Пресофіцер 24-ї бригади врятував іноземну журналістку від атаки дрона у Костянтинівці. ВIДЕО

Пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила зумів збити російський FPV-дрон, який намагався атакувати іноземних журналістів у Костянтинівці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент стався над Свято-Успенським храмом.

Збиття російського дрона

Бригада у соцмережах повідомила, що під час супроводу журналістки нідерландського видання Het Nederlands Dagblad, яка знімала наслідки обстрілу церкви, противник спробував атакувати знімальну групу дроном- камікадзе.

Пресофіцер Олег Петрасюк вчасно помітив БпЛА і влучним пострілом з автомата знищив його. Завдяки цьому вдалося запобігти трагедії та врятувати життя як військових, так і журналістки.

Росія атакує журналістів

Раніше повідомлялося, що журналіст німецького видання Welt дістав поранення під час репортажу з фронту.

Ібрагім Набер робив телевізійний сюжет із 42-ю бригадою у відкритому полі. Їх атакував російський дрон "Ланцет".

Також ми писали, що у Краматорську внаслідок удару "Ланцета" загинули журналістка Олена Губанова та оператор Євген Кармазін.

Загалом з початку повномасштабної війни РФ вбила 135 медійників.

