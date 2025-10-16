В "Резерв+" расширили возможности функции "штрафы онлайн" для военнообязанных, - Минобороны

В мобильном приложении "Резерв+" появилось обновление, которое расширяет возможности функции "штрафы онлайн".

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, теперь пользователи могут загружать подписанный файл заявления о признании нарушения, получать или отправлять новое постановление на электронную почту, а также просматривать детали дела и причины его отмены.

В приложении также обновили раздел с данными из реестра - теперь там отображается причина подачи информации в полицию.

В Минобороны отметили, что эти изменения сделают сервис "штрафы онлайн" более удобным и информативным и позволят платить штрафы за нарушение правил воинского учета быстро и без лишних документов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ