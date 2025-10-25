У "Резерв+" з’являться нові типи відстрочок від мобілізації: запущено бета-тестування, - Міноборони
Невдовзі у застосунку "Резерв+" з’являться нові типи відстрочок від мобілізації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.
Про які відстрочки йдеться?
За даними Міноборони, отримати відстрочку онлайн зможуть:
- батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- люди, які доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю.
Міноборони запрошує громадян, які належать до цих категорій, долучитись до тестування та серед перших скористатися послугою. Для цього заповніть коротку форму за посиланням.
Як отримати онлайн-відстрочку?
Нагадуємо, онлайн-відстрочка працює так: у "Резерв+" потрібно подати запит → система перевіряє підстави в державних реєстрах → у разі підтвердження відстрочка надається і інформація про це з’являється в електронному військовому документі.
Процес повністю автоматичний, зазвичай триває кілька годин і не потребує збору довідок, візитів до ТЦК, тривалого очікування на розгляд справи. Резерв+ дозволяє отримати рішення прозоро, швидко та без зайвої бюрократії.
Хто може отримати?
Наразі отримати відстрочку в "Резерв+" можуть:
- люди з інвалідністю;
- батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
- батьки дітей з інвалідністю;
- подружжя захисників і захисниць із дитиною;
- чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
- люди з тимчасовою непридатністю;
- студенти, аспіранти;
- працівники закладів вищої та профосвіти.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що батьки дітей з інвалідністю тепер можуть отримати відстрочку в "Резерв+".
