Патрульні допомагають постраждалим після російського нічного обстрілу у Запоріжжі. ВIДЕО

Патрульні поліцейські Запоріжжя надають допомогу місцевим мешканцям після чергової російської атаки, що сталася в ніч проти неділі, 28 жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок обстрілу постраждали понад 30 осіб. Правоохоронці рятують людей з-під завалів та надають першу допомогу на місці.

Серед потерпілих є ті, хто не може самостійно пересуватися — поліцейські допомагають їм вибратися з-під руїн.

