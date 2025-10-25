В "Резерв+" появятся новые типы отсрочек от мобилизации: запущено бета-тестирование, - Минобороны

Вскоре в приложении "Резерв+" появятся новые типы отсрочек от мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

О каких отсрочках идет речь?

По данным Минобороны, получить отсрочку онлайн смогут:

отец или мать, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

люди, которые ухаживают за отцом или матерью с инвалидностью.

Минобороны приглашает граждан, относящихся к этим категориям, присоединиться к тестированию и среди первых воспользоваться услугой. Для этого заполните короткую форму по ссылке.

Как получить онлайн-отсрочку?

Напоминаем, онлайн-отсрочка работает так: в "Резерв+" нужно подать запрос → система проверяет основания в государственных реестрах → в случае подтверждения отсрочка предоставляется и информация об этом появляется в электронном военном документе.

Процесс полностью автоматический, обычно длится несколько часов и не требует сбора справок, визитов в ТЦК, длительного ожидания рассмотрения дела. Резерв+ позволяет получить решение прозрачно, быстро и без лишней бюрократии.

Кто может получить?

Сейчас получить отсрочку в "Резерв+" могут:

люди с инвалидностью;

родители трех и более детей, рожденных в одном браке;

родители детей с инвалидностью;

супруги защитников и защитниц с ребенком;

мужья или жены людей с инвалидностью;

люди с временной непригодностью;

студенты, аспиранты;

работники учреждений высшего и профобразования.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что родители детей с инвалидностью теперь могут получить отсрочку в "Резерв+".

