Родители детей с инвалидностью теперь могут получить отсрочку в "Резерв+", - Минобороны
В приложении для военнообязанных "Резерв+" запустилась возможность получить отсрочку для родителей детей с инвалидностью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.
Там заверили, что теперь процесс будет происходить прозрачно, быстро, без справок и очередей.
"Система автоматически проверяет информацию в государственных реестрах, а пользователь получает результат в смартфоне", - рассказали в Минобороны.
Кто может воспользоваться новыми онлайн-отсрочками?
Услугу могут получить:
- родные родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родные родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью (I или II группы).
Если оба родителя - военнообязанные, каждый из них может отдельно подать запрос на отсрочку в "Резерв+".
Главное условие - информация об установленной инвалидности должна быть действующей и внесенной в информационные системы Министерства социальной политики, семьи и единства.
Как подать запрос через "Резерв+"
Прежде всего, следует обновить приложение до последней версии в AppStore или Google Play (желательно включить автоматическое обновление).
Дальнейшие действия:
- Авторизуйтесь в приложении.
- На главном экране нажмите три точки → выберите "Подать запрос на отсрочку" → выберите нужный тип отсрочки.
- Отправьте запрос и дождитесь уведомления с результатом.
Если не удалось получить отсрочку
Система может отказать в оформлении отсрочки - чаще всего из-за того, что в государственных реестрах отсутствуют или неполные данные о ребенке или его инвалидности.
Обновить данные можно онлайн - в Электронном кабинете лица с инвалидностью. Если ребенок еще не зарегистрирован в системе, сначала его надо зарегистрировать.
Если система сообщает, что реестры временно недоступны, повторите запрос позже.
"Обратите внимание: записи об инвалидности в реестрах должны быть действующими. Если срок действия документа об инвалидности закончился, и ребенок не прошел переосвидетельствование, услуга будет недоступна. В таком случае обновлять данные не нужно - подать запрос можно будет после получения нового документа", - отмечают в Минобороны.
Какие документы нужны для обновления?
При обращении в ЦНАП или ОСЗН надо иметь с собой следующие документы:
- свидетельство о рождении или ID-карта ребенка;
- РНОКПП ребенка (если есть);
- пенсионное удостоверение (если есть);
- если ребенок несовершеннолетний - медицинское заключение об инвалидности (форма № 080/о);
- если ребенок совершеннолетний - справка к акту осмотра МСЭК (форма № 157-1/о);
- РНОКПП одного из родителей;
- выписка о зарегистрированном месте проживания.
Если вы пользуетесь Электронным кабинетом, достаточно скан-копий этих документов, без оригиналов.
Сейчас отсрочку в Резерв+ также могут получить:
- люди с инвалидностью;
- студенты, аспиранты;
- родители трех и более детей, рожденных в одном браке;
- супруги защитников и защитниц с ребенком;
- мужья или жены людей с инвалидностью;
- люди с временной непригодностью;
- работники учреждений высшего и профобразования.
"Оформление отсрочки в приложении происходит автоматически - благодаря обмену данными между государственными реестрами. Для родителей детей с инвалидностью система проверяет информацию из реестров Минсоцполитики, ГРАГС и Пенсионного фонда. Процесс обычно длится всего несколько часов и не требует сбора справок. Резерв+ позволяет получить решение прозрачно, быстро и без лишней бюрократии", - резюмировали в министерстве.
