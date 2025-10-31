Россия пытается узаконить принудительный призыв в Мелитополе: оккупанты составляют списки мужчин
Оккупационные власти на временно захваченных территориях пытаются узаконить принудительную мобилизацию жителей, в частности Мелитополя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр нацсопротивления.
Россия приняла закон, позволяющий проводить призыв в армию с 1 января по 31 декабря, распространяя его формально и на оккупированные районы Украины, несмотря на предыдущие заявления об "освобождении местных от военной службы".
Призыв на ВОТ Запорожской области
Как отмечается, теперь любой житель Мелитополя или близлежащих населенных пунктов может быть призван в любой день и должен явиться в военкомат в течение 30 дней после получения электронной повестки.
По данным источников ЦНС в Запорожской области, оккупационные "военкоматы" уже получили указания из Москвы по составлению списков мужчин в возрасте от 18 до 50 лет. Особое внимание уделяется работникам коммунальных служб, охранникам и строителям.
"Добровольческие батальоны"
Оккупационные СМИ одновременно распространяют информацию о "добровольческих батальонах", создавая иллюзию поддержки, однако местные жители сообщают, что "добровольность" часто означает ультиматум: либо контракт, либо потеря работы.
В ЦНС отмечают, что действия оккупантов грубо нарушают IV Женевскую конвенцию, которая запрещает принудительный призыв гражданского населения оккупированного государства. Внутри администрации царит напряжение - местные чиновники пытаются "прикрывать" кампанию словами о "военно-патриотическом воспитании".
