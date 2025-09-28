РУС
Новости Атака дронов на Харьковщину
Российский дрон атаковал автомобиль в Харьковской области: погиб мужчина, пострадали женщина и ребенок

Дрон РФ попал в гражданский автомобиль в Харьковской области: погиб мужчина

В Харьковской области российские войска с помощью дрона атаковали гражданский автомобиль, который двигался по трассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате удара погиб 44-летний мужчина, а женщина и ребенок получили ранения.

Трагедия произошла в Дергачевской громаде, недалеко от населенного пункта Прудянка. "В результате вражеского удара погиб 44-летний мужчина", - отметил Синегубов.

По его словам, 41-летняя женщина получила ранения. Кроме того, пострадала 14-летняя девочка, которая испытала острую реакцию на стресс.

Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

атака (555) дроны (4854) Харьковская область (1644)
💡 Блекаут у центрі Бєлгорода після прильотів по місцевій ТЕЦ - попередньо, уражено також дві підстанції.

Шукайте підвали виродки, це тільки розминка.
показать весь комментарий
28.09.2025 19:06 Ответить
https://t.me/voynareal/122955 👉 «Вот это аттракцион, раз*обывают»: момент влучання по ТЕЦ в Бєлгороді та коментарі русні для вас Зауважте, який огляд попав на відео.
показать весь комментарий
28.09.2025 19:30 Ответить
https://t.me/voynareal/122959 Русня запалює свічки, а замість повідомлень може починати відправляти поштових голубів - в мінус пішли інтернет та навіть вода Сценарій занедбаного Донецька як ніколи близький для Бєлгорода.
показать весь комментарий
28.09.2025 19:35 Ответить
 
 