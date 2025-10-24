Смерть чоловіка у розподільчому пункті в Києві: ДБР перевірить дії військових ТЦК
Державне бюро розслідувань перевірить Київський ТЦК та Центральне управління Військової служби правопорядку, щоб з’ясувати обставини смерті чоловіка у розподільчому пункті.
Про це заявила речниця ДБР Тетяна Сапьян у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.
Реакція ДБР
За її словами, ДБР направило відповідні запити до Київського міського ТЦК та Центрального управління Військової служби правопорядку у Києві та області, аби перевірити дії військовослужбовців ТЦК.
"Ми розуміємо суспільний резонанс цієї ситуації, співчуваємо постраждалому та його родині й запевняємо: усі обставини будуть ретельно перевірені, а висновки — зроблені об'єктивно та згідно із законом", - прокоментувала Сапьян.
Що передувало?
Нагадаємо, у розподільчому пункті Києві помер чоловік. Правоохоронці почали розслідування.
У Київському ТЦК назвали інформацію про побиття представниками одного з районних в місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянина, через що він потрапив до лікарні та перебуває у комі, маніпулятивною.
У столичній поліції повідомили, що за висновком експерта, смерть чоловіка настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Інших тілесних ушкоджень не виявлено.
