Додаток "Резерв+" знову не працюватиме в ніч на суботу, – Міноборони

З 00:00 до 06:00 суботи, 11 жовтня, у застосунку "Резерв+" тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити документ.

Це пов'язано з проведенням планових технічних робіт у реєстрі "Оберіг", після їх завершення сервіси працюватимуть у звичному режимі, повідомляє пресслужба Міноборони.

У міністерстві закликали користувачів завчасно завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, застосунок "Резерв+" також не працював у ніч на 9 жовтня через технічні роботу у реєстрі "Оберіг".

Наприкінці вересня у роботі застосунку "Резерв+" було зафіксовано збій.