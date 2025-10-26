Щомісяця 30 тисяч новобранців долучаються до ЗСУ, мобілізація йде за нормами,- "Слуга народу" Веніславський
Щомісяця на військову службу за мобілізацією та через систему рекрутингу прибувають близько 30 тисяч громадян України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп від "Слуги народу" і член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
Він додав, що наразі у Верховній Раді немає законодавчих пропозицій чи запитів від Генштабу, головнокомандувача ЗСУ чи Міністерства оборони щодо удосконалення мобілізації. За словами Веніславського, всі питання, які обговорювалися раніше, вже мають законодавче підґрунтя.
Нардеп підкреслив, що різких змін у кількості мобілізованих немає. Усе відбувається за планом, відповідно до чинного законодавства. За його словами, система рекрутингу працює стабільно, а мобілізація проводиться з дотриманням всіх норм.
Таким чином, забезпечується постійне поповнення Збройних сил України новими військовослужбовцями.
Раніше ми повідомляли, що невдовзі у застосунку "Резерв+" з’являться нові типи відстрочок від мобілізації.
От вам і статистика скільки укрaїнців щомісяця гине або недієздтних (середньо бо важко поранені).
Шашличники, аналТАБУ, патіхаму в лєс та рятівники, отих убивців, - беркутні і вагнерівців!!
Краще набирати за кордоном, якщо своїх не вистачає
На ногах не тримався - ось https://x.com/RudijLis/status/1982111047260533018?t=vOCb3z1AQF3rr6iChrwspw&s=19 відео.