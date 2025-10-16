У "Резерв+" розширили можливості функції "штрафи онлайн" для військовозобов’язаних, - Міноборони

У мобільному застосунку "Резерв+" з’явилося оновлення, яке розширює можливості функції "штрафи онлайн".

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, тепер користувачі можуть завантажувати підписаний файл заяви про визнання порушення, отримувати або надсилати нову постанову на електронну пошту, а також переглядати деталі справи та причини її скасування.

У додатку також оновили розділ з даними з реєстру - тепер там відображається причина подання інформації в поліцію.

У Міноборони зазначили, що ці зміни зроблять сервіс "штрафи онлайн" зручнішим та інформативнішим і дозволять сплачувати штрафи за порушення правил військового обліку швидко та без зайвих документів.

