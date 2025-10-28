Пресофіцер 24-ї бригади врятував іноземну журналістку від атаки дрона у Костянтинівці. ВIДЕО
Пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила зумів збити російський FPV-дрон, який намагався атакувати іноземних журналістів у Костянтинівці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент стався над Свято-Успенським храмом.
Збиття російського дрона
Бригада у соцмережах повідомила, що під час супроводу журналістки нідерландського видання Het Nederlands Dagblad, яка знімала наслідки обстрілу церкви, противник спробував атакувати знімальну групу дроном- камікадзе.
Пресофіцер Олег Петрасюк вчасно помітив БпЛА і влучним пострілом з автомата знищив його. Завдяки цьому вдалося запобігти трагедії та врятувати життя як військових, так і журналістки.
Росія атакує журналістів
Раніше повідомлялося, що журналіст німецького видання Welt дістав поранення під час репортажу з фронту.
Ібрагім Набер робив телевізійний сюжет із 42-ю бригадою у відкритому полі. Їх атакував російський дрон "Ланцет".
Також ми писали, що у Краматорську внаслідок удару "Ланцета" загинули журналістка Олена Губанова та оператор Євген Кармазін.
Загалом з початку повномасштабної війни РФ вбила 135 медійників.
