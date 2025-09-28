В Україні створюють систему виявлення і знищення російських катерів-дронів, - Генштаб

У Збройних силах України триває побудова ефективної системи виявлення та нейтралізації російських надводних безекіпажних катерів для захисту портової інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, підрозділи ЗСУ продовжують адаптацію до нових викликів, зокрема протидії ворожим безпілотникам. "Основну увагу приділяють ефективному виявленню та знищенню БпЛА противника, включно з дронами, оснащеними реактивними двигунами", - повідомили у Генштабі ЗСУ.

Читайте також: Російський дрон атакував авто на Харківщині: загинув чоловік, постраждали жінка та дитина

Також триває масштабування підрозділів, озброєних дронами-перехоплювачами, та нарощується підготовка операторів цих систем. Одним із пріоритетів залишається застосування наземних роботизованих комплексів для логістики, евакуації, інженерного забезпечення, розвідки боєм та підтримки штурмових дій.

Особливу увагу Генштаб приділяє захисту портової інфраструктури та постійному моніторингу бойового простору. "У сучасних умовах війна перетворилася на постійне технологічне змагання", - підкреслили у відомстві.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що Куп’янськ на Харківщині перебуває під контролем ЗСУ, в місті проводяться активні контрдиверсійні заходи.

"На півночі міста тривають пошуково - ударні дії Збройних Сил України проти російських окупантів",- сказав речник Генштабу майор Андрій Ковальов.

Дивіться також: Патрульні допомагають постраждалим після російського нічного обстрілу у Запоріжжі. ВIДЕО