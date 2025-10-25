РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9482 посетителя онлайн
Новости Отсрочки в Резерв+
579 4

В "Резерв+" появятся новые типы отсрочек от мобилизации: запущено бета-тестирование, - Минобороны

отсрочка в резерве

Вскоре в приложении "Резерв+" появятся новые типы отсрочек от мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

О каких отсрочках идет речь?

По данным Минобороны, получить отсрочку онлайн смогут:

  • отец или мать, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
  • люди, которые ухаживают за отцом или матерью с инвалидностью.

Минобороны приглашает граждан, относящихся к этим категориям, присоединиться к тестированию и среди первых воспользоваться услугой. Для этого заполните короткую форму по ссылке.

Также читайте: Минобороны запускает бета-тест отсрочек в "Резерв+" для родителей детей с инвалидностью

Как получить онлайн-отсрочку?

Напоминаем, онлайн-отсрочка работает так: в "Резерв+" нужно подать запрос → система проверяет основания в государственных реестрах → в случае подтверждения отсрочка предоставляется и информация об этом появляется в электронном военном документе.

Процесс полностью автоматический, обычно длится несколько часов и не требует сбора справок, визитов в ТЦК, длительного ожидания рассмотрения дела. Резерв+ позволяет получить решение прозрачно, быстро и без лишней бюрократии.

Кто может получить?

Сейчас получить отсрочку в "Резерв+" могут:

  • люди с инвалидностью;
  • родители трех и более детей, рожденных в одном браке;
  • родители детей с инвалидностью;
  • супруги защитников и защитниц с ребенком;
  • мужья или жены людей с инвалидностью;
  • люди с временной непригодностью;
  • студенты, аспиранты;
  • работники учреждений высшего и профобразования.

Также читайте: В "Резерв+" появилась новая отсрочка - для работников высшего и профобразования, - Минобороны

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что родители детей с инвалидностью теперь могут получить отсрочку в "Резерв+".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Минобороны (9625) Резерв+ (90)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потужно....
А раніше їх "гребли"
Може краще в закриті містечка заїхати ТЦКашникам, типу "Конче-..." і тд?
показать весь комментарий
25.10.2025 12:47 Ответить
взагалі то, право на відстрочку потрібно надавати всим потрапившим в тцк і там вижившим.
показать весь комментарий
25.10.2025 12:56 Ответить
батьки дітей з інвалідністю; - а військовим у яких діти з інвалідністю коли повернуть можливість звільнитись? Чи наші діти інші?
показать весь комментарий
25.10.2025 12:55 Ответить
День ото дня растёт процент отсрочек.
Довольни хамы, сыти в них *****.
( Zeямлет)
показать весь комментарий
25.10.2025 13:05 Ответить
 
 