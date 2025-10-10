Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Додаток "Резерв+" знову не працюватиме в ніч на суботу, – Міноборони

Резерв+

З 00:00 до 06:00 суботи, 11 жовтня, у застосунку "Резерв+" тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити документ.

Це пов'язано з проведенням планових технічних робіт у реєстрі "Оберіг", після їх завершення сервіси працюватимуть у звичному режимі, повідомляє пресслужба Міноборони.

У міністерстві закликали користувачів завчасно завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа.

Як повідомлялося, застосунок "Резерв+" також не працював у ніч на 9 жовтня через технічні роботу у реєстрі "Оберіг".

Наприкінці вересня у роботі застосунку "Резерв+" було зафіксовано збій.

