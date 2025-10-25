У "Резерв+" з’являться нові типи відстрочок від мобілізації: запущено бета-тестування, - Міноборони

Невдовзі у застосунку "Резерв+" з’являться нові типи відстрочок від мобілізації.

Про які відстрочки йдеться?

За даними Міноборони, отримати відстрочку онлайн зможуть:

батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років;

люди, які доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю.

Міноборони запрошує громадян, які належать до цих категорій, долучитись до тестування та серед перших скористатися послугою. Для цього заповніть коротку форму за посиланням.

Як отримати онлайн-відстрочку?

Нагадуємо, онлайн-відстрочка працює так: у "Резерв+" потрібно подати запит → система перевіряє підстави в державних реєстрах → у разі підтвердження відстрочка надається і інформація про це з’являється в електронному військовому документі.

Процес повністю автоматичний, зазвичай триває кілька годин і не потребує збору довідок, візитів до ТЦК, тривалого очікування на розгляд справи. Резерв+ дозволяє отримати рішення прозоро, швидко та без зайвої бюрократії.

Хто може отримати?

Наразі отримати відстрочку в "Резерв+" можуть:

люди з інвалідністю;

батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;

батьки дітей з інвалідністю;

подружжя захисників і захисниць із дитиною;

чоловіки або дружини людей з інвалідністю;

люди з тимчасовою непридатністю;

студенти, аспіранти;

працівники закладів вищої та профосвіти.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що батьки дітей з інвалідністю тепер можуть отримати відстрочку в "Резерв+".

