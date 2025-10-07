Військового ТЦК, який побив вчителя історії у Харкові, засудили до 3 років обмеження волі. ФОТО
У Харкові суд оголосив вирок у справі про побиття вчителя історії військовослужбовцем ТЦК. Сергія Воловика визнано винним у хуліганстві та призначено покарання у вигляді обмеження волі на три роки.
Про це пише Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.
Також суд ухвалив рішення про стягнення 150 тис. грн моральної шкоди з обвинуваченого.
Потерпілий Юрій Федяй у цивільному позові вимагав 300 тис. грн моральної шкоди та 21 тис. грн правової допомоги. Воловик заявив, що готовий відшкодувати 30 тисяч гривень моральної шкоди та 21 тисячу гривень правової допомоги.
Ексвійськовий ТЦК може оскаржити вирок протягом 30 днів.
Нагадаємо, у травні 2025 року в мережі оприлюднили відеозапис, на якому військовослужбовець ТЦК у Харкові двічі б'є чоловіка у цивільному під час проведення заходів оповіщення.
Після мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що постраждалий - вчитель, що мав офіційну відстрочку від мобілізації.
Згодом військовослужбовцю ТЦК та СП оголосили підозру за побиття чоловіка під час перевірки документів.
"... кацабня сама йде боронити "
========
схоже московити у тебе вус відклеївся...
А ніхрєна.
Те ще чмо.
***********
До того, що нам в ТЦК йти дослужувати не можна. Ми ті ще псіхи після усіх тих контузій.
Десь шлагбаум охороняти - інша справа.
І то, це якщо примусово з штурмових військ повиганяють усіх обмежених.
Вперед, герой, *****!!!
БО УКРАЇНА У НАС - ОДНА!
Він, -вчитель, чоловік призовного віку, чи може Україна у когось тут не одна на всіх?
Якщо вчитель (чоловік, громадянин України) не хоче сам, добровільно йти й захищати Україну, що він повинен був, доречі, зробити з 1-х днів повномасштабного вторгнення ворога на територію України, як зробили багато хто з його колег, то чому він може навчити своїх учнів, кого він виховає таким прикладом?!
А інші як, ті що з 2022 в окопах, під обстрілами, чи вони так собі, на прогулянку приїхали?!?
У всіх, хто є Громадянином України у період особливого стану має бути лише одне завдання, - захист України від загарбників та окупантів рф!
Все решта - прояв дизертирства та ухилянства, як би його там не відбілювали та не називали "законною відстрочкою"!
Хм, якось двозначно вийшло за "каналізацію"... Ну, нехай тоді електрику
Для цього й створена система відстрочки від призову. А ще є категорії громадян, котрі в першу чергу підлягають мобілізації (і це далеко не вчителі).
Згоден! Mascha Kusik , в якому батальоні? В батальоні Юзік?
Там де це чмо либиться і розповідає, як вчитель його вибісив?
Три роки відпустки тцкуну, на війну не візьмуть, лафа.
Країна мрій земафії.
Оформлять тцкуну пожиттєву відстрочку через інвалідність