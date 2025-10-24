УКР
Смерть чоловіка у розподільчому пункті в Києві: ДБР перевірить дії військових ТЦК

ДБР перевірить смерть чоловіка на розподільчому пункті в Києві

Державне бюро розслідувань перевірить Київський ТЦК та Центральне управління Військової служби правопорядку, щоб з’ясувати обставини смерті чоловіка у розподільчому пункті.

Про це заявила речниця ДБР Тетяна Сапьян у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

Реакція ДБР

За її словами, ДБР направило відповідні запити до Київського міського ТЦК та Центрального управління Військової служби правопорядку у Києві та області, аби перевірити дії військовослужбовців ТЦК.

"Ми розуміємо суспільний резонанс цієї ситуації, співчуваємо постраждалому та його родині й запевняємо: усі обставини будуть ретельно перевірені, а висновки — зроблені об'єктивно та згідно із законом", - прокоментувала Сапьян.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Смерть чоловіка у розподільчому пункті в Києві: результат експертизи - помер через закриту черепно-мозкову травму, - Нацполіція

Що передувало?

Нагадаємо, у розподільчому пункті Києві помер чоловік. Правоохоронці почали розслідування.

У Київському ТЦК назвали інформацію про побиття представниками одного з районних в місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянина, через що він потрапив до лікарні та перебуває у комі, маніпулятивною.

У столичній поліції повідомили, що за висновком експерта, смерть чоловіка настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Інших тілесних ушкоджень не виявлено.

Читайте також: Військовозобов’язаний помер у черзі на ВЛК у Черкасах: через приступ епілепсії він вдарився головою

Автор: 

Київ (20349) смерть (6838) мобілізація (3255) ДБР (3785) ТЦК та СП (844)
Топ коментарі
+6
Я б сказав що краще іти відразу на обрану бригаду, мимо ТЦК.
24.10.2025 16:23 Відповісти
24.10.2025 16:23 Відповісти
+5
"співчуваємо постраждалому" - це кому? Там ВБИТИЙ був. Йому співчуття вже не потрібні. В ДБР клінічні ідіоти.
24.10.2025 16:31 Відповісти
24.10.2025 16:31 Відповісти
+5
Найбільше у нас клінічних ідіотів вештається на Банковій на
чолі із найвеличнішим і непереможним ЗедЄрмаком
24.10.2025 16:37 Відповісти
24.10.2025 16:37 Відповісти
Я б сказав що краще іти відразу на обрану бригаду, мимо ТЦК.
24.10.2025 16:23 Відповісти
24.10.2025 16:23 Відповісти
Вдарився головою об бетонну підлогу при падінні з висоти власного зросту?
24.10.2025 16:23 Відповісти
24.10.2025 16:23 Відповісти
Саме так у нас в селі мужик помер. П'яним упав. Перелом основи склепіння черепу. А я ще малим був- сусідка, взимку впала і головою об східці. Поки син вийшов з хати, вже й захолола.
24.10.2025 16:26 Відповісти
24.10.2025 16:26 Відповісти
Мама моего друга в приступе эпилепсии упала, разбила серьёзно голову и умерла в больнице через 1-2 дня. 30 лет назад моего знакомого просто толкнули у меня на глазах и при падении ударился головой . Он тоже умер но спустя нескольких недель, он поздно обратился и операция уже не помогла. Он ударился об бровку, а она об бетонную плитку во дворе дома, на 20см бы дальше и ударилась бы просто об землю.
24.10.2025 16:37 Відповісти
24.10.2025 16:37 Відповісти
Так, таке, нажаль, стається.
24.10.2025 16:41 Відповісти
24.10.2025 16:41 Відповісти
"співчуваємо постраждалому" - це кому? Там ВБИТИЙ був. Йому співчуття вже не потрібні. В ДБР клінічні ідіоти.
24.10.2025 16:31 Відповісти
24.10.2025 16:31 Відповісти
Найбільше у нас клінічних ідіотів вештається на Банковій на
чолі із найвеличнішим і непереможним ЗедЄрмаком
24.10.2025 16:37 Відповісти
24.10.2025 16:37 Відповісти
Не був же побитий - тільки черепно-мозкова травма. А вона частенько буває, перенервувався або кашляв.
Значить тцк непричім.
24.10.2025 16:36 Відповісти
24.10.2025 16:36 Відповісти
Чувак помер в вони йому співчуття виражають. Перешли на новий рівень
24.10.2025 16:37 Відповісти
24.10.2025 16:37 Відповісти
Будівельники з компаній, що будували будинки з чирнишовим в Козятині, теж військовозобов'язані усі, чи «заброньовані» у ДУС, упродовж 4 років????
24.10.2025 16:39 Відповісти
24.10.2025 16:39 Відповісти
Працювали на військовому об'єкті. Це зверху тільки наче палац квартального бухгалтера.
24.10.2025 16:48 Відповісти
24.10.2025 16:48 Відповісти
недалеко вже ті часи, коли будуть судити й родичів загиблого, як "ЧСЗвТЦК", якщо вони будуть обнародувати як факти загибелі так і стан тіла загиблого.
24.10.2025 16:51 Відповісти
24.10.2025 16:51 Відповісти
Відео з бодікамер + відео з замого приміщення ... до завтра можна все з'ясувати
24.10.2025 16:59 Відповісти
24.10.2025 16:59 Відповісти
Верим, всё проверят, подтвердится что человек подскользнулся, упал, очнулся-морг, а ТЦК тут не при чём, уборщица плохо вытерла пол...
24.10.2025 17:01 Відповісти
24.10.2025 17:01 Відповісти
 
 