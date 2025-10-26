УКР
Новини Мобілізація в Україні
1 710 26

Щомісяця 30 тисяч новобранців долучаються до ЗСУ, мобілізація йде за нормами,- "Слуга народу" Веніславський

Веніславський назвав кількість українців, які мобілізують в ЗСУ щомісяця

Щомісяця на військову службу за мобілізацією та через систему рекрутингу прибувають близько 30 тисяч громадян України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп від "Слуги народу" і член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Він додав, що наразі у Верховній Раді немає законодавчих пропозицій чи запитів від Генштабу, головнокомандувача ЗСУ чи Міністерства оборони щодо удосконалення мобілізації. За словами Веніславського, всі питання, які обговорювалися раніше, вже мають законодавче підґрунтя.

Нардеп підкреслив, що різких змін у кількості мобілізованих немає. Усе відбувається за планом, відповідно до чинного законодавства. За його словами, система рекрутингу працює стабільно, а мобілізація проводиться з дотриманням всіх норм.

Таким чином, забезпечується постійне поповнення Збройних сил України новими військовослужбовцями.

військкомат мобілізація ТЦК та СП Рекрутинг
+13
а що там ще можно вдосконалити??ніодна інша система при цій владі не спрацює ,бо такого позорного антилюдяного зашквару не забудуть цілі покоління і маю надію відбудуться показові суди над тими хто мав в тому участь...
26.10.2025 23:06
+12
А бандит з Одеси,який був у формі і з тцк і погрожував зґвалтуваням,це по якому закону?По якому закону в масках і цивільному одязі викрадають в бусики?
26.10.2025 23:15
+11
Усі бачать, як зелені чоловічки діють "відповідно до чинного законодавства". Щодня десятки відео з'являються. Влада угробила професійну та добровольчі армії у контрнаступах, а тепер намагається компенсувати нестачу грошей на дрони за рахунок безкоштовного вилову майбутніх героїв.
26.10.2025 23:10
а що там ще можно вдосконалити??ніодна інша система при цій владі не спрацює ,бо такого позорного антилюдяного зашквару не забудуть цілі покоління і маю надію відбудуться показові суди над тими хто мав в тому участь...
26.10.2025 23:06
Навіть не сумнівайся, кліку карло- пу, самого пу, будуть обов'язково судити у Гаазі.
27.10.2025 00:27
не будуть...
27.10.2025 00:39
Усі бачать, як зелені чоловічки діють "відповідно до чинного законодавства". Щодня десятки відео з'являються. Влада угробила професійну та добровольчі армії у контрнаступах, а тепер намагається компенсувати нестачу грошей на дрони за рахунок безкоштовного вилову майбутніх героїв.
26.10.2025 23:10
Так, а чому ти, на гєрасімова, вирішив жвлітися на українському сайті.
27.10.2025 00:25
А бандит з Одеси,який був у формі і з тцк і погрожував зґвалтуваням,це по якому закону?По якому закону в масках і цивільному одязі викрадають в бусики?
26.10.2025 23:15
Здається пану Вениславському іноді краще помовчати...
26.10.2025 23:16
Пенькославський, в серпні ти грозився що якщо добровільно з сзч не прийдуть до 30 числа то будуть прийняті міри, пройшло вже майже 2 місяці а сзч набуло катастрофічних масштабів (200 тис як мінімум на даний момент) чи може краще не кількість а якість? Зп на початку не злиденні 20к а 70к гривень для початку+ якісне обмундирування, яке дивним чином продається тільки в війскторгах (на фб реклама через одного) , та ні, маячня якась...
26.10.2025 23:21
Та ясно,яке воно тупе зелене гі...но!!!
26.10.2025 23:23
"30 тис щомісяця" а скільки ж доходить до злагодження? Мабуть в рази менше?
26.10.2025 23:24
20 000 в місяць СЗЧ,підготовка БЗВП в загалі ніяка,якесь знущання та приниження над ,,мобілізованими,, ,тими хто при владі все робиться для того,щоб вся військова структура спроможна до спротиву посипалася через вичерпання моральних та фізичних сил,більше ніяк не оцінити те що відбувається....
26.10.2025 23:34
Щомісяця по 30 тисяч новобранців, але загальна кількість армії не змінюється. Виходить загальні втрати за місяць теж 30 тисяч. Це 200, 300, счз, пропавші без вісті. Це тисяча хлопців в день.
26.10.2025 23:27
Ха, як новина тільки вийшла то був інший заголовок, оперативно виправили, тільки краще од цього вряд чи стане мобілізація , чому менти до сих пір заброньовані на 4 рік війни і в тилах соплі витирають? Чи "добові поставки" будь якою ціною? Все по "заветам" сирка совдепського?
26.10.2025 23:27
Тому що зелена влада кварталу95 боїться їх чіпати. В них є зброя - можуть і збройний опір мобілізації вчинити. Штурмуватимуть західні кордони цілими відділками.
26.10.2025 23:33
ні,ці моральні виродки не підуть проти влади,бо вона є гарантом їх спокійного та ситого життя,а залишків активного народу так,а пластмасові гандони воювати не будуть,початок війни показав що їх створили для іншого,та і не плутайте поліцію та міліцію....
26.10.2025 23:38
Цей вініславський такий же брехун як і вся зелена шушара.
26.10.2025 23:30
Щомісяця на військову службу за мобілізацією та через систему рекрутингу прибувають близько 30 тисяч громадян України.

От вам і статистика скільки укрaїнців щомісяця гине або недієздтних (середньо бо важко поранені).
26.10.2025 23:33
Цьому зелупню веніславському вірити, з 2019 року, це себе не поважати!! Вони і в Козині, дивні фортифікаційні споруди будують!?!?
Шашличники, аналТАБУ, патіхаму в лєс та рятівники, отих убивців, - беркутні і вагнерівців!!
26.10.2025 23:34
І куди діваються.і як на фронті може не вистачати солдатів.
26.10.2025 23:35
Скільки ТЦК покараних за мобілізацію людей із категорії "придатні до тилу" без спецільно створеного місця в цьому тилу та уладеного контракту, бо якщо людина справді не треба, то це тягар дял армії та підрив оборони. Хворі в армії не потрібні, це гроші на вітер.
Краще набирати за кордоном, якщо своїх не вистачає
26.10.2025 23:53
П'яний співробітник СБУ сів за кермо авто і вчинив ДТП.
На ногах не тримався - ось https://x.com/RudijLis/status/1982111047260533018?t=vOCb3z1AQF3rr6iChrwspw&s=19 відео.
26.10.2025 23:56
Слуги не служать. Відправляють хазяїв.
26.10.2025 23:58
Бажаю цій зеленій потворі сконати у таких стражданнях, щоб він мріяв про смерть.
27.10.2025 00:03
Але сам Веніславський в армію не йде, і двох синів своїх відкупив від армії, хоча всі вони призивного віку.
27.10.2025 00:18
В очевидь слуга народу в важає украінців за дурнів. він в важає що якщо в новинах скажуть що все йде по плану то той геноцид який вони влаштували власному народові ніхто не бічить? Ми все бачимо . діаспора бічить і бачать іноземці .
27.10.2025 01:09
 
 