Нидерланды предоставят Украине более 150 наземных роботов THeMIS

Индустрия дронов

Нидерланды предоставят Украине партию наземных роботов

Нидерландская компания Milrem Robotics поставит Украине более 150 беспилотных наземных транспортных средств THeMIS.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

Поставка будет происходить в рамках оборонной инициативы под руководством Нидерландов.

"Значительная часть этих аппаратов будет собрана и поставлена в сотрудничестве с VDL Defentec. О пожертвовании было впервые объявлено в сентябре, однако название страны-донора не разглашали", - говорится в сообщении.

Поставку осуществит компания Milrem Robotics Netherlands в координации с VDL Defentec, которая создает специальную линию окончательной сборки наземных роботов на своем заводе в Борне.

Компания Milrem Robotics проведет комплексное обучение для украинских операторов и вспомогательного персонала, чтобы обеспечить эффективное развертывание и обслуживание в полевых условиях.

А "Радіо NV" на "Веприк" вже зібрало? Всією редакцію вже два роки збирають...
07.10.2025 14:48 Ответить
Bedankt!
07.10.2025 14:48 Ответить
 
 