Лише 119 безробітних чоловіків знялися з обліку через мобілізацію у 2025 році, — Держслужба зайнятості
З початку 2025 року лише 0,1% безробітних українців були зняті з обліку через мобілізацію.
Про це повідомила Державна служба зайнятості, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За даними відомства, чоловіки становлять близько 21% від загальної кількості зареєстрованих безробітних — майже 62 тисячі осіб. Водночас через призов до армії знялися з обліку лише 119 українців, що становить 0,1% від усіх, хто припинив реєстрацію у службі зайнятості.
Загалом у 2025 році кількість чоловіків, які зверталися по допомогу, зросла на майже 4% порівняно з минулим роком і досягла 144 тисяч осіб.
Найбільше звернень зафіксовано:
-
у Дніпропетровській області — майже 11,5 тис.;
-
у Харківській області — понад 9,4 тис.;
-
у Львівській області — близько 8,9 тис.
Найменше користуються послугами служби чоловіки на:
-
Херсонщині — трохи більше 2 тис.;
-
Закарпатті — 3,3 тис.;
-
Кіровоградщині — 3,5 тис.;
-
Київщині — 3,9 тис.
