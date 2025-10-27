Із загиблими журналістами Оленою Губановою та Євгеном Кармазіним попрощалися у Михайлівському соборі. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 27 жовтня, у Михайлівському золотоверхому соборі відбулася церемонія прощання з журналістами Оленою Губановою та Євгеном Кармазіним, життя яких забрав російський дрон у Краматорську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили "Суспільне", "Укрінформ" та інші медіа.

Журналістка та оператор каналу Freedom загинули унаслідок удару російського БпЛА "Ланцет" - окупанти вдарили безпілотником по машині медійників.

"Ці люди розуміли важливість роботи, яку вони робили. Звісно, вони боялися як люди, але Донбас - це їхній дім. Їх вбили за те, що вони українці та голоси правди", — сказала гендиректорка мультимедійної платформи іномовлення України Юлія Бін.

Фото, на яких зафіксовано кадри прощання з журналістами, публікує фотокореспондент Ян Доброносов.























На прощання в Михайлівському Золотоверхому соборі зібрались орієнтовно до 100 людей —рідні, друзі та колеги загиблих.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Краматорську внаслідок удару "Ланцета" загинули журналістка Олена Губанова та оператор Євген Кармазін.