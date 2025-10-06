Сили оборони показали роботів на полі бою: "Мінують, рятують та забезпечують". ВIДЕО

Наземні роботизовані комплекси 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого виконують завдання з мінування, евакуації поранених та постачання на Купʼянському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бригада характеризує НРК як "вантажопідйомні, маневрені та універсальні" - вони застосовуються від розвідки до мінування.

Завдяки роботам знижується ризик для особового складу і підвищується оперативність виконання складних інженерних робіт.

"Мінують, рятують та забезпечують", - йдеться в коментарі до відео.

