2 025 49

Військовозобов’язаний помер у черзі на ВЛК у Черкасах: через приступ епілепсії він вдарився головою

У Черкасах помер військовозобов’язаний у черзі на ВЛК

У Черкасах помер військовозобов’язаний, який очікував у черзі на проходження військово-лікарської комісії. У нього стався приступ епілепсії. 

Про це в Фейсбуці повідомив Черкаський обласний ТЦК, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 5 жовтня 2025 року до терцентру у Черкасах доставили чоловіка, щоб скласти адміністративні матеріали за порушення правил військового обліку. 6 жовтня його направили на розгляд до рекрутингового центру.

"Перебуваючи в автобусі, під час очікування своєї черги на проходження ВЛК у військовозобов’язаного стався приступ епілепсії, внаслідок якого він випав на вулицю і вдарився головою", - йдеться в повідомленні.

У ТЦК розповіли, що військовослужбовці підбігли до чоловіка, аби надати йому першу медичну допомогу. Також вони викликали лікарів того ж закладу, де він мав пройти комісію.

Постраждалий одразу був госпіталізований, але від травми голови помер.

За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції встановлюють усі обставини події. Своєю чергою відповідно до наказу начальника Черкаського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначено та проводиться службове розслідування.

+10
це вже просто цирк, тільки хтось вмер в тцк і він відразу автоматично стає епілептиком.
08.10.2025 19:42 Відповісти
+8
За життя і здоров'я військовозобов'язаних ХТО несе відповідальність ?
П.С - Епілепсія є причиною непридатності до військової служби в Україні, особливо якщо вона супроводжується частими нападами, психічними розладами або значним порушенням функцій організму..
В ТЦК про це не знали ?
08.10.2025 19:41 Відповісти
+8
Випав на вулицю 3 автобусу .Це щось нове,щоб черга з автобусу починалася.
08.10.2025 19:46 Відповісти
За життя і здоров'я військовозобов'язаних ХТО несе відповідальність ?
П.С - Епілепсія є причиною непридатності до військової служби в Україні, особливо якщо вона супроводжується частими нападами, психічними розладами або значним порушенням функцій організму..
В ТЦК про це не знали ?
08.10.2025 19:41 Відповісти
Ну так то воно так, але знайомий розказував у частині де прибули мобілізовані у одного стався приступ епілепсії прямо посеред двору і його на носилках повезли мабуть в лікарню , командир цієї частини довго матюкався на тцк чого вони хворих присилають постійно.
08.10.2025 19:47 Відповісти
Про це ж і мова ... 100% в людини була довідка про епілепсію , але незважаючи на те - 5 жовтня 2025 року до терцентру у Черкасах доставили чоловіка, щоб скласти адміністративні матеріали за порушення правил військового обліку. 6 жовтня його направили на розгляд до рекрутингового центру... Джерело: https://censor.net/ua/n3578586
08.10.2025 19:50 Відповісти
Ґвалт !

.
08.10.2025 19:50 Відповісти
Вазиліною змаж і не кричи.
08.10.2025 19:56 Відповісти
08.10.2025 20:02 Відповісти
дик православного ухилянта з крєстіком в трусіках бусвфіцирують !

.
08.10.2025 20:31 Відповісти
це вже просто цирк, тільки хтось вмер в тцк і він відразу автоматично стає епілептиком.
08.10.2025 19:42 Відповісти
Ну тут таке. Не обов'язково бути епілептиком, щоб отримати припадок. Він може статись через стрес чи алкоголь. Інсульт теж так отримати можна.
08.10.2025 20:05 Відповісти
Погодьтесь, в зорової людини ні через алкоголь ні через стрес припадку і тим більше смерті бути не може. Проблема в тому що ТЦК спеціально відловлюють тільки хворих і старих таким чином підривають обороноздатність країни.
08.10.2025 20:28 Відповісти
це природний відбір. нижче Вам відписав.
08.10.2025 20:35 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3563931/viyiskovyyi-ttsk-vbyv-mobilizovanogo-u-kyyevi-scho-vidomo тут теж епілепсія була
показати весь коментар
Печерський райсуд столиці продовжив строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 11 серпня. Джерело: https://censor.net/ua/n3563931
- а потім що було ?
08.10.2025 19:47 Відповісти
мабуть відпустили, як завжди.
показати весь коментар
Ото як гарно працює бусифікація! Не встиг вже в окоп потрапити а вже і помер.
показати весь коментар
Випав на вулицю 3 автобусу .Це щось нове,щоб черга з автобусу починалася.
08.10.2025 19:46 Відповісти
Епілепсія стає доволі популярною хворобою у чоловіків призовного віку.
08.10.2025 19:50 Відповісти
Не дивіться ніколи ці відео з «бусифікацією», українці! Боронь Боже, не знімайте їх і не розповсюджуйте! Бо, якщо сьогодні московити перетворять нас на овець, то завтра вони різатимуть нас як свиней, - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122144122514651070&amp;id=61569532123563 Київський обласний ТЦК та СП

Тому бережіть ТЦК, допомагайте ТЦК, сприяйте їм і піклуйтесь про них. Вони єдині, хто сьогодні дійсно наповнюють бойові підрозділи, єдині, хто повноцінно комплектують ЗСУ. Адже, якщо зупиниться мобілізація і фронт впаде - пощади не чекайте. (с)
08.10.2025 19:50 Відповісти
Це ще нічого, знайомий після бзвп поїхав на злагодження в Германію там йому зробили операцію на серці (вроджений порок) замість 1.5 місяців положених там бути всім , командування цієї бригади (діло було в 153 ій, рік тому) затребувало скоротити термін з 1.5 місяців до 3 неділь, і він приїхав сюди , каже він водій бредлі а от і бою сердце не витримає і він за кермом, то що?
08.10.2025 19:50 Відповісти
віна, усьо не так, як без війни .. тому спишуть
08.10.2025 20:04 Відповісти
Випав з автобуса на вулицю при нападі епілепсії...Вдарився головою та й вмер.
Це мабуть двох'ярусний автобус без даху та з низенькими поручнями?
Таке частенько трапляється. Звикли їздити з вітерцем.
08.10.2025 19:53 Відповісти
Система имени пани Уляны Супрун действует так что врач не может выйти из кабинета и спасать человека,для начала надо позвонить оператору скорой в областной центр и только тогда работники скорой заберут пациента и занесут его в отделение.У нас в районе было подобных несколько случаев,один вообще почти на пороге скорой.
08.10.2025 19:55 Відповісти
>так что врач не может выйти из кабинета и спасать человека

може, просто бере і виходить з кабінету та надає допомогу
08.10.2025 20:04 Відповісти
Кацапомовний не чіпай те чого не розумієш.
08.10.2025 20:08 Відповісти
І потекло лайно московське проти України по мережі, під час московської війни проти Українців!!!
08.10.2025 20:03 Відповісти
Вживайте побільше наркоти та бухайте й в ваших діточок буде не тількі єпілепсія а ще багато чого цікавого..
08.10.2025 20:04 Відповісти
А якщо не пити і наркоманити, на що епілепсію спишеш?
показати весь коментар
Це Вже Другий Випадок випадання з автобуса на Черкащині☝️☝️
Якось дивно мабудь автобуси зламані а бо
Щось Інше.
08.10.2025 20:04 Відповісти
З сумом згадую часи коли Президентом був Віктор Федорович Янукович. Мир, розвиток і нікого не тягли на війну....
08.10.2025 20:06 Відповісти
Який розвиток був? На війну не тягли, але готували підстави для неї.
08.10.2025 20:14 Відповісти
А при боневтіку країна прямо родухла зеленими парами , духмяніє розвитком і приростом населення (ніт)
08.10.2025 20:31 Відповісти
те, що зебіл - дегенерат і фіговий президент, і так всі знають, але це не робить зека норм президентом
08.10.2025 20:33 Відповісти
Ну так їдь до нього *******. Це ти зареєструвалось тут щоб таку ***** ригати? Розвиток в нього був, долвбойоб нагуляний.
08.10.2025 20:15 Відповісти
В що в зельонського ? Втрачено території, бусифікація, корупція така що навіть янику і не снилося, люди виїжджають, мовчав би краще...тоді і Донбас був тихий як миша і Крим наш.
08.10.2025 20:29 Відповісти
Ну так розвиток був хоч якийсь і корупції не було такої як зараз ( зараз обкрадають солдат до нитки)
08.10.2025 20:32 Відповісти
Вже були випадки епілепсії в тцк і з множими забоями і гематомами по тілі.
08.10.2025 20:10 Відповісти
То есть выпал из автобуса? Это как?
08.10.2025 20:17 Відповісти
Затриманий помер від того що бився головою об стіл а потім наніс животом 20 ударів об чобати діжурного офіцера. Це з цієї ж опери. Тварі ТЦК-шники відловлюють старих і хворих, а здорових і молодих бугаїв відпускають за гроші
08.10.2025 20:25 Відповісти
це ж логічно. хворий багато грошей не заробить.
08.10.2025 20:33 Відповісти
Я б хотів щоб знайшлася порядна людина і опублікувала методичку, в якій написано все списувати на епілепсію. А вона (методичка) 100% існує.
08.10.2025 20:32 Відповісти
шо, опять. Эх ипсошники
08.10.2025 20:32 Відповісти
І "ніхто не винуватий"...
08.10.2025 20:36 Відповісти
 
 