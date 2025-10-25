УКР
У "Резерв+" з’являться нові типи відстрочок від мобілізації: запущено бета-тестування, - Міноборони

відстрочка у резерві

Невдовзі у застосунку "Резерв+" з’являться нові типи відстрочок від мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

Про які відстрочки йдеться?

За даними Міноборони, отримати відстрочку онлайн зможуть:

  • батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • люди, які доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю.

Міноборони запрошує громадян, які належать до цих категорій, долучитись до тестування та серед перших скористатися послугою. Для цього заповніть коротку форму за посиланням.

Як отримати онлайн-відстрочку?

Нагадуємо, онлайн-відстрочка працює так: у "Резерв+" потрібно подати запит → система перевіряє підстави в державних реєстрах → у разі підтвердження відстрочка надається і інформація про це з’являється в електронному військовому документі.

Процес повністю автоматичний, зазвичай триває кілька годин і не потребує збору довідок, візитів до ТЦК, тривалого очікування на розгляд справи. Резерв+ дозволяє отримати рішення прозоро, швидко та без зайвої бюрократії.

Хто може отримати?

Наразі отримати відстрочку в "Резерв+" можуть:

  • люди з інвалідністю;
  • батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
  • батьки дітей з інвалідністю;
  • подружжя захисників і захисниць із дитиною;
  • чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
  • люди з тимчасовою непридатністю;
  • студенти, аспіранти;
  • працівники закладів вищої та профосвіти.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що батьки дітей з інвалідністю тепер можуть отримати відстрочку в "Резерв+".

Міноборони (7729) Резерв+ (103)
Потужно....
А раніше їх "гребли"
Може краще в закриті містечка заїхати ТЦКашникам, типу "Конче-..." і тд?
показати весь коментар
25.10.2025 12:47 Відповісти
взагалі то, право на відстрочку потрібно надавати всим потрапившим в тцк і там вижившим.
показати весь коментар
25.10.2025 12:56 Відповісти
батьки дітей з інвалідністю; - а військовим у яких діти з інвалідністю коли повернуть можливість звільнитись? Чи наші діти інші?
показати весь коментар
25.10.2025 12:55 Відповісти
День ото дня растёт процент отсрочек в Дії.
Довольны хамы, сыти в них *****.
( Zeямлет)
показати весь коментар
25.10.2025 13:34 Відповісти
Обізяни незабаром по Дніпру будуть шастать, а у нас головне питання - хто і як може відкосити. Долбаноє ТЦК... Так?
показати весь коментар
25.10.2025 13:37 Відповісти
 
 