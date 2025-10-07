Військового ТЦК, який побив вчителя історії у Харкові, засудили до 3 років обмеження волі. ФОТО

У Харкові суд оголосив вирок у справі про побиття вчителя історії військовослужбовцем ТЦК. Сергія Воловика визнано винним у хуліганстві та призначено покарання у вигляді обмеження волі на три роки.

Про це пише Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

Також суд ухвалив рішення про стягнення 150 тис. грн моральної шкоди з обвинуваченого.

Військовий ТЦК Сергій Воловик з адвокатом

Фото: Суспільне Харків

Потерпілий Юрій Федяй у цивільному позові вимагав 300 тис. грн моральної шкоди та 21 тис. грн правової допомоги. Воловик заявив, що готовий відшкодувати 30 тисяч гривень моральної шкоди та 21 тисячу гривень правової допомоги.

Потерпілий Юрій Федяй

Фото: Суспільне Харків

Ексвійськовий ТЦК може оскаржити вирок протягом 30 днів.

Нагадаємо, у травні 2025 року в мережі оприлюднили відеозапис, на якому військовослужбовець ТЦК у Харкові двічі б'є чоловіка у цивільному під час проведення заходів оповіщення.

Після мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що постраждалий - вчитель, що мав офіційну відстрочку від мобілізації.

Згодом військовослужбовцю ТЦК та СП оголосили підозру за побиття чоловіка під час перевірки документів.

