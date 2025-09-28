Російський дрон атакував авто на Харківщині: загинув чоловік, постраждали жінка та дитина
У Харківській області російські війська за допомогою дрона атакували цивільний автомобіль, що рухався трасою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок удару загинув 44-річний чоловік, а жінка та дитина отримали поранення.
Трагедія сталася в Дергачівській громаді, неподалік населеного пункту Прудянка. "Унаслідок ворожого удару загинув 44-річний чоловік", - зазначив Синєгубов.
За його словами, 41-річна жінка дістала поранення. Крім того, постраждала 14-річна дівчинка, яка зазнала гострої реакції на стрес.
Постраждалих доставили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.
