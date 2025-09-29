В Украине создают систему обнаружения и уничтожения российских катеров-дронов - Генштаб
В Вооруженных силах Украины продолжается построение эффективной системы обнаружения и нейтрализации российских надводных безэкипажных катеров для защиты портовой инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, подразделения ВСУ продолжают адаптацию к новым вызовам, в частности противодействия вражеским беспилотникам. "Основное внимание уделяется эффективному выявлению и уничтожению БпЛА противника, включая дроны, оснащенные реактивными двигателями", - сообщили в Генштабе ВСУ.
Также продолжается масштабирование подразделений, вооруженных дронами-перехватчиками, и наращивается подготовка операторов этих систем. Одним из приоритетов остается применение наземных роботизированных комплексов для логистики, эвакуации, инженерного обеспечения, разведки боем и поддержки штурмовых действий.
Особое внимание Генштаб уделяет защите портовой инфраструктуры и постоянному мониторингу боевого пространства. "В современных условиях война превратилась в постоянное технологическое соревнование", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, в Генштабе сообщили, что Купянск на Харьковщине находится под контролем ВСУ, в городе проводятся активные контрдиверсионные меры.
"На севере города продолжаются поисково - ударные действия Вооруженных Сил Украины против российских оккупантов", - сказал представитель Генштаба майор Андрей Ковалев.
