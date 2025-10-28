Журналист германского издания Welt получил ранение во время репортажа с фронта, - Bild

Шеф-репортер германского издания "Welt" Ибрагим Набер получил ранение, когда делал репортаж с 42-й бригадой в открытом поле. Их атаковал российский дрон "Ланцет".

Об этом пишет Bild, передает Цензор.НЕТ.

Атака РФ

Команда сопровождала украинское подразделение ПВО при 42-й бригаде. Когда съемочная группа работала в открытом поле, российский "Ланцет" атаковал военное авто, стоявшее неподалеку. В результате один военный погиб, другой получил тяжелые ранения, в команде репортеров пострадали 3 человека.

Вместе с Набером работали оператор Виктор и продюсер Иван.

"Иван получил два обломка ... в ноги. Один из них так глубоко, что врачи пока не смогли его удалить. Но они говорят, что он снова сможет ходить", - отметил он.

Виктор и сам Набер получили лишь "легкие травмы": несколько дней они плохо слышали и лечили ушибы.

Дроны изменили работу журналистов

По словам Набера, сейчас 10-12 км от линии соприкосновения - "зона смерти".

Он вспоминает бои в Бахмуте.

"В феврале 2023 года мы могли сопровождать украинские войска только в двух-двух с половиной километрах от российских позиций. В городе, среди белого дня. Сейчас это невозможно. Через пять минут уже налетели бы первые дроны-камикадзе", - добавил он.

