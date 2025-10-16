УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11691 відвідувач онлайн
Новини Нові опції в Резерв+
1 224 10

У "Резерв+" розширили можливості функції "штрафи онлайн" для військовозобов’язаних, - Міноборони

Понад 1 млн осіб авторизувалися у Резерв+

У мобільному застосунку "Резерв+" з’явилося оновлення, яке розширює можливості функції "штрафи онлайн".

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, тепер користувачі можуть завантажувати підписаний файл заяви про визнання порушення, отримувати або надсилати нову постанову на електронну пошту, а також переглядати деталі справи та причини її скасування.

У додатку також оновили розділ з даними з реєстру - тепер там відображається причина подання інформації в поліцію.

У Міноборони зазначили, що ці зміни зроблять сервіс "штрафи онлайн" зручнішим та інформативнішим і дозволять сплачувати штрафи за порушення правил військового обліку швидко та без зайвих документів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

військовослужбовці (4974) штраф (1925) Резерв+ (101)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Никого она не касается. Нет закона владеть смартфоном, нет закона устанавливать эти додатки( нигде не написано даже, что они государственные). Это не касаясь законности самого ТЦК.
показати весь коментар
16.10.2025 18:26 Відповісти
+6
Країна мрій 73% турбо лохів.
показати весь коментар
16.10.2025 17:35 Відповісти
+5
Цікаво а за невстановлення додатку резерв+ теж штраф?
показати весь коментар
16.10.2025 17:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво а за невстановлення додатку резерв+ теж штраф?
показати весь коментар
16.10.2025 17:28 Відповісти
Пятьдесят батогов от Барина!
показати весь коментар
16.10.2025 17:31 Відповісти
Країна мрій 73% турбо лохів.
показати весь коментар
16.10.2025 17:35 Відповісти
штрафи онлайн! но дєньгі - в перьойд!
показати весь коментар
16.10.2025 17:33 Відповісти
Ця вся галіматья торкаєтся лише власників смартфонів. Власники конопочних телефонів штрафи подібного типу не сплачують.
показати весь коментар
16.10.2025 17:34 Відповісти
Никого она не касается. Нет закона владеть смартфоном, нет закона устанавливать эти додатки( нигде не написано даже, что они государственные). Это не касаясь законности самого ТЦК.
показати весь коментар
16.10.2025 18:26 Відповісти
Просто не треба встановлювати це глючне непорозуміння і все - я ту дію намагався раз 5 установити - через чіп закордонного паспорта зареєструватися, після 7 невдалої спроби, плюнув і видалив цей глюк с нафіг.
показати весь коментар
16.10.2025 19:36 Відповісти
Скоро введут игру как с покемонами где ТЦК будет ловить ухилянтов в онлайн режиме.
показати весь коментар
16.10.2025 17:34 Відповісти
Усі,нібито,державні додатки створюють з однією метою,під вибори.
показати весь коментар
16.10.2025 18:37 Відповісти
 
 