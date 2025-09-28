Патрульні допомагають постраждалим після російського нічного обстрілу у Запоріжжі. ВIДЕО
Патрульні поліцейські Запоріжжя надають допомогу місцевим мешканцям після чергової російської атаки, що сталася в ніч проти неділі, 28 жовтня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок обстрілу постраждали понад 30 осіб. Правоохоронці рятують людей з-під завалів та надають першу допомогу на місці.
Серед потерпілих є ті, хто не може самостійно пересуватися — поліцейські допомагають їм вибратися з-під руїн.
Дякуємо за службу, Поліціє !
це подвиг, чи частина роботи?
про василя токаря, що точить снаряди, є відосик?
про повара галю, шо нарізає тушонку для військових, є відосик?
але ж про мєнтів скільки завгодно!
ну, не можна їм на фронт! ніяк не можна!
а, комбайнеру миколі можна, навіть треба. та, взагалі тцк ***** на потребу в комбайнерах!