В Украине создают систему обнаружения и уничтожения российских катеров-дронов - Генштаб

В Вооруженных силах Украины продолжается построение эффективной системы обнаружения и нейтрализации российских надводных безэкипажных катеров для защиты портовой инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, подразделения ВСУ продолжают адаптацию к новым вызовам, в частности противодействия вражеским беспилотникам. "Основное внимание уделяется эффективному выявлению и уничтожению БпЛА противника, включая дроны, оснащенные реактивными двигателями", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Также продолжается масштабирование подразделений, вооруженных дронами-перехватчиками, и наращивается подготовка операторов этих систем. Одним из приоритетов остается применение наземных роботизированных комплексов для логистики, эвакуации, инженерного обеспечения, разведки боем и поддержки штурмовых действий.

Особое внимание Генштаб уделяет защите портовой инфраструктуры и постоянному мониторингу боевого пространства. "В современных условиях война превратилась в постоянное технологическое соревнование", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в Генштабе сообщили, что Купянск на Харьковщине находится под контролем ВСУ, в городе проводятся активные контрдиверсионные меры.

"На севере города продолжаются поисково - ударные действия Вооруженных Сил Украины против российских оккупантов", - сказал представитель Генштаба майор Андрей Ковалев.

