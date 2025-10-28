УКР
Новини Мобілізація в Україні
675 5

Лише 119 безробітних чоловіків знялися з обліку через мобілізацію у 2025 році, — Держслужба зайнятості

зайнятості,центр

З початку 2025 року лише 0,1% безробітних українців були зняті з обліку через мобілізацію.

Про це повідомила Державна служба зайнятості, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними відомства, чоловіки становлять близько 21% від загальної кількості зареєстрованих безробітних — майже 62 тисячі осіб. Водночас через призов до армії знялися з обліку лише 119 українців, що становить 0,1% від усіх, хто припинив реєстрацію у службі зайнятості.

Загалом у 2025 році кількість чоловіків, які зверталися по допомогу, зросла на майже 4% порівняно з минулим роком і досягла 144 тисяч осіб.

Найбільше звернень зафіксовано:

  • у Дніпропетровській області — майже 11,5 тис.;

  • у Харківській області — понад 9,4 тис.;

  • у Львівській області — близько 8,9 тис.

Найменше користуються послугами служби чоловіки на:

  • Херсонщині — трохи більше 2 тис.;

  • Закарпатті — 3,3 тис.;

  • Кіровоградщині — 3,5 тис.;

  • Київщині — 3,9 тис.

Автор: 

безробіття (591) зайнятість (48) мобілізація (3262)
зельоні підрахуї ))
28.10.2025 16:55 Відповісти
Натякають - от дивіться ще скіко "вільного ресурсу", цілих 62 тисячі.
28.10.2025 16:58 Відповісти
Та ніхто ні на що не натакає. Просто ті чоловіки мабуть, або зняті з обліку, або з законними відстрочками.
28.10.2025 17:18 Відповісти
Рагистрация в подобного роду службах абсолютно ничего не дает за исключением того, что ТЦК будут знать ваш адрес и могут выслать вам повестку.
28.10.2025 17:17 Відповісти
 
 