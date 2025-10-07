Нідерланди нададуть Україні понад 150 наземних роботів THeMIS

Індустрія дронів

Нідерландська компанія Milrem Robotics поставить Україні понад 150 безпілотних наземних транспортних засобів THeMIS.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

Поставка відбуватиметься в рамках оборонної ініціативи під керівництвом Нідерландів.

"Значна частина цих апаратів буде зібрана та поставлена ​​у співпраці з VDL Defentec. Про пожертвування було вперше оголошено у вересні, проте назву країни-донора не розголошували", - йдеться в повідомленні.

Поставку здійснить компанія Milrem Robotics Netherlands у координації з VDL Defentec, що створює спеціальну лінію остаточного складання наземних роботів на своєму заводі в Борні.

Компанія Milrem Robotics проведе комплексне навчання для українських операторів та допоміжного персоналу, щоб забезпечити ефективне розгортання та обслуговування в польових умовах.

