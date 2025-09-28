УКР
Новини Атака дронів на Харківщину
Російський дрон атакував авто на Харківщині: загинув чоловік, постраждали жінка та дитина

Дрон РФ влучив у цивільне авто на Харківщині: загинув чоловік

У Харківській області російські війська за допомогою дрона атакували цивільний автомобіль, що рухався трасою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок удару загинув 44-річний чоловік, а жінка та дитина отримали поранення.

Трагедія сталася в Дергачівській громаді, неподалік населеного пункту Прудянка. "Унаслідок ворожого удару загинув 44-річний чоловік", - зазначив Синєгубов.

За його словами, 41-річна жінка дістала поранення. Крім того, постраждала 14-річна дівчинка, яка зазнала гострої реакції на стрес.

Постраждалих доставили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

💡 Блекаут у центрі Бєлгорода після прильотів по місцевій ТЕЦ - попередньо, уражено також дві підстанції.

Шукайте підвали виродки, це тільки розминка.
показати весь коментар
28.09.2025 19:06 Відповісти
https://t.me/voynareal/122955 👉 «Вот это аттракцион, раз*обывают»: момент влучання по ТЕЦ в Бєлгороді та коментарі русні для вас Зауважте, який огляд попав на відео.
показати весь коментар
28.09.2025 19:30 Відповісти
https://t.me/voynareal/122959 Русня запалює свічки, а замість повідомлень може починати відправляти поштових голубів - в мінус пішли інтернет та навіть вода Сценарій занедбаного Донецька як ніколи близький для Бєлгорода.
показати весь коментар
28.09.2025 19:35 Відповісти
 
 