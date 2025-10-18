Батьки дітей з інвалідністю тепер можуть отримати відстрочку в "Резерв+", - Міноборони

У застосунку для військовозобов’язаних "Резерв+" запустилась можливість отримати відстрочку для батьків дітей з інвалідністю.

Там запевнили, що тепер процес відбуватиметься прозоро, швидко, без довідок та черг.

"Система автоматично перевіряє інформацію в державних реєстрах, а користувач отримує результат у смартфоні", - пояснили у Міноборони.

Хто може скористатись новими онлайн-відстрочками?

Послугу можуть отримати:

рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю (I або II групи).

Якщо обидва батьки військовозобов’язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку в "Резерв+".

Головна умова — інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.

Як подати запит через "Резерв+"

Насамперед, слід оновити застосунок до останньої версії в AppStore або Google Play (бажано увімкнути автоматичне оновлення).

Подальші дії:

Авторизуйтеся у застосунку. На головному екрані натисніть три крапки → виберіть "Подати запит на відстрочку" → виберіть потрібний тип відстрочки. Надішліть запит і дочекайтеся сповіщення з результатом.

Якщо не вдалось отримати відстрочку

Система може відмовити в оформленні відстрочки - найчастіше через те, що в державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність.

Оновити дані можна онлайн - в Електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована в системі, спочатку її треба зареєструвати.

Якщо система повідомляє, що реєстри тимчасово недоступні, повторіть запит пізніше.

"Зверніть увагу: записи про інвалідність у реєстрах мають бути чинними. Якщо строк дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. У такому разі оновлювати дані не потрібно — подати запит можна буде після отримання нового документа", - наголошують у Міноборони.

Які документи потрібні для оновлення?

При зверненні до ЦНАП або ОСЗН треба мати з собою такі документи:

свідоцтво про народження або ID-картка дитини;

РНОКПП дитини (якщо є);

пенсійне посвідчення (якщо є);

якщо дитина неповнолітня — медичний висновок про інвалідність (форма № 080/о);

якщо дитина повнолітня — довідка до акта огляду МСЕК (форма № 157-1/о);

РНОКПП одного з батьків;

витяг про зареєстроване місце проживання.

Якщо ви користуєтесь Електронним кабінетом, достатньо скан-копій цих документів, без оригіналів.

Наразі відстрочку в Резерв+ також можуть отримати:

люди з інвалідністю;

студенти, аспіранти;

батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;

подружжя захисників і захисниць із дитиною;

чоловіки або дружини людей з інвалідністю;

люди з тимчасовою непридатністю;

працівники закладів вищої та профосвіти.

"Оформлення відстрочки в застосунку відбувається автоматично - завдяки обміну даними між державними реєстрами. Для батьків дітей з інвалідністю система перевіряє інформацію з реєстрів Мінсоцполітики, ДРАЦС та Пенсійного фонду. Процес зазвичай триває лише кілька годин і не потребує збору довідок. Резерв+ дозволяє отримати рішення прозоро, швидко та без зайвої бюрократії", - резюмували у міністерстві.

