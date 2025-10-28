УКР
Пресофіцер 24-ї бригади врятував іноземну журналістку від атаки дрона у Костянтинівці. ВIДЕО

Пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила зумів збити російський FPV-дрон, який намагався атакувати іноземних журналістів у Костянтинівці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент стався над Свято-Успенським храмом.

Збиття російського дрона

Бригада у соцмережах повідомила, що під час супроводу журналістки нідерландського видання Het Nederlands Dagblad, яка знімала наслідки обстрілу церкви, противник спробував атакувати знімальну групу дроном- камікадзе.

Пресофіцер Олег Петрасюк вчасно помітив БпЛА і влучним пострілом з автомата знищив його. Завдяки цьому вдалося запобігти трагедії та врятувати життя як військових, так і журналістки.

Росія атакує журналістів 

Раніше повідомлялося, що журналіст німецького видання Welt дістав поранення під час репортажу з фронту. 

Ібрагім Набер робив телевізійний сюжет із 42-ю бригадою у відкритому полі. Їх атакував російський дрон "Ланцет".

Також ми писали, що у Краматорську внаслідок удару "Ланцета" загинули журналістка Олена Губанова та оператор Євген Кармазін.

Загалом з початку повномасштабної війни РФ вбила 135 медійників.

безпілотник (5100) журналістика (1828) Донецька область (9950) дрони (6188) Покровський район (1149) Костянтинівка (48)
+6
Слава Ісусу Христу, і ЗСУ!
28.10.2025 20:04 Відповісти
+5
Чи буває кращий кадр для результату роботи журналістки - та ще й над храмом !!!
Ані сцукі парваславниє хотіли зняти кадр мабуть для своїх ********** як укри домбят храми
28.10.2025 19:41 Відповісти
+4
Навіки слава !
28.10.2025 20:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oWDMWVlc4zU

дуже ЗАукраїнське антифашистське інтерв"ю Невзорова
28.10.2025 19:47 Відповісти
До біса хараших руських
28.10.2025 19:50 Відповісти
28.10.2025 20:34 Відповісти
Слава Ісусу Христу, і ЗСУ!
28.10.2025 20:04 Відповісти
Навіки слава !
28.10.2025 20:08 Відповісти
Навіки слава Богу Святому!
24 бригада це Галицька Королівська Піхота, найкращі з найкращих
Слава 24 бригаді ЗСУ, Слава ЗСУ!
28.10.2025 20:51 Відповісти
Ісус є гідним ім'ям для прес-офіцера.
28.10.2025 20:33 Відповісти
Честь і хвала якщо так, но на наявному відео чутно що найменше ще декілька стріляючих автоматів, чи не так?
28.10.2025 20:34 Відповісти
Красунчик!
28.10.2025 20:59 Відповісти
 
 