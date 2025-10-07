УКР
Військового ТЦК, який побив вчителя історії у Харкові, засудили до 3 років обмеження волі. ФОТО

У Харкові суд оголосив вирок у справі про побиття вчителя історії військовослужбовцем ТЦК. Сергія Воловика визнано винним у хуліганстві та призначено покарання у вигляді обмеження волі на три роки.

Про це пише Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

Також суд ухвалив рішення про стягнення 150 тис. грн моральної шкоди з обвинуваченого.

Військовий ТЦК Сергій Воловик із адвокатом
Військовий ТЦК Сергій Воловик з адвокатом
Фото: Суспільне Харків

Потерпілий Юрій Федяй у цивільному позові вимагав 300 тис. грн моральної шкоди та 21 тис. грн правової допомоги. Воловик заявив, що готовий відшкодувати 30 тисяч гривень моральної шкоди та 21 тисячу гривень правової допомоги.

Побиття вчителя військовим ТЦК: оголошено вирок
Потерпілий Юрій Федяй
Фото: Суспільне Харків

Ексвійськовий ТЦК може оскаржити вирок протягом 30 днів.

Нагадаємо, у травні 2025 року в мережі оприлюднили відеозапис, на якому військовослужбовець ТЦК у Харкові двічі б'є чоловіка у цивільному під час проведення заходів оповіщення.

Після мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що постраждалий - вчитель, що мав офіційну відстрочку від мобілізації.

Згодом військовослужбовцю ТЦК та СП оголосили підозру за побиття чоловіка під час перевірки документів.

У Києві військові ТЦК та поліціянти намагалися затримати чоловіка й начепили йому кайданки, натовп його відбивав. ВIДЕО

побиття (1014) Харків (5891) ТЦК та СП (823) Харківська область (1707) Харківський район (576)
И только благодаря общественному резонансу.
07.10.2025 11:43
07.10.2025 11:48
де там справжнє покарання? *********, це коли б воловик після роботи йшов по вулиці і побив вчителя. а тут перевищення повноважень.
07.10.2025 12:08
А може все ж таки працівник тцк? А то вони переобуваються в повітрі
07.10.2025 11:42
07.10.2025 11:43
побиття відбулося в групі осіб+,,посадовою особою,, ,там ніяк не 3 роки,......через півроку вийде по удо,якщо не раніше через поперегляд справи...
07.10.2025 12:32
Чому не на фронт?
07.10.2025 11:43
Отримав три роки відстрочки. Бінго!
07.10.2025 11:50
Мабуть тому, що ця мерзота відразу дремене до своїх "братьєв", сдавши всю інформацію, котору тільки зможе.
07.10.2025 12:13
При такомі підході всіх ТЦКшників потрібно пересадити. Але дивина, мабуть план не виконав по збору кешу для риго-зелених, тому і посадили.
07.10.2025 11:44
Ое що вирок по справедливості, то це Добре. але Питання, Хлопці, що боронять рідну землю, Діточок!, свої Родини! в тому разі і твою срану дупу, роблять Це! заради " риго-зелених", ти б ***** думав що кнопаєш!,(
07.10.2025 11:49
Ти не зрозумів мій коментар, чому є така ситуація бо стоїть план виловити і знайти тих хто гроші заплатить. Виграють риго-зелені бо бабло ллється рікою , а то , що бкруть на війну старих, хворих, косих і мацькатих, то для риго-зелених похер, бо їм все добре. Як ти такий розумний, то дай відповідь, чому кацабня сама йде боронити, а тут зворотня ситуація?
07.10.2025 12:53
"Vitaliy #399296" пише :
"... кацабня сама йде боронити "
========
схоже московити у тебе вус відклеївся...
07.10.2025 13:26
Кацабня рахує, що вони боронять росязичних, православних від хунти. Вони навіть освобождають українців від житла, сімей, життя ! А в Україні риго-зелені все роблять, щоб українці не боронили свою Батьківщину, між іншим за рахунок патріотів і тримається наша держава , а падлюки від влади дуже комфортно себе почувають!
07.10.2025 13:39
Думаю що це не простий вчитель історії.
показати весь коментар
Агент фсб?
07.10.2025 12:04
йому просто фартануло ..
07.10.2025 12:34
Саме так. Йому фартануло, що хтось злив відеозапис факту побиття. А без нього той вчитель був би нікому не цікавий.
07.10.2025 13:07
обмеження волі - це як? в комендантську годину не гуляти, а сидіти вдома?
07.10.2025 11:47
Якщо так, то це непоганий спосіб отримати відстрочку)
07.10.2025 12:16
Це не військовий. Це провокатор. Він і йому подібні власне і зробили ту шкоду ТЦК, де перебувають, мобілізацґї і ьержаві.
07.10.2025 11:48
07.10.2025 11:48
Мав час та натхнення, трохи погугглив, бо думав, що цей Воловик має бойовий досвід та до ТЦК перевівся після поранення обмежено-придатним.
А ніхрєна.
Те ще чмо.
***********
До того, що нам в ТЦК йти дослужувати не можна. Ми ті ще псіхи після усіх тих контузій.
Десь шлагбаум охороняти - інша справа.
І то, це якщо примусово з штурмових військ повиганяють усіх обмежених.
07.10.2025 11:52
Та що таке ніяк зображення з зала суду не можу вставити, ввів URL картинки. але щось не того...як ви їх вставляєте?
07.10.2025 13:04
А чому проста "*********", а не "перевищення службових повноважень"?
07.10.2025 11:51
щщоб легше удо оформити,та й общак у барацікраще пережити ніж посилений в камері...півроку і гулятиме...
07.10.2025 12:36
Взагалі-то "у складі злочинної групи таких самих ухилянтів"...
07.10.2025 13:09
А він так непогано влаштувався. З обмеженням волі він точно на передок не поїде. Фактично відкупився за 150 тис., щоб не їхати. А стандартна такса фактично вища. Зараз тцкуни прохавають лайфхак
07.10.2025 11:53
От і відкосив сірожа від передка. Нормальний хід.
07.10.2025 11:58
Приходьте до ТЦК добровільно, Тоді ніхто нікого в бусик загоняти не буде. ТЦК - структурний підрозділ Армії. Без ТЦК армія воювати не може.
07.10.2025 12:01
А ви як на фронт попали?
07.10.2025 12:05
Тобі сцикунові яке діло?
07.10.2025 12:10
Ти теж на дивані разом з ним в окопі?
07.10.2025 12:19
Я,нв відміну від тебе 3,14раса, від повісток не ховався,ВЛК пройшов у 22 і у 25, не мобілізували,бо маю обмеження і 50+
07.10.2025 12:28
Кому ти чешеш? Вас тут таких як гівна.
07.10.2025 12:29
Вийди на вулицю, знайди якогось бородатого військового з патчами бойової бригади на рукаві та з заплічником - і доїбись до нього. Спитай його за окоп.
Вперед, герой, *****!!!
07.10.2025 12:31
Не кажи мені що робити і я не скажу куди тобі йти
07.10.2025 12:38
Бачу, ти зрозумів. Молодець.
07.10.2025 12:57
цей вчитель приходив і отримав бронь. а воловик його просто так побив, бо захотів.
07.10.2025 12:06
На засіданні суду це чмо прямим текстом заявило, що вчитель його "бісив".
07.10.2025 13:13
А без денег сможет? Без обеспечения сможет? В трусах по морозу бегать сможет?
07.10.2025 12:09
ПІДТРИМУЮ!
БО УКРАЇНА У НАС - ОДНА!
07.10.2025 12:21
Це перший випадок справжнього покарання за свавілля.
07.10.2025 12:06
Ви так думаєте? Як же його покарали?
07.10.2025 12:07
де там справжнє покарання? *********, це коли б воловик після роботи йшов по вулиці і побив вчителя. а тут перевищення повноважень.
07.10.2025 12:08
А ще у нього кілька співучасників, котрі й не подумали його зупинити. Але про них "забули".
07.10.2025 13:14
А всім іншим,котрих тягнут в бусики? На цензорі,вчора було видалена новина про бусифікацію.
07.10.2025 12:17
А вчитель, хто!?
Він, -вчитель, чоловік призовного віку, чи може Україна у когось тут не одна на всіх?
Якщо вчитель (чоловік, громадянин України) не хоче сам, добровільно йти й захищати Україну, що він повинен був, доречі, зробити з 1-х днів повномасштабного вторгнення ворога на територію України, як зробили багато хто з його колег, то чому він може навчити своїх учнів, кого він виховає таким прикладом?!
07.10.2025 12:20
У вчителя була законна відстрочка. Що тобі ще не зрозуміло? І чому вчитель повинен добровільно йти захищати країну, а тцкуни, мусора, чинуші, прокурори, мажори та інша броньована наволоч - ні?
07.10.2025 12:23
Законна відстрочка на що, не захищати Україну?!
А інші як, ті що з 2022 в окопах, під обстрілами, чи вони так собі, на прогулянку приїхали?!?
У всіх, хто є Громадянином України у період особливого стану має бути лише одне завдання, - захист України від загарбників та окупантів рф!
Все решта - прояв дизертирства та ухилянства, як би його там не відбілювали та не називали "законною відстрочкою"!
07.10.2025 12:29
Чого кричиш? А дітей хто буде вчити? А годувати воїнів хто буде? А лагодити каналізацію твоїй дружині, поки ти на фронті, хто буде?
Хм, якось двозначно вийшло за "каналізацію"... Ну, нехай тоді електрику
Для цього й створена система відстрочки від призову. А ще є категорії громадян, котрі в першу чергу підлягають мобілізації (і це далеко не вчителі).
07.10.2025 13:18
У всіх, хто є Громадянином України у період особливого стану має бути лише одне завдання, - захист України від загарбників та окупантів рф!

Згоден! Mascha Kusik , в якому батальоні? В батальоні Юзік?
07.10.2025 13:40
Обмеження???? Тобто, навіть не посадили? І ще й гарантовану індульгенцію від фронту отримав. Зашибісь "покарання". Дійсно, країна зелених мрій. Щоправда, не для всіх...
07.10.2025 12:20
надо было лям с этой тэцэкашной гниды сбивать, потому-что ещё неизвестно, какими изменениями в мозгу эти удары обернутся через год
07.10.2025 12:28
Уже обернулися. Мужик стал сцыкуном.
07.10.2025 13:07
ну ты сам, лично и добровольно дал своё согласие, на то что любой имеет право тебя дубасить по почкам, выкалывать глаза и ломать конечности
07.10.2025 13:27
Строк треба множити на 2.
07.10.2025 12:52
Та що таке ніяк зображення з зала суду не можу вставити, ввів URL картинки. але щось не того...
07.10.2025 12:53
Що ж там такого на тому фото?
Там де це чмо либиться і розповідає, як вчитель його вибісив?
07.10.2025 13:25
Здобули!
Три роки відпустки тцкуну, на війну не візьмуть, лафа.
Країна мрій земафії.
07.10.2025 13:24
Якщо у вчителя є хороші й правильні друзі, то може так воно навіть краще.
Оформлять тцкуну пожиттєву відстрочку через інвалідність
07.10.2025 13:26 Відповісти
 
 