В "Резерв+" появятся новые типы отсрочек от мобилизации: запущено бета-тестирование, - Минобороны
Вскоре в приложении "Резерв+" появятся новые типы отсрочек от мобилизации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.
О каких отсрочках идет речь?
По данным Минобороны, получить отсрочку онлайн смогут:
- отец или мать, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
- люди, которые ухаживают за отцом или матерью с инвалидностью.
Минобороны приглашает граждан, относящихся к этим категориям, присоединиться к тестированию и среди первых воспользоваться услугой. Для этого заполните короткую форму по ссылке.
Как получить онлайн-отсрочку?
Напоминаем, онлайн-отсрочка работает так: в "Резерв+" нужно подать запрос → система проверяет основания в государственных реестрах → в случае подтверждения отсрочка предоставляется и информация об этом появляется в электронном военном документе.
Процесс полностью автоматический, обычно длится несколько часов и не требует сбора справок, визитов в ТЦК, длительного ожидания рассмотрения дела. Резерв+ позволяет получить решение прозрачно, быстро и без лишней бюрократии.
Кто может получить?
Сейчас получить отсрочку в "Резерв+" могут:
- люди с инвалидностью;
- родители трех и более детей, рожденных в одном браке;
- родители детей с инвалидностью;
- супруги защитников и защитниц с ребенком;
- мужья или жены людей с инвалидностью;
- люди с временной непригодностью;
- студенты, аспиранты;
- работники учреждений высшего и профобразования.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что родители детей с инвалидностью теперь могут получить отсрочку в "Резерв+".
А раніше їх "гребли"
Може краще в закриті містечка заїхати ТЦКашникам, типу "Конче-..." і тд?
Довольни хамы, сыти в них *****.
( Zeямлет)