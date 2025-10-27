С погибшими журналистами Еленой Губановой и Евгением Кармазиным простились в Михайловском соборе. ФОТОрепортаж

Сегодня, 27 октября, в Михайловском Златоверхом соборе состоялась церемония прощания с журналистами Еленой Губановой и Евгением Кармазиным, жизнь которых унес российский дрон в Краматорске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Суспільне","Укрінформ" и другие медиа.

Журналистка и оператор канала Freedom погибли в результате удара российского БПЛА "Ланцет" - оккупанты ударили беспилотником по машине медийщиков.

"Эти люди понимали важность работы, которую они делали. Конечно, они боялись как люди, но Донбасс - это их дом. Их убили за то, что они - украинцы и голоса правды", - сказала гендиректор мультимедийной платформы иновещания Украины Юлия Бин.

Фото, на которых зафиксированы кадры прощания с журналистами, публикует фотокорреспондент Ян Доброносов.























На прощание в Михайловском Златоверхом соборе собрались ориентировочно до 100 человек - родные, друзья и коллеги погибших.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Краматорске в результате удара "Ланцета" погибли журналистка Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин.