Журналіст німецького видання Welt дістав поранення під час репортажу з фронту, - Bild
Шеф-репортер німецького видання "Welt" Ібрагім Набер дістав поранення, коли робив репортаж із 42-ю бригадою у відкритому полі. Їх атакував російський дрон "Ланцет".
Про це пише Bild, передає Цензор.НЕТ.
Атака РФ
Команда супроводжувала український підрозділ ППО при 42-й бригаді. Коли знімальна група працювала у відкритому полі, російський "Ланцет" атакував військове авто, що стояло неподалік. Внаслідок чого один військовий загинув, інший дістав важко поранення, у команді репортерів постраждали 3 особи.
Разом із Набером працювали оператор Віктор та продюсер Іван.
"Іван отримав два уламки ... в ноги. Один із них так глибоко, що лікарі поки що не змогли його видалити. Але вони кажуть, що він знову зможе ходити", - зазначив він.
Віктор і сам Набер дістали лише "легкі травми": кілька днів вони погано чули та лікували забої.
Дрони змінили роботу журналістів
За словами Набера, зараз 10-12 км від лінії зіткнення - "зона смерті".
Він пригадує бої у Бахмуті.
"У лютому 2023 року ми могли супроводжувати українські війська лише за два-два з половиною кілометри від російських позицій. У місті, серед білого дня. Нині це неможливо. За п'ять хвилин уже налетіли б перші дрони-камікадзе", - додав він.
