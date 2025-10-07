Военнослужащего ТЦК, избившего учителя истории в Харькове, приговорили к 3 годам ограничения свободы. ФОТО
В Харькове суд огласил приговор по делу об избиении учителя истории военнослужащим ТЦК. Сергей Воловик признан виновным в хулиганстве и назначено наказание в виде ограничения свободы на три года.
Об этом пишет Суспільне, информирует Цензор.НЕТ.
Также суд принял решение о взыскании 150 тыс. грн морального вреда с обвиняемого.
Потерпевший Юрий Федяй в гражданском иске требовал 300 тыс. грн морального вреда и 21 тыс. грн правовой помощи. Воловик заявил, что готов возместить 30 тысяч гривен морального вреда и 21 тысячу гривен правовой помощи.
Экс-военный ТЦК может обжаловать приговор в течение 30 дней.
Напомним, в мае 2025 года в сети обнародовали видеозапись, на которой военнослужащий ТЦК в Харькове дважды бьет мужчину в штатском во время проведения мероприятий оповещения.
После мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пострадавший - учитель, имевший официальную отсрочку от мобилизации.
Впоследствии военнослужащему ТЦК и СП объявили подозрение за избиение мужчины во время проверки документов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А ніхрєна.
Те ще чмо.
***********
До того, що нам в ТЦК йти дослужувати не можна. Ми ті ще псіхи після усіх тих контузій.
Десь шлагбаум охороняти - інша справа.
І то, це якщо примусово з штурмових військ повиганяють усіх обмежених.
Вперед, герой, *****!!!
БО УКРАЇНА У НАС - ОДНА!
Він, -вчитель, чоловік призовного віку, чи може Україна у когось тут не одна на всіх?
Якщо вчитель (чоловік, громадянин України) не хоче сам, добровільно йти й захищати Україну, що він повинен був, доречі, зробити з 1-х днів повномасштабного вторгнення ворога на територію України, як зробили багато хто з його колег, то чому він може навчити своїх учнів, кого він виховає таким прикладом?!
А інші як, ті що з 2022 в окопах, під обстрілами, чи вони так собі, на прогулянку приїхали?!?
У всіх, хто є Громадянином України у період особливого стану має бути лише одне завдання, - захист України від загарбників та окупантів рф!
Все решта - прояв дизертирства та ухилянства, як би його там не відбілювали та не називали "законною відстрочкою"!