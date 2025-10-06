Силы обороны показали роботов на поле боя: "Минируют, спасают и обеспечивают". ВИДЕО
Наземные роботизированные комплексы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого выполняют задачи по минированию, эвакуации раненых и снабжению на Купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бригада характеризует НРК как "грузоподъемные, маневренные и универсальные" - они применяются от разведки до минирования.
Благодаря роботам снижается риск для личного состава и повышается оперативность выполнения сложных инженерных работ.
"Минируют, спасают и обеспечивают", - говорится в комментарии к видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль