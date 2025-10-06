РУС
Силы обороны показали роботов на поле боя: "Минируют, спасают и обеспечивают". ВИДЕО

Наземные роботизированные комплексы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого выполняют задачи по минированию, эвакуации раненых и снабжению на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бригада характеризует НРК как "грузоподъемные, маневренные и универсальные" - они применяются от разведки до минирования.

Благодаря роботам снижается риск для личного состава и повышается оперативность выполнения сложных инженерных работ.

"Минируют, спасают и обеспечивают", - говорится в комментарии к видео.

эвакуация (2191) робот (66) 14 отдельная механизированная бригада (105) Харьковская область (1674) Купянский район (444) Купянск (789)
