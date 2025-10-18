Родители детей с инвалидностью теперь могут получить отсрочку в "Резерв+", - Минобороны

В приложении для военнообязанных "Резерв+" запустилась возможность получить отсрочку для родителей детей с инвалидностью.

Там заверили, что теперь процесс будет происходить прозрачно, быстро, без справок и очередей.

"Система автоматически проверяет информацию в государственных реестрах, а пользователь получает результат в смартфоне", - рассказали в Минобороны.

Кто может воспользоваться новыми онлайн-отсрочками?

Услугу могут получить:

родные родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родные родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью (I или II группы).

Если оба родителя - военнообязанные, каждый из них может отдельно подать запрос на отсрочку в "Резерв+".

Главное условие - информация об установленной инвалидности должна быть действующей и внесенной в информационные системы Министерства социальной политики, семьи и единства.

Как подать запрос через "Резерв+"

Прежде всего, следует обновить приложение до последней версии в AppStore или Google Play (желательно включить автоматическое обновление).

Дальнейшие действия:

Авторизуйтесь в приложении. На главном экране нажмите три точки → выберите "Подать запрос на отсрочку" → выберите нужный тип отсрочки. Отправьте запрос и дождитесь уведомления с результатом.

Если не удалось получить отсрочку

Система может отказать в оформлении отсрочки - чаще всего из-за того, что в государственных реестрах отсутствуют или неполные данные о ребенке или его инвалидности.

Обновить данные можно онлайн - в Электронном кабинете лица с инвалидностью. Если ребенок еще не зарегистрирован в системе, сначала его надо зарегистрировать.

Если система сообщает, что реестры временно недоступны, повторите запрос позже.

"Обратите внимание: записи об инвалидности в реестрах должны быть действующими. Если срок действия документа об инвалидности закончился, и ребенок не прошел переосвидетельствование, услуга будет недоступна. В таком случае обновлять данные не нужно - подать запрос можно будет после получения нового документа", - отмечают в Минобороны.

Какие документы нужны для обновления?

При обращении в ЦНАП или ОСЗН надо иметь с собой следующие документы:

свидетельство о рождении или ID-карта ребенка;

РНОКПП ребенка (если есть);

пенсионное удостоверение (если есть);

если ребенок несовершеннолетний - медицинское заключение об инвалидности (форма № 080/о);

если ребенок совершеннолетний - справка к акту осмотра МСЭК (форма № 157-1/о);

РНОКПП одного из родителей;

выписка о зарегистрированном месте проживания.

Если вы пользуетесь Электронным кабинетом, достаточно скан-копий этих документов, без оригиналов.

Сейчас отсрочку в Резерв+ также могут получить:

люди с инвалидностью;

студенты, аспиранты;

родители трех и более детей, рожденных в одном браке;

супруги защитников и защитниц с ребенком;

мужья или жены людей с инвалидностью;

люди с временной непригодностью;

работники учреждений высшего и профобразования.

"Оформление отсрочки в приложении происходит автоматически - благодаря обмену данными между государственными реестрами. Для родителей детей с инвалидностью система проверяет информацию из реестров Минсоцполитики, ГРАГС и Пенсионного фонда. Процесс обычно длится всего несколько часов и не требует сбора справок. Резерв+ позволяет получить решение прозрачно, быстро и без лишней бюрократии", - резюмировали в министерстве.

