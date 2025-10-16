РУС
В "Резерв+" расширили возможности функции "штрафы онлайн" для военнообязанных, - Минобороны

Более 1 млн человек авторизовались в Резерв+

В мобильном приложении "Резерв+" появилось обновление, которое расширяет возможности функции "штрафы онлайн".

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, теперь пользователи могут загружать подписанный файл заявления о признании нарушения, получать или отправлять новое постановление на электронную почту, а также просматривать детали дела и причины его отмены.

В приложении также обновили раздел с данными из реестра - теперь там отображается причина подачи информации в полицию.

В Минобороны отметили, что эти изменения сделают сервис "штрафы онлайн" более удобным и информативным и позволят платить штрафы за нарушение правил воинского учета быстро и без лишних документов.

Цікаво а за невстановлення додатку резерв+ теж штраф?
16.10.2025 17:28 Ответить
Пятьдесят батогов от Барина!
16.10.2025 17:31 Ответить
Країна мрій 73% турбо лохів.
16.10.2025 17:35 Ответить
штрафи онлайн! но дєньгі - в перьойд!
16.10.2025 17:33 Ответить
Ця вся галіматья торкаєтся лише власників смартфонів. Власники конопочних телефонів штрафи подібного типу не сплачують.
16.10.2025 17:34 Ответить
Никого она не касается. Нет закона владеть смартфоном, нет закона устанавливать эти додатки( нигде не написано даже, что они государственные). Это не касаясь законности самого ТЦК.
16.10.2025 18:26 Ответить
Скоро введут игру как с покемонами где ТЦК будет ловить ухилянтов в онлайн режиме.
16.10.2025 17:34 Ответить
Усі,нібито,державні додатки створюють з однією метою,під вибори.
16.10.2025 18:37 Ответить
 
 