УКР
934 15

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану й мобілізації на 90 днів

Мобілізацію та воєнний стан продовжено

Президент Володимир Зеленський 30 жовтня підписав закони, які на 90 днів продовжать воєнний стан та проведення загальної мобілізації до 3 лютого.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими воєнний стан і загальну мобілізацію продовжено на 90 днів — із 5 листопада 2025 року:

  •  4643-IX — Закон про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"
  •  4644-IX — Закон про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації"

Також читайте: Місцеві вибори в Україні у 2025 році не відбудуться через воєнний стан, - ЦВК

"Відповідні рішення необхідні для відбиття збройної агресії російської федерації проти нашої держави", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації до лютого 2026 року.

21 жовтня Верховна Рада проголосувала за законопроєкти про продовження дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації на 90 днів - до 3 лютого 2026 року.

Також читайте: Лише 119 безробітних чоловіків знялися з обліку через мобілізацію у 2025 році, — Держслужба зайнятості

Зеленський Володимир (26008) мобілізація (3264)
Оце підмахувати члєнограй гарно вміє. Ну, і ще у відосіках белькотіти.
30.10.2025 17:12 Відповісти
Шах і мат зрадофілам !
30.10.2025 17:19 Відповісти
А не треба було підписувати?
30.10.2025 17:17 Відповісти
30.10.2025 17:12 Відповісти
30.10.2025 17:17 Відповісти
Не треба було лізти в президенти.
30.10.2025 17:29 Відповісти
Не в захист Зеленського. Але ж він не сам посів цю посаду. Особисто я за нього не голосував, але більшість його вибрала. Він мав право балотуватись як і кожен громадянин України.
30.10.2025 17:46 Відповісти
А 3 лютого - наступний рік, а в наступному році - крах російської економіки. Бачите як все прораховано.
30.10.2025 17:16 Відповісти
30.10.2025 17:19 Відповісти
Вже можна починати ділити репарації.
30.10.2025 17:23 Відповісти
А хто сказав , що вже не почали ...?
30.10.2025 17:28 Відповісти
То може вже й путіна в Гаагу везуть, а ми й не в курсі.
30.10.2025 17:29 Відповісти
Так збиралися ж везти - через Будапешт прямо в Гаагу ... просто не склалося поки що - відклали на потім ))
30.10.2025 17:35 Відповісти
Тобто, ніяких заморозок лінії фронту для проведення виборів зільоне не передбачає? Йому там Трамп в Овальному наказав оголососит про свою НЕучасть у можливих виборах - а він... заморожує неможливість їх проведення на 3 міс як мінімум . Тобто, вони зараз планують надалі мафіозні розбірки на збагачення перед кінцем свого РИГОправління?
Там Данія потребує від вовки рапорт про розтрату наданих нею коштів на грабування Міндічем через його кастингову фламінго-компанію... А він ... ну вухом не веде.Ні бабла ні фламінгів ні відповіді Данії.. А лиш стаття у західному ЗМІ про ********* партнерів Кастинг-Міндіч аферою. ...
30.10.2025 17:26 Відповісти
А потом выборы и на второй срок Зеля пройдет, все прочитано им, гройстмейсер одним словом
30.10.2025 17:21 Відповісти
Сім "фламінгів" на 90 днів... думаю, через три місяці, зеленський разбомбіт весь кацапстан!
30.10.2025 17:21 Відповісти
та нужно было на 90 лет
30.10.2025 17:40 Відповісти
 
 