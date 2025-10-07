РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10415 посетителей онлайн
Новости Фото Конфликт с ТЦК Незаконные действия ТЦК
2 618 41

Военнослужащего ТЦК, избившего учителя истории в Харькове, приговорили к 3 годам ограничения свободы. ФОТО

В Харькове суд огласил приговор по делу об избиении учителя истории военнослужащим ТЦК. Сергей Воловик признан виновным в хулиганстве и назначено наказание в виде ограничения свободы на три года.

Об этом пишет Суспільне, информирует Цензор.НЕТ.

Также суд принял решение о взыскании 150 тыс. грн морального вреда с обвиняемого.

Военный ТЦК Сергей Воловик с адвокатом
Военный ТЦК Сергей Воловик с адвокатом
Фото: Суспільне Харків

Потерпевший Юрий Федяй в гражданском иске требовал 300 тыс. грн морального вреда и 21 тыс. грн правовой помощи. Воловик заявил, что готов возместить 30 тысяч гривен морального вреда и 21 тысячу гривен правовой помощи.

Избиение учителя военным ТЦК: вынесен приговор
Пострадавший Юрий Федяй
Фото: Суспільне Харків

Экс-военный ТЦК может обжаловать приговор в течение 30 дней.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Напомним, в мае 2025 года в сети обнародовали видеозапись, на которой военнослужащий ТЦК в Харькове дважды бьет мужчину в штатском во время проведения мероприятий оповещения.

После мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пострадавший - учитель, имевший официальную отсрочку от мобилизации.

Впоследствии военнослужащему ТЦК и СП объявили подозрение за избиение мужчины во время проверки документов.

Также смотрите: Киевский ТЦК опроверг распространенную в сети информацию о якобы похищении кота своими военнослужащими. ВИДЕО

Автор: 

избиение (9877) Харьков (7765) ТЦК (770) Харьковская область (1685) Харьковский район (573)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
И только благодаря общественному резонансу.
показать весь комментарий
07.10.2025 11:43 Ответить
+8
А може все ж таки працівник тцк? А то вони переобуваються в повітрі
показать весь комментарий
07.10.2025 11:42 Ответить
+8
показать весь комментарий
07.10.2025 11:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А може все ж таки працівник тцк? А то вони переобуваються в повітрі
показать весь комментарий
07.10.2025 11:42 Ответить
И только благодаря общественному резонансу.
показать весь комментарий
07.10.2025 11:43 Ответить
побиття відбулося в групі осіб+,,посадовою особою,, ,там ніяк не 3 роки,......через півроку вийде по удо,якщо не раніше через поперегляд справи...
показать весь комментарий
07.10.2025 12:32 Ответить
Чому не на фронт?
показать весь комментарий
07.10.2025 11:43 Ответить
Отримав три роки відстрочки. Бінго!
показать весь комментарий
07.10.2025 11:50 Ответить
Мабуть тому, що ця мерзота відразу дремене до своїх "братьєв", сдавши всю інформацію, котору тільки зможе.
показать весь комментарий
07.10.2025 12:13 Ответить
При такомі підході всіх ТЦКшників потрібно пересадити. Але дивина, мабуть план не виконав по збору кешу для риго-зелених, тому і посадили.
показать весь комментарий
07.10.2025 11:44 Ответить
Ое що вирок по справедливості, то це Добре. але Питання, Хлопці, що боронять рідну землю, Діточок!, свої Родини! в тому разі і твою срану дупу, роблять Це! заради " риго-зелених", ти б ***** думав що кнопаєш!,(
показать весь комментарий
07.10.2025 11:49 Ответить
Думаю що це не простий вчитель історії.
показать весь комментарий
07.10.2025 11:45 Ответить
Агент фсб?
показать весь комментарий
07.10.2025 12:04 Ответить
йому просто фартануло ..
показать весь комментарий
07.10.2025 12:34 Ответить
обмеження волі - це як? в комендантську годину не гуляти, а сидіти вдома?
показать весь комментарий
07.10.2025 11:47 Ответить
Якщо так, то це непоганий спосіб отримати відстрочку)
показать весь комментарий
07.10.2025 12:16 Ответить
Це не військовий. Це провокатор. Він і йому подібні власне і зробили ту шкоду ТЦК, де перебувають, мобілізацґї і ьержаві.
показать весь комментарий
07.10.2025 11:48 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2025 11:48 Ответить
Мав час та натхнення, трохи погугглив, бо думав, що цей Воловик має бойовий досвід та до ТЦК перевівся після поранення обмежено-придатним.
А ніхрєна.
Те ще чмо.
***********
До того, що нам в ТЦК йти дослужувати не можна. Ми ті ще псіхи після усіх тих контузій.
Десь шлагбаум охороняти - інша справа.
І то, це якщо примусово з штурмових військ повиганяють усіх обмежених.
показать весь комментарий
07.10.2025 11:52 Ответить
А чому проста "*********", а не "перевищення службових повноважень"?
показать весь комментарий
07.10.2025 11:51 Ответить
А він так непогано влаштувався. З обмеженням волі він точно на передок не поїде. Фактично відкупився за 150 тис., щоб не їхати. А стандартна такса фактично вища. Зараз тцкуни прохавають лайфхак
показать весь комментарий
07.10.2025 11:53 Ответить
От і відкосив сірожа від передка. Нормальний хід.
показать весь комментарий
07.10.2025 11:58 Ответить
Приходьте до ТЦК добровільно, Тоді ніхто нікого в бусик загоняти не буде. ТЦК - структурний підрозділ Армії. Без ТЦК армія воювати не може.
показать весь комментарий
07.10.2025 12:01 Ответить
А ви як на фронт попали?
показать весь комментарий
07.10.2025 12:05 Ответить
Тобі сцикунові яке діло?
показать весь комментарий
07.10.2025 12:10 Ответить
Ти теж на дивані разом з ним в окопі?
показать весь комментарий
07.10.2025 12:19 Ответить
Я,нв відміну від тебе 3,14раса, від повісток не ховався,ВЛК пройшов у 22 і у 25, не мобілізували,бо маю обмеження і 50+
показать весь комментарий
07.10.2025 12:28 Ответить
Кому ти чешеш? Вас тут таких як гівна.
показать весь комментарий
07.10.2025 12:29 Ответить
Вийди на вулицю, знайди якогось бородатого військового з патчами бойової бригади на рукаві та з заплічником - і доїбись до нього. Спитай його за окоп.
Вперед, герой, *****!!!
показать весь комментарий
07.10.2025 12:31 Ответить
цей вчитель приходив і отримав бронь. а воловик його просто так побив, бо захотів.
показать весь комментарий
07.10.2025 12:06 Ответить
А без денег сможет? Без обеспечения сможет? В трусах по морозу бегать сможет?
показать весь комментарий
07.10.2025 12:09 Ответить
ПІДТРИМУЮ!
БО УКРАЇНА У НАС - ОДНА!
показать весь комментарий
07.10.2025 12:21 Ответить
Це перший випадок справжнього покарання за свавілля.
показать весь комментарий
07.10.2025 12:06 Ответить
Ви так думаєте? Як же його покарали?
показать весь комментарий
07.10.2025 12:07 Ответить
де там справжнє покарання? *********, це коли б воловик після роботи йшов по вулиці і побив вчителя. а тут перевищення повноважень.
показать весь комментарий
07.10.2025 12:08 Ответить
А всім іншим,котрих тягнут в бусики? На цензорі,вчора було видалена новина про бусифікацію.
показать весь комментарий
07.10.2025 12:17 Ответить
А вчитель, хто!?
Він, -вчитель, чоловік призовного віку, чи може Україна у когось тут не одна на всіх?
Якщо вчитель (чоловік, громадянин України) не хоче сам, добровільно йти й захищати Україну, що він повинен був, доречі, зробити з 1-х днів повномасштабного вторгнення ворога на територію України, як зробили багато хто з його колег, то чому він може навчити своїх учнів, кого він виховає таким прикладом?!
показать весь комментарий
07.10.2025 12:20 Ответить
У вчителя була законна відстрочка. Що тобі ще не зрозуміло? І чому вчитель повинен добровільно йти захищати країну, а тцкуни, мусора, чинуші, прокурори, мажори та інша броньована наволоч - ні?
показать весь комментарий
07.10.2025 12:23 Ответить
Законна відстрочка на що, не захищати Україну?!
А інші як, ті що з 2022 в окопах, під обстрілами, чи вони так собі, на прогулянку приїхали?!?
У всіх, хто є Громадянином України у період особливого стану має бути лише одне завдання, - захист України від загарбників та окупантів рф!
Все решта - прояв дизертирства та ухилянства, як би його там не відбілювали та не називали "законною відстрочкою"!
показать весь комментарий
07.10.2025 12:29 Ответить
Обмеження???? Тобто, навіть не посадили? І ще й гарантовану індульгенцію від фронту отримав. Зашибісь "покарання". Дійсно, країна зелених мрій. Щоправда, не для всіх...
показать весь комментарий
07.10.2025 12:20 Ответить
надо было лям с этой тэцэкашной гниды сбивать, потому-что ещё неизвестно, какими изменениями в мозгу эти удары обернутся через год
показать весь комментарий
07.10.2025 12:28 Ответить
 
 