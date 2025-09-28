УКР
Патрульні допомагають постраждалим після російського нічного обстрілу у Запоріжжі. ВIДЕО

Патрульні поліцейські Запоріжжя надають допомогу місцевим мешканцям після чергової російської атаки, що сталася в ніч проти неділі, 28 жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок обстрілу постраждали понад 30 осіб. Правоохоронці рятують людей з-під завалів та надають першу допомогу на місці.

Серед потерпілих є ті, хто не може самостійно пересуватися — поліцейські допомагають їм вибратися з-під руїн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки нічної атаки по Україні: серед жертв - діти. ВIДЕО

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Шана, а могли десь відсипатися тому що не всі навчені.
показати весь коментар
28.09.2025 17:24 Відповісти
"ви всьо врьотє ! поліцейські - ухилянти! вони втікли першими..."

Дякуємо за службу, Поліціє !

.
показати весь коментар
28.09.2025 17:25 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
28.09.2025 18:29 Відповісти
Слушна думка -підтримую !
показати весь коментар
28.09.2025 18:27 Відповісти
Ви - їбаньки.
показати весь коментар
28.09.2025 19:26 Відповісти
Двері відкриті. Дівчато, давайте станете: плдіцейськими, токарями, фрезувальниками, зварювальниками, а нахрен розмінюватися давайте в металурги, вантажники, докери... і не потрібно потім скавчати, що у вас місячні.
показати весь коментар
28.09.2025 19:22 Відповісти
Бачу, по коментарям, що аж пече обісрати поліцію, але команди не має.
показати весь коментар
28.09.2025 19:18 Відповісти
 
 