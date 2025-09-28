Российский дрон атаковал автомобиль в Харьковской области: погиб мужчина, пострадали женщина и ребенок

В Харьковской области российские войска с помощью дрона атаковали гражданский автомобиль, который двигался по трассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате удара погиб 44-летний мужчина, а женщина и ребенок получили ранения.

Трагедия произошла в Дергачевской громаде, недалеко от населенного пункта Прудянка. "В результате вражеского удара погиб 44-летний мужчина", - отметил Синегубов.

По его словам, 41-летняя женщина получила ранения. Кроме того, пострадала 14-летняя девочка, которая испытала острую реакцию на стресс.

Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

