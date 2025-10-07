Военнослужащего ТЦК, избившего учителя истории в Харькове, приговорили к 3 годам ограничения свободы. ФОТО

В Харькове суд огласил приговор по делу об избиении учителя истории военнослужащим ТЦК. Сергей Воловик признан виновным в хулиганстве и назначено наказание в виде ограничения свободы на три года.

Также суд принял решение о взыскании 150 тыс. грн морального вреда с обвиняемого.

Военный ТЦК Сергей Воловик с адвокатом

Фото: Суспільне Харків

Потерпевший Юрий Федяй в гражданском иске требовал 300 тыс. грн морального вреда и 21 тыс. грн правовой помощи. Воловик заявил, что готов возместить 30 тысяч гривен морального вреда и 21 тысячу гривен правовой помощи.

Пострадавший Юрий Федяй

Фото: Суспільне Харків

Экс-военный ТЦК может обжаловать приговор в течение 30 дней.

Напомним, в мае 2025 года в сети обнародовали видеозапись, на которой военнослужащий ТЦК в Харькове дважды бьет мужчину в штатском во время проведения мероприятий оповещения.

После мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пострадавший - учитель, имевший официальную отсрочку от мобилизации.

Впоследствии военнослужащему ТЦК и СП объявили подозрение за избиение мужчины во время проверки документов.

