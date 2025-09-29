РУС
В Украине создают систему обнаружения и уничтожения российских катеров-дронов - Генштаб

В Вооруженных силах Украины продолжается построение эффективной системы обнаружения и нейтрализации российских надводных безэкипажных катеров для защиты портовой инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, подразделения ВСУ продолжают адаптацию к новым вызовам, в частности противодействия вражеским беспилотникам. "Основное внимание уделяется эффективному выявлению и уничтожению БпЛА противника, включая дроны, оснащенные реактивными двигателями", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Также продолжается масштабирование подразделений, вооруженных дронами-перехватчиками, и наращивается подготовка операторов этих систем. Одним из приоритетов остается применение наземных роботизированных комплексов для логистики, эвакуации, инженерного обеспечения, разведки боем и поддержки штурмовых действий.

Особое внимание Генштаб уделяет защите портовой инфраструктуры и постоянному мониторингу боевого пространства. "В современных условиях война превратилась в постоянное технологическое соревнование", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в Генштабе сообщили, что Купянск на Харьковщине находится под контролем ВСУ, в городе проводятся активные контрдиверсионные меры.

"На севере города продолжаются поисково - ударные действия Вооруженных Сил Украины против российских оккупантов", - сказал представитель Генштаба майор Андрей Ковалев.

Генштаб ВС (7015) дроны (4854) НРК наземній робот (12)
...створюють....
показать весь комментарий
28.09.2025 23:48 Ответить
а можна не розповідати або... вже створені ????
показать весь комментарий
29.09.2025 00:04 Ответить
Бла- бла про те що буде, колись.Як мільйон дерев з " Фламінго" Генштаб був дієвий при Залужному, а при сирському- ті ж самі зелені чиновники.
показать весь комментарий
29.09.2025 06:22 Ответить
Ти ще скажи де створюють і хто створює .
показать весь комментарий
29.09.2025 08:19 Ответить
тільки після того як жарений півень клюнув..., тільки після того, як втратили корабель, відправили залишки флоту до інших країн, вирішили нарешті щось там побудувати..., яка далекоглядність..., й розвідка, мабуть, не доповідала, хоча, хто її там слухає...
показать весь комментарий
29.09.2025 08:56 Ответить
уже є системи Дзвін, Коровай, Логфас і жодна толком непрацює....Розпилювання грошей
показать весь комментарий
29.09.2025 09:29 Ответить
 
 