Журналист германского издания Welt получил ранение во время репортажа с фронта, - Bild
Шеф-репортер германского издания "Welt" Ибрагим Набер получил ранение, когда делал репортаж с 42-й бригадой в открытом поле. Их атаковал российский дрон "Ланцет".
Об этом пишет Bild, передает Цензор.НЕТ.
Атака РФ
Команда сопровождала украинское подразделение ПВО при 42-й бригаде. Когда съемочная группа работала в открытом поле, российский "Ланцет" атаковал военное авто, стоявшее неподалеку. В результате один военный погиб, другой получил тяжелые ранения, в команде репортеров пострадали 3 человека.
Вместе с Набером работали оператор Виктор и продюсер Иван.
"Иван получил два обломка ... в ноги. Один из них так глубоко, что врачи пока не смогли его удалить. Но они говорят, что он снова сможет ходить", - отметил он.
Виктор и сам Набер получили лишь "легкие травмы": несколько дней они плохо слышали и лечили ушибы.
Дроны изменили работу журналистов
По словам Набера, сейчас 10-12 км от линии соприкосновения - "зона смерти".
Он вспоминает бои в Бахмуте.
"В феврале 2023 года мы могли сопровождать украинские войска только в двух-двух с половиной километрах от российских позиций. В городе, среди белого дня. Сейчас это невозможно. Через пять минут уже налетели бы первые дроны-камикадзе", - добавил он.
