше закінчити цю війну", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закатована Росією журналістка Рощина стала лауреаткою міжнародної премії "Герой свободи преси"