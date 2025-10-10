Додаток "Резерв+" знову не працюватиме в ніч на суботу, – Міноборони
З 00:00 до 06:00 суботи, 11 жовтня, у застосунку "Резерв+" тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити документ.
Це пов'язано з проведенням планових технічних робіт у реєстрі "Оберіг", після їх завершення сервіси працюватимуть у звичному режимі, повідомляє пресслужба Міноборони.
У міністерстві закликали користувачів завчасно завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа.
Як повідомлялося, застосунок "Резерв+" також не працював у ніч на 9 жовтня через технічні роботу у реєстрі "Оберіг".
Наприкінці вересня у роботі застосунку "Резерв+" було зафіксовано збій.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль