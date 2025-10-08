РУС
Новости смерть в ТЦК
Военнообязанный умер в очереди на ВЛК в Черкассах: в приступе эпилепсии он ударился головой

В Черкассах умер военнообязанный в очереди на ВЛК

В Черкассах умер военнообязанный, который ожидал в очереди на прохождение военно-врачебной комиссии. У него случился приступ эпилепсии.

Об этом в Фейсбуке сообщил Черкасский областной ТЦК, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 5 октября 2025 года в терцентр в Черкассах доставили мужчину, чтобы составить административные материалы за нарушение правил воинского учета. 6 октября его направили на рассмотрение в рекрутинговый центр.

"Находясь в автобусе, во время ожидания своей очереди на прохождение ВВК у военнообязанного случился приступ эпилепсии, в результате которого он выпал на улицу и ударился головой", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смерть военнообязанного в помещении ТЦК на Ривненщине: прокуратура начала расследование

В ТЦК рассказали, что военнослужащие подбежали к мужчине, чтобы оказать ему первую медицинскую помощь. Также они вызвали врачей того же заведения, где он должен был пройти комиссию.

Пострадавший сразу был госпитализирован, но от травмы головы скончался.

По данному факту следователи территориального подразделения полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. В свою очередь согласно приказу начальника Черкасского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки назначено и проводится служебное расследование.

Читайте также: Военного ТЦК, который избил учителя истории в Харькове, приговорили к 3 годам ограничения свободы. ФОТО

В Черкассах умер военнообязанный'язаний у черзі на ВЛК

смерть (9303) Черкассы (871) военно-врачебная комиссия (214) ТЦК (775) Черкасская область (134) Черкасский район (60)
+11
це вже просто цирк, тільки хтось вмер в тцк і він відразу автоматично стає епілептиком.
08.10.2025 19:42 Ответить
+9
Випав на вулицю 3 автобусу .Це щось нове,щоб черга з автобусу починалася.
08.10.2025 19:46 Ответить
+8
За життя і здоров'я військовозобов'язаних ХТО несе відповідальність ?
П.С - Епілепсія є причиною непридатності до військової служби в Україні, особливо якщо вона супроводжується частими нападами, психічними розладами або значним порушенням функцій організму..
В ТЦК про це не знали ?
08.10.2025 19:41 Ответить
За життя і здоров'я військовозобов'язаних ХТО несе відповідальність ?
П.С - Епілепсія є причиною непридатності до військової служби в Україні, особливо якщо вона супроводжується частими нападами, психічними розладами або значним порушенням функцій організму..
В ТЦК про це не знали ?
08.10.2025 19:41 Ответить
Ну так то воно так, але знайомий розказував у частині де прибули мобілізовані у одного стався приступ епілепсії прямо посеред двору і його на носилках повезли мабуть в лікарню , командир цієї частини довго матюкався на тцк чого вони хворих присилають постійно.
08.10.2025 19:47 Ответить
Про це ж і мова ... 100% в людини була довідка про епілепсію , але незважаючи на те - 5 жовтня 2025 року до терцентру у Черкасах доставили чоловіка, щоб скласти адміністративні матеріали за порушення правил військового обліку. 6 жовтня його направили на розгляд до рекрутингового центру... Джерело: https://censor.net/ua/n3578586
08.10.2025 19:50 Ответить
Ґвалт !

.
08.10.2025 19:50 Ответить
Вазиліною змаж і не кричи.
08.10.2025 19:56 Ответить
08.10.2025 20:02 Ответить
дик православного ухилянта з крєстіком в трусіках бусвфіцирують !

.
08.10.2025 20:31 Ответить
ти - пустопорожній балабол.
08.10.2025 20:39 Ответить
Людини немає. Можна хоча б під такими новинами завалити своє гниле ....ло?
08.10.2025 20:47 Ответить
це вже просто цирк, тільки хтось вмер в тцк і він відразу автоматично стає епілептиком.
08.10.2025 19:42 Ответить
Ну тут таке. Не обов'язково бути епілептиком, щоб отримати припадок. Він може статись через стрес чи алкоголь. Інсульт теж так отримати можна.
08.10.2025 20:05 Ответить
Погодьтесь, в зорової людини ні через алкоголь ні через стрес припадку і тим більше смерті бути не може. Проблема в тому що ТЦК спеціально відловлюють тільки хворих і старих таким чином підривають обороноздатність країни.
08.10.2025 20:28 Ответить
це природний відбір. нижче Вам відписав.
08.10.2025 20:35 Ответить
Не погоджусь. У 2008 році чисто випадково дізналась, що в мене вроджений порок серця. І, як би я пірнала трохи глибше, то зкопитилась прям на місці. Воно не болить. Все. Ок. А от пірнати не можна. Так саме з багатьма хворобами. ХЗ що й звідки вилізе.

А через стрес - інсульти ще й як наздогоняють.
08.10.2025 20:58 Ответить
https://censor.net/ua/news/3563931/viyiskovyyi-ttsk-vbyv-mobilizovanogo-u-kyyevi-scho-vidomo тут теж епілепсія була
08.10.2025 19:43 Ответить
Печерський райсуд столиці продовжив строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 11 серпня. Джерело: https://censor.net/ua/n3563931
- а потім що було ?
08.10.2025 19:47 Ответить
мабуть відпустили, як завжди.
08.10.2025 19:51 Ответить
Ото як гарно працює бусифікація! Не встиг вже в окоп потрапити а вже і помер.
08.10.2025 19:45 Ответить
Випав на вулицю 3 автобусу .Це щось нове,щоб черга з автобусу починалася.
08.10.2025 19:46 Ответить
Епілепсія стає доволі популярною хворобою у чоловіків призовного віку.
08.10.2025 19:50 Ответить
Не дивіться ніколи ці відео з «бусифікацією», українці! Боронь Боже, не знімайте їх і не розповсюджуйте! Бо, якщо сьогодні московити перетворять нас на овець, то завтра вони різатимуть нас як свиней, - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122144122514651070&amp;id=61569532123563 Київський обласний ТЦК та СП

Тому бережіть ТЦК, допомагайте ТЦК, сприяйте їм і піклуйтесь про них. Вони єдині, хто сьогодні дійсно наповнюють бойові підрозділи, єдині, хто повноцінно комплектують ЗСУ. Адже, якщо зупиниться мобілізація і фронт впаде - пощади не чекайте. (с)
08.10.2025 19:50 Ответить
Це ще нічого, знайомий після бзвп поїхав на злагодження в Германію там йому зробили операцію на серці (вроджений порок) замість 1.5 місяців положених там бути всім , командування цієї бригади (діло було в 153 ій, рік тому) затребувало скоротити термін з 1.5 місяців до 3 неділь, і він приїхав сюди , каже він водій бредлі а от і бою сердце не витримає і він за кермом, то що?
08.10.2025 19:50 Ответить
віна, усьо не так, як без війни .. тому спишуть
08.10.2025 20:04 Ответить
Випав з автобуса на вулицю при нападі епілепсії...Вдарився головою та й вмер.
Це мабуть двох'ярусний автобус без даху та з низенькими поручнями?
Таке частенько трапляється. Звикли їздити з вітерцем.
08.10.2025 19:53 Ответить
Система имени пани Уляны Супрун действует так что врач не может выйти из кабинета и спасать человека,для начала надо позвонить оператору скорой в областной центр и только тогда работники скорой заберут пациента и занесут его в отделение.У нас в районе было подобных несколько случаев,один вообще почти на пороге скорой.
08.10.2025 19:55 Ответить
>так что врач не может выйти из кабинета и спасать человека

може, просто бере і виходить з кабінету та надає допомогу
08.10.2025 20:04 Ответить
Кацапомовний не чіпай те чого не розумієш.
08.10.2025 20:08 Ответить
І потекло лайно московське проти України по мережі, під час московської війни проти Українців!!!
08.10.2025 20:03 Ответить
Вживайте побільше наркоти та бухайте й в ваших діточок буде не тількі єпілепсія а ще багато чого цікавого..
08.10.2025 20:04 Ответить
А якщо не пити і наркоманити, на що епілепсію спишеш?
08.10.2025 20:30 Ответить
Це Вже Другий Випадок випадання з автобуса на Черкащині☝️☝️
Якось дивно мабудь автобуси зламані а бо
Щось Інше.
08.10.2025 20:04 Ответить
З сумом згадую часи коли Президентом був Віктор Федорович Янукович. Мир, розвиток і нікого не тягли на війну....
08.10.2025 20:06 Ответить
Який розвиток був? На війну не тягли, але готували підстави для неї.
08.10.2025 20:14 Ответить
А при боневтіку країна прямо родухла зеленими парами , духмяніє розвитком і приростом населення (ніт)
08.10.2025 20:31 Ответить
те, що зебіл - дегенерат і фіговий президент, і так всі знають, але це не робить зека норм президентом
08.10.2025 20:33 Ответить
Ну так їдь до нього *******. Це ти зареєструвалось тут щоб таку ***** ригати? Розвиток в нього був, долвбойоб нагуляний.
08.10.2025 20:15 Ответить
В що в зельонського ? Втрачено території, бусифікація, корупція така що навіть янику і не снилося, люди виїжджають, мовчав би краще...тоді і Донбас був тихий як миша і Крим наш.
показать весь комментарий
08.10.2025 20:29 Ответить
Всім кому війна та розруха краща за крєпкого хазяйствєнніка заказана дорога в казьоний дом ТЦК та СП. Але чомусь вони туди не спішать
08.10.2025 20:42 Ответить
Ну так розвиток був хоч якийсь і корупції не було такої як зараз ( зараз обкрадають солдат до нитки)
08.10.2025 20:32 Ответить
З сумом нагадую що ти бот дводенний. Як виявилось ВіхтарХвєдрич Бандюкович зек,гнида і зрадник, засуджений нашим судом.Воно довело до 2-х Майданів,жертв і врешті війни.А ти теж катай за тупим,важким предметом,так його називали після того як був контужений яйцем.
08.10.2025 20:39 Ответить
Вже були випадки епілепсії в тцк і з множими забоями і гематомами по тілі.
08.10.2025 20:10 Ответить
То есть выпал из автобуса? Это как?
08.10.2025 20:17 Ответить
Затриманий помер від того що бився головою об стіл а потім наніс животом 20 ударів об чобати діжурного офіцера. Це з цієї ж опери. Тварі ТЦК-шники відловлюють старих і хворих, а здорових і молодих бугаїв відпускають за гроші
08.10.2025 20:25 Ответить
це ж логічно. хворий багато грошей не заробить.
08.10.2025 20:33 Ответить
Хіба що він належить до вищої раси айтішників...
08.10.2025 20:44 Ответить
Я б хотів щоб знайшлася порядна людина і опублікувала методичку, в якій написано все списувати на епілепсію. А вона (методичка) 100% існує.
08.10.2025 20:32 Ответить
шо, опять. Эх ипсошники
08.10.2025 20:32 Ответить
І "ніхто не винуватий"...
08.10.2025 20:36 Ответить
Так хотів пройти те ВЛК, що аж в черзі і помер ?
08.10.2025 20:38 Ответить
Якщо сам стукнувся, то в чому новина і кримінал, адже кожному з нас в житті випадало об щось сильно стукнутися, і гуля потім сильно боліла, а чи можна від цього померти, епілептику, мабуть, може не пощастити, і після цього що, треба ліквідувати мобілізацію в армію під час війни?
08.10.2025 20:40 Ответить
08.10.2025 20:42 Ответить
розшифруй
08.10.2025 20:45 Ответить
запитай у мами
08.10.2025 20:49 Ответить
Гандоне, що ти маєш проти епілепиків, Юлій Цезар був епілептиком.
08.10.2025 20:51 Ответить
Гандоне, я дійсно щось маю, але не проти епілептиків.
08.10.2025 20:54 Ответить
Людина з епілепсією взагалі те їбуче ВЛК не має проходити. Епілепсія така штука, що трапляється раптово і не знаєш коли це станеться наступного разу. Взагалі всі епілептики мають стояти на спец обліку.
08.10.2025 20:45 Ответить
Результатом ,,суворого,, розслідування буде такий висновок слідчих поліції-,,Здох Максім- ну хер с нім,,
08.10.2025 20:43 Ответить
шеврон черкаського тцк. а не хрест якийсь як на новині цій.

08.10.2025 20:49 Ответить
какая разніца?
08.10.2025 20:49 Ответить
118 бригада тро має такий самий шеврон. а знаєш чому? як ти вважаєш,вони також ухилянти в формі?
08.10.2025 20:53 Ответить
Взагалі-то шеврон ще заслужити треба.
08.10.2025 20:56 Ответить
Нас вже зовсім за дебілів рахують
08.10.2025 20:56 Ответить
в наший час потрібно більш досконало ставиться до своїх хвороб. і бажано сповіщати про це своїх лікарів. яким все пох. а винні як завжди тцк. можу розповісти правила військового обліку. а потім коли ви їх почитаєте -шукайте зраду.
08.10.2025 20:56 Ответить
 
 