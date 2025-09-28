Патрульные помогают пострадавшим после российского ночного обстрела в Запорожье. ВИДЕО
Патрульные полицейские Запорожья оказывают помощь местным жителям после очередной российской атаки, произошедшей в ночь на воскресенье, 28 октября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате обстрела пострадали более 30 человек. Правоохранители спасают людей из-под завалов и оказывают первую помощь на месте.
Среди пострадавших есть те, кто не может самостоятельно передвигаться - полицейские помогают им выбраться из-под руин.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дякуємо за службу, Поліціє !
.
це подвиг, чи частина роботи?
про василя токаря, що точить снаряди, є відосик?
про повара галю, шо нарізає тушонку для військових, є відосик?
але ж про мєнтів скільки завгодно!
ну, не можна їм на фронт! ніяк не можна!
а, комбайнеру миколі можна, навіть треба. та, взагалі тцк ***** на потребу в комбайнерах!