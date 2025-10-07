Нидерланды предоставят Украине более 150 наземных роботов THeMIS

Индустрия дронов

Нидерландская компания Milrem Robotics поставит Украине более 150 беспилотных наземных транспортных средств THeMIS.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

Поставка будет происходить в рамках оборонной инициативы под руководством Нидерландов.

"Значительная часть этих аппаратов будет собрана и поставлена в сотрудничестве с VDL Defentec. О пожертвовании было впервые объявлено в сентябре, однако название страны-донора не разглашали", - говорится в сообщении.

Поставку осуществит компания Milrem Robotics Netherlands в координации с VDL Defentec, которая создает специальную линию окончательной сборки наземных роботов на своем заводе в Борне.

Компания Milrem Robotics проведет комплексное обучение для украинских операторов и вспомогательного персонала, чтобы обеспечить эффективное развертывание и обслуживание в полевых условиях.

