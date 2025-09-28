Российский дрон атаковал автомобиль в Харьковской области: погиб мужчина, пострадали женщина и ребенок
В Харьковской области российские войска с помощью дрона атаковали гражданский автомобиль, который двигался по трассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате удара погиб 44-летний мужчина, а женщина и ребенок получили ранения.
Трагедия произошла в Дергачевской громаде, недалеко от населенного пункта Прудянка. "В результате вражеского удара погиб 44-летний мужчина", - отметил Синегубов.
По его словам, 41-летняя женщина получила ранения. Кроме того, пострадала 14-летняя девочка, которая испытала острую реакцию на стресс.
Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шукайте підвали виродки, це тільки розминка.