В Україні створюють систему виявлення і знищення російських катерів-дронів, - Генштаб
У Збройних силах України триває побудова ефективної системи виявлення та нейтралізації російських надводних безекіпажних катерів для захисту портової інфраструктури.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, підрозділи ЗСУ продовжують адаптацію до нових викликів, зокрема протидії ворожим безпілотникам. "Основну увагу приділяють ефективному виявленню та знищенню БпЛА противника, включно з дронами, оснащеними реактивними двигунами", - повідомили у Генштабі ЗСУ.
Також триває масштабування підрозділів, озброєних дронами-перехоплювачами, та нарощується підготовка операторів цих систем. Одним із пріоритетів залишається застосування наземних роботизованих комплексів для логістики, евакуації, інженерного забезпечення, розвідки боєм та підтримки штурмових дій.
Особливу увагу Генштаб приділяє захисту портової інфраструктури та постійному моніторингу бойового простору. "У сучасних умовах війна перетворилася на постійне технологічне змагання", - підкреслили у відомстві.
Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що Куп’янськ на Харківщині перебуває під контролем ЗСУ, в місті проводяться активні контрдиверсійні заходи.
"На півночі міста тривають пошуково - ударні дії Збройних Сил України проти російських окупантів",- сказав речник Генштабу майор Андрій Ковальов.
