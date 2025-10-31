УКР
Поліцейські із бригади "Хижак" витягують із підбитої бронемашини побратимів та евакуйовують їх: "Я помру?", - "Ні, брате, будеш жити!". ВIДЕО

У Костянтинівці бійці мобільної вогневої групи бригади "Хижак" врятували п’ятьох українських воїнів після влучання у броньовик "Рошель".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, машина була повністю знищена, всередині – затиснуті уламками бійці, серед криків і крові.
Оперативно прибувши на місце, "хижаки" під обстрілом дістали поранених одного за одним. Завдяки їхнім діям усіх військових вдалося евакуювати до безпечної зони для подальшої медичної допомоги.

"Костянтинівка. Броньовик "Рошель" знищений, а всередині - п’ятеро суміжників, затиснутих конструкціями. Крики, кров. До машини кинулись бійці мобільної вогневої групи бригади "Хижак". Витягли одного за одним", - зазначається у коментарі до відеозапису із фрагментами порятунку.

Бережи Вас Боже, Козаки!
31.10.2025 17:08 Відповісти
Слава Богу і нашим воїнам ,
які спасли наших бійців👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
31.10.2025 17:10 Відповісти
Ті, хто рятують життя нашим воїнам,
злітають ніби як з небес до них на порятунок
я б їх всіх називала Доленосцями.
31.10.2025 17:16 Відповісти
Нехай боженька Вас береже герої!
31.10.2025 17:17 Відповісти
После такого-братство больше, чем от рождения.
31.10.2025 17:18 Відповісти
Які ж Ви Герої, рідненькі наші! Одужуйте швидше! Хай допомагають Вам у цьому всі святі!
31.10.2025 17:55 Відповісти
 
 