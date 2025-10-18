Батьки дітей з інвалідністю тепер можуть отримати відстрочку в "Резерв+", - Міноборони
У застосунку для військовозобов’язаних "Резерв+" запустилась можливість отримати відстрочку для батьків дітей з інвалідністю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.
Там запевнили, що тепер процес відбуватиметься прозоро, швидко, без довідок та черг.
"Система автоматично перевіряє інформацію в державних реєстрах, а користувач отримує результат у смартфоні", - пояснили у Міноборони.
Хто може скористатись новими онлайн-відстрочками?
Послугу можуть отримати:
- рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю (I або II групи).
Якщо обидва батьки військовозобов’язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку в "Резерв+".
Головна умова — інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.
Як подати запит через "Резерв+"
Насамперед, слід оновити застосунок до останньої версії в AppStore або Google Play (бажано увімкнути автоматичне оновлення).
Подальші дії:
- Авторизуйтеся у застосунку.
- На головному екрані натисніть три крапки → виберіть "Подати запит на відстрочку" → виберіть потрібний тип відстрочки.
- Надішліть запит і дочекайтеся сповіщення з результатом.
Якщо не вдалось отримати відстрочку
Система може відмовити в оформленні відстрочки - найчастіше через те, що в державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність.
Оновити дані можна онлайн - в Електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована в системі, спочатку її треба зареєструвати.
Якщо система повідомляє, що реєстри тимчасово недоступні, повторіть запит пізніше.
"Зверніть увагу: записи про інвалідність у реєстрах мають бути чинними. Якщо строк дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. У такому разі оновлювати дані не потрібно — подати запит можна буде після отримання нового документа", - наголошують у Міноборони.
Які документи потрібні для оновлення?
При зверненні до ЦНАП або ОСЗН треба мати з собою такі документи:
- свідоцтво про народження або ID-картка дитини;
- РНОКПП дитини (якщо є);
- пенсійне посвідчення (якщо є);
- якщо дитина неповнолітня — медичний висновок про інвалідність (форма № 080/о);
- якщо дитина повнолітня — довідка до акта огляду МСЕК (форма № 157-1/о);
- РНОКПП одного з батьків;
- витяг про зареєстроване місце проживання.
Якщо ви користуєтесь Електронним кабінетом, достатньо скан-копій цих документів, без оригіналів.
Наразі відстрочку в Резерв+ також можуть отримати:
- люди з інвалідністю;
- студенти, аспіранти;
- батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
- подружжя захисників і захисниць із дитиною;
- чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
- люди з тимчасовою непридатністю;
- працівники закладів вищої та профосвіти.
"Оформлення відстрочки в застосунку відбувається автоматично - завдяки обміну даними між державними реєстрами. Для батьків дітей з інвалідністю система перевіряє інформацію з реєстрів Мінсоцполітики, ДРАЦС та Пенсійного фонду. Процес зазвичай триває лише кілька годин і не потребує збору довідок. Резерв+ дозволяє отримати рішення прозоро, швидко та без зайвої бюрократії", - резюмували у міністерстві.
