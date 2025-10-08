Військовозобов’язаний помер у черзі на ВЛК у Черкасах: через приступ епілепсії він вдарився головою

У Черкасах помер військовозобов’язаний, який очікував у черзі на проходження військово-лікарської комісії. У нього стався приступ епілепсії.

Як зазначається, 5 жовтня 2025 року до терцентру у Черкасах доставили чоловіка, щоб скласти адміністративні матеріали за порушення правил військового обліку. 6 жовтня його направили на розгляд до рекрутингового центру.

"Перебуваючи в автобусі, під час очікування своєї черги на проходження ВЛК у військовозобов’язаного стався приступ епілепсії, внаслідок якого він випав на вулицю і вдарився головою", - йдеться в повідомленні.

У ТЦК розповіли, що військовослужбовці підбігли до чоловіка, аби надати йому першу медичну допомогу. Також вони викликали лікарів того ж закладу, де він мав пройти комісію.

Постраждалий одразу був госпіталізований, але від травми голови помер.

За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції встановлюють усі обставини події. Своєю чергою відповідно до наказу начальника Черкаського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначено та проводиться службове розслідування.

