РУС
841 10

Россия пытается узаконить принудительный призыв в Мелитополе: оккупанты составляют списки мужчин

Российские командиры на ТОТ требуют часть выплат от "мобилизованных"

Оккупационные власти на временно захваченных территориях пытаются узаконить принудительную мобилизацию жителей, в частности Мелитополя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр нацсопротивления.

Россия приняла закон, позволяющий проводить призыв в армию с 1 января по 31 декабря, распространяя его формально и на оккупированные районы Украины, несмотря на предыдущие заявления об "освобождении местных от военной службы".

Призыв на ВОТ Запорожской области

Как отмечается, теперь любой житель Мелитополя или близлежащих населенных пунктов может быть призван в любой день и должен явиться в военкомат в течение 30 дней после получения электронной повестки.

По данным источников ЦНС в Запорожской области, оккупационные "военкоматы" уже получили указания из Москвы по составлению списков мужчин в возрасте от 18 до 50 лет. Особое внимание уделяется работникам коммунальных служб, охранникам и строителям.

"Добровольческие батальоны"

Оккупационные СМИ одновременно распространяют информацию о "добровольческих батальонах", создавая иллюзию поддержки, однако местные жители сообщают, что "добровольность" часто означает ультиматум: либо контракт, либо потеря работы.

В ЦНС отмечают, что действия оккупантов грубо нарушают IV Женевскую конвенцию, которая запрещает принудительный призыв гражданского населения оккупированного государства. Внутри администрации царит напряжение - местные чиновники пытаются "прикрывать" кампанию словами о "военно-патриотическом воспитании".

Автор: 

Мелитополь (624) оккупация (10352) Запорожская область (3710) мобилизация (2940) Мелитопольский район (18)
+3
ну давайте, диванні воєни з ТЦК, де ви, фас! давайте розказуйте про незаконну мобілізацію, про те, що немає стану війни, про позбавлення волі в ТЦК, про черги мобілізації.
показать весь комментарий
31.10.2025 12:59 Ответить
+2
Чому зараз примусово не евакуйовують населення з населених пунктів яким загрожує окупація? Чому армія досі не має права силою вивозити людей? Чому армія не має права займати приміщення які потрібні для оборони? Чому армія не має права конфісковувати транспортні засоби та майно в зоні бойових дій? Ми воюємо чи ми дрочимо?
показать весь комментарий
31.10.2025 13:04 Ответить
+2
Тому що зе.
показать весь комментарий
31.10.2025 13:07 Ответить
73 % за таке ТЦК проголосували у 2019р
показать весь комментарий
31.10.2025 13:34 Ответить
IT Wlad West
Нарід, как вы не поймете, все шо вытворяет это кубло делается не от непонимания или непрофессианализма, а по инструкциям из кремля. Это называется планомерной сдачей Украины.
02.10.2024 14:00 Відповісти Видалити
показать весь комментарий
31.10.2025 13:17 Ответить
Украинцев будут убивать руками украинцев.
показать весь комментарий
31.10.2025 13:13 Ответить
Вже,вбивають,продажні гниди.
показать весь комментарий
31.10.2025 13:16 Ответить
лугондонцы - не в счет.
показать весь комментарий
31.10.2025 13:18 Ответить
Й там не побастуєш, й автівки рашистів не поблокуєш, та й на відео знімати не вийде довго.....
показать весь комментарий
31.10.2025 13:46 Ответить
 
 