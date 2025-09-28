Патрульные помогают пострадавшим после российского ночного обстрела в Запорожье. ВИДЕО

Патрульные полицейские Запорожья оказывают помощь местным жителям после очередной российской атаки, произошедшей в ночь на воскресенье, 28 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате обстрела пострадали более 30 человек. Правоохранители спасают людей из-под завалов и оказывают первую помощь на месте.

Среди пострадавших есть те, кто не может самостоятельно передвигаться - полицейские помогают им выбраться из-под руин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия ночной атаки по Украине: среди жертв - дети. ВИДЕО

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!