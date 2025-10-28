Журналіст німецького видання Welt дістав поранення під час репортажу з фронту, - Bild

Шеф-репортер німецького видання "Welt" Ібрагім Набер дістав поранення, коли робив репортаж із 42-ю бригадою у відкритому полі. Їх атакував російський дрон "Ланцет".

Про це пише Bild, передає Цензор.НЕТ.

Атака РФ

Команда супроводжувала український підрозділ ППО при 42-й бригаді. Коли знімальна група працювала у відкритому полі, російський "Ланцет" атакував військове авто, що стояло неподалік. Внаслідок чого один військовий загинув, інший дістав важко поранення, у команді репортерів постраждали 3 особи.

Разом із Набером працювали оператор Віктор та продюсер Іван.

"Іван отримав два уламки ... в ноги. Один із них так глибоко, що лікарі поки що не змогли його видалити. Але вони кажуть, що він знову зможе ходити", - зазначив він.

Віктор і сам Набер дістали лише "легкі травми": кілька днів вони погано чули та лікували забої.

Дрони змінили роботу журналістів

За словами Набера, зараз 10-12 км від лінії зіткнення - "зона смерті".

Він пригадує бої у Бахмуті.

"У лютому 2023 року ми могли супроводжувати українські війська лише за два-два з половиною кілометри від російських позицій. У місті, серед білого дня. Нині це неможливо. За п'ять хвилин уже налетіли б перші дрони-камікадзе", - додав він.

