78% українських оборонних компаній уже перенесли або планують перенести виробництво за кордон, – опитування

Безпекові ризики стали головною причиною релокації потужностей за кордон для 89% українських виробників оборонної продукції.

Як повідомили в "Технологічних Силах України", бул проведено опитування серед 35 приватних виробників оборонно-промисловго комплексу, передає LIGA.net.

61% компаній вказали на неможливість експортувати продукцію, а 56% – на низькі обсяги держзамовлень і обмеження на експорт технологій.

78% компаній уже вивели або планують вивести за кордон виробництво, права на технології та R&D-офіси. Найчастіше виробники обирають для релокації Польщу, Чехію, США, Словаччину та Естонію.

Виробники залишили б потужності в Україні за умови доступу до експорту, передбачуваного та стабільного держзамовлення, збільшення обсягів закупівель і можливості створювати спільні підприємства з міжнародними партнерами.

Найчастіше продукцію закуповують напряму військові частини, а також через "Агенцію оборонних закупівель" Міністерства борони, громади, міжнародні програми й Prozorro.

