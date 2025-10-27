Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
78% українських оборонних компаній уже перенесли або планують перенести виробництво за кордон, – опитування

61% українських оборонних компаній вказали на неможливість експорту

Безпекові ризики стали головною причиною релокації потужностей за кордон для 89% українських виробників оборонної продукції.

Як повідомили в "Технологічних Силах України", бул проведено опитування серед 35 приватних виробників оборонно-промисловго комплексу, передає LIGA.net.

61% компаній вказали на неможливість експортувати продукцію, а 56% – на низькі обсяги держзамовлень і обмеження на експорт технологій.

78% компаній уже вивели або планують вивести за кордон виробництво, права на технології та R&D-офіси. Найчастіше виробники обирають для релокації Польщу, Чехію, США, Словаччину та Естонію.

Виробники залишили б потужності в Україні за умови доступу до експорту, передбачуваного та стабільного держзамовлення, збільшення обсягів закупівель і можливості створювати спільні підприємства з міжнародними партнерами.

Найчастіше продукцію закуповують напряму військові частини, а також через "Агенцію оборонних закупівель" Міністерства борони, громади, міжнародні програми й Prozorro.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони кодифікувало носій-ретранслятор "Колібрі" 13 FR1. Виріб створений компанією TAF Industries на запит та у співпраці з підрозділом Darknode Сил безпілотних систем України.

До того стало відомо, що команда інженерів і розробників компанії "Генерал Черешня" у тісній співпраці з підрозділами оборони завершила розробку та запускає в серійне виробництво дрон-перехоплювач "Генерал Черешня Bullet".

безпека (117) безпілотник (594) оборона (560) виробництво (1368) технології (661) дрони (546) релокація (40)
А шо так можна?
27.10.2025 16:28 Відповісти
А шо люди - раби? Вільна людина відкриває бізнес там ,де хоче . І зрозуміло ,що відкривати вона буде там ,де працюють закони і є захист її прав та свобод . А в Північній Кореї люди бізнесом не сильно займаються
27.10.2025 16:52 Відповісти
Заграница нам поможет!!! И зевезет много калмыков и бангдадешцев
27.10.2025 16:54 Відповісти
подякуємо його найвеличності
27.10.2025 17:01 Відповісти
Вивозити треба було Луч і Південмаш ще влітку 2022-го - були б тоді ракети, а не шматок рожевої літаючої труби.
27.10.2025 17:15 Відповісти
Вивозити потрібно було закордон Зе та його слуг - і назад не пускати ....
27.10.2025 17:19 Відповісти

