Сили оборони показали роботів на полі бою: "Мінують, рятують та забезпечують". ВIДЕО
Наземні роботизовані комплекси 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого виконують завдання з мінування, евакуації поранених та постачання на Купʼянському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бригада характеризує НРК як "вантажопідйомні, маневрені та універсальні" - вони застосовуються від розвідки до мінування.
Завдяки роботам знижується ризик для особового складу і підвищується оперативність виконання складних інженерних робіт.
"Мінують, рятують та забезпечують", - йдеться в коментарі до відео.
