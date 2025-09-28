РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7811 посетитель онлайн
Новости Видео Атака БПЛА Запорожье Ракетная атака
595 7

Патрульные помогают пострадавшим после российского ночного обстрела в Запорожье. ВИДЕО

Патрульные полицейские Запорожья оказывают помощь местным жителям после очередной российской атаки, произошедшей в ночь на воскресенье, 28 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате обстрела пострадали более 30 человек. Правоохранители спасают людей из-под завалов и оказывают первую помощь на месте.

Среди пострадавших есть те, кто не может самостоятельно передвигаться - полицейские помогают им выбраться из-под руин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия ночной атаки по Украине: среди жертв - дети. ВИДЕО

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Автор: 

Запорожье (2780) обстрел (29743) Запорожская область (3577) атака (555) помощь и поддержка (889) патрульная полиция (1819) дроны (4854) Запорожский район (268)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шана, а могли десь відсипатися тому що не всі навчені.
показать весь комментарий
28.09.2025 17:24 Ответить
"ви всьо врьотє ! поліцейські - ухилянти! вони втікли першими..."

Дякуємо за службу, Поліціє !

.
показать весь комментарий
28.09.2025 17:25 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
28.09.2025 18:29 Ответить
я от, не розумію!
це подвиг, чи частина роботи?
про василя токаря, що точить снаряди, є відосик?
про повара галю, шо нарізає тушонку для військових, є відосик?
але ж про мєнтів скільки завгодно!
ну, не можна їм на фронт! ніяк не можна!
а, комбайнеру миколі можна, навіть треба. та, взагалі тцк ***** на потребу в комбайнерах!
показать весь комментарий
28.09.2025 17:38 Ответить
От бачите , патрульними під час війни , можуть бути дівчата . Всіх хлопців патрульних потрібно замінити дівчатами , і ніякої броні .
показать весь комментарий
28.09.2025 18:03 Ответить
або комісовані з ЗСУ
показать весь комментарий
28.09.2025 18:13 Ответить
Слушна думка -підтримую !
показать весь комментарий
28.09.2025 18:27 Ответить
 
 