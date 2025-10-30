Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану й мобілізації на 90 днів
Президент Володимир Зеленський 30 жовтня підписав закони, які на 90 днів продовжать воєнний стан та проведення загальної мобілізації до 3 лютого.
Про це повідомила пресслужба Верховної Ради, які інформує Цензор.НЕТ
Президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими воєнний стан і загальну мобілізацію продовжено на 90 днів — із 5 листопада 2025 року:
- 4643-IX — Закон про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"
- 4644-IX — Закон про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації"
"Відповідні рішення необхідні для відбиття збройної агресії російської федерації проти нашої держави", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, 20 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації до лютого 2026 року.
21 жовтня Верховна Рада проголосувала за законопроєкти про продовження дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації на 90 днів - до 3 лютого 2026 року.
Там Данія потребує від вовки рапорт про розтрату наданих нею коштів на грабування Міндічем через його кастингову фламінго-компанію... А він ... ну вухом не веде.Ні бабла ні фламінгів ні відповіді Данії.. А лиш стаття у західному ЗМІ про ********* партнерів Кастинг-Міндіч аферою. ...