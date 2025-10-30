РУС
Новости Военное положение
635 15

Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней

Мобилизация и военное положение продлены

Президент Владимир Зеленский 30 октября подписал законы, которые на 90 дней продлевают военное положение и проведение всеобщей мобилизации до 3 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады, которую информирует Цензор.НЕТ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми военное положение и всеобщая мобилизация продлены на 90 дней - с 5 ноября 2025 года:

  • 4643-IX - Закон об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине"
  • 4644-IX - Закон об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации"

Читайте также: Местные выборы в Украине в 2025 году не состоятся из-за военного положения, - ЦИК

"Соответствующие решения необходимы для отражения вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 октября президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации до февраля 2026 года.

21 октября Верховная Рада проголосовала за законопроекты о продлении действия военного положения в Украине и всеобщей мобилизации на 90 дней - до 3 февраля 2026 года.

Читайте также: Только 119 безработных мужчин снялись с учета из-за мобилизации в 2025 году, — Госслужба занятости

Автор: 

Зеленский Владимир (22440) мобилизация (2939)
+2
Оце підмахувати члєнограй гарно вміє. Ну, і ще у відосіках белькотіти.
показать весь комментарий
30.10.2025 17:12 Ответить
+2
Шах і мат зрадофілам !
показать весь комментарий
30.10.2025 17:19 Ответить
+1
А не треба було підписувати?
показать весь комментарий
30.10.2025 17:17 Ответить
Оце підмахувати члєнограй гарно вміє. Ну, і ще у відосіках белькотіти.
показать весь комментарий
30.10.2025 17:12 Ответить
А не треба було підписувати?
показать весь комментарий
30.10.2025 17:17 Ответить
Не треба було лізти в президенти.
показать весь комментарий
30.10.2025 17:29 Ответить
Не в захист Зеленського. Але ж він не сам посів цю посаду. Особисто я за нього не голосував, але більшість його вибрала. Він мав право балотуватись як і кожен громадянин України.
показать весь комментарий
30.10.2025 17:46 Ответить
А 3 лютого - наступний рік, а в наступному році - крах російської економіки. Бачите як все прораховано.
показать весь комментарий
30.10.2025 17:16 Ответить
Шах і мат зрадофілам !
показать весь комментарий
30.10.2025 17:19 Ответить
Вже можна починати ділити репарації.
показать весь комментарий
30.10.2025 17:23 Ответить
А хто сказав , що вже не почали ...?
показать весь комментарий
30.10.2025 17:28 Ответить
То може вже й путіна в Гаагу везуть, а ми й не в курсі.
показать весь комментарий
30.10.2025 17:29 Ответить
Так збиралися ж везти - через Будапешт прямо в Гаагу ... просто не склалося поки що - відклали на потім ))
показать весь комментарий
30.10.2025 17:35 Ответить
Тобто, ніяких заморозок лінії фронту для проведення виборів зільоне не передбачає? Йому там Трамп в Овальному наказав оголососит про свою НЕучасть у можливих виборах - а він... заморожує неможливість їх проведення на 3 міс як мінімум . Тобто, вони зараз планують надалі мафіозні розбірки на збагачення перед кінцем свого РИГОправління?
Там Данія потребує від вовки рапорт про розтрату наданих нею коштів на грабування Міндічем через його кастингову фламінго-компанію... А він ... ну вухом не веде.Ні бабла ні фламінгів ні відповіді Данії.. А лиш стаття у західному ЗМІ про ********* партнерів Кастинг-Міндіч аферою. ...
показать весь комментарий
30.10.2025 17:26 Ответить
А потом выборы и на второй срок Зеля пройдет, все прочитано им, гройстмейсер одним словом
показать весь комментарий
30.10.2025 17:21 Ответить
Сім "фламінгів" на 90 днів... думаю, через три місяці, зеленський разбомбіт весь кацапстан!
показать весь комментарий
30.10.2025 17:21 Ответить
та нужно было на 90 лет
показать весь комментарий
30.10.2025 17:40 Ответить
 
 