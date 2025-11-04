Маршрут - 64 км, продолжительность миссии - почти 6 часов: эвакуация раненого бойца с оккупированной территории с помощью НРК. ВИДЕО
Индустрия дронов
Украинские защитники провели уникальную операцию под кодовым названием "ГВЕР", в ходе которой удалось спасти раненого бойца из оккупированного населенного пункта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, эвакуация осуществлялась с помощью наземных роботизированных комплексов (НРК), которые использовали военные 1-го отдельного медицинского батальона совместно со смежными подразделениями.
Раненый воин находился на временно оккупированной территории 33 дня, терпел боль и ждал спасения. Предыдущие шесть попыток эвакуации оказались неудачными, но седьмая миссия завершилась успешно. Сейчас спасенный боец находится в безопасности и проходит лечение.
Воин продержался раненым 33 дня. Шесть неудачных попыток, седьмая - успешная. Маршрут - 64 км (37 км с поврежденным колесом). Миссия длилась 5 ч 58 мин. Во время движения НРК подорвался на мине и попал под сброс дрона, но бронированная капсула спасла раненого.
Свій до свого по своє. Тільки підтримуючи один одного вистоїмо.
"врятувати рядового" - тільки така армія має право на існування і така армія переможе !
молодці !
досвід такого дрона з бронекапсулою має бути масштабований
Слава ЗСУ !
