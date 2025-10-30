Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней

Президент Владимир Зеленский 30 октября подписал законы, которые на 90 дней продлевают военное положение и проведение всеобщей мобилизации до 3 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады, которую информирует Цензор.НЕТ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми военное положение и всеобщая мобилизация продлены на 90 дней - с 5 ноября 2025 года:

4643-IX - Закон об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине"

4644-IX - Закон об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации"

"Соответствующие решения необходимы для отражения вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 октября президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации до февраля 2026 года.

21 октября Верховная Рада проголосовала за законопроекты о продлении действия военного положения в Украине и всеобщей мобилизации на 90 дней - до 3 февраля 2026 года.

