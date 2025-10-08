Военнообязанный умер в очереди на ВЛК в Черкассах: в приступе эпилепсии он ударился головой

В Черкассах умер военнообязанный, который ожидал в очереди на прохождение военно-врачебной комиссии. У него случился приступ эпилепсии.

Об этом в Фейсбуке сообщил Черкасский областной ТЦК

Как отмечается, 5 октября 2025 года в терцентр в Черкассах доставили мужчину, чтобы составить административные материалы за нарушение правил воинского учета. 6 октября его направили на рассмотрение в рекрутинговый центр.

"Находясь в автобусе, во время ожидания своей очереди на прохождение ВВК у военнообязанного случился приступ эпилепсии, в результате которого он выпал на улицу и ударился головой", - говорится в сообщении.

В ТЦК рассказали, что военнослужащие подбежали к мужчине, чтобы оказать ему первую медицинскую помощь. Также они вызвали врачей того же заведения, где он должен был пройти комиссию.

Пострадавший сразу был госпитализирован, но от травмы головы скончался.

По данному факту следователи территориального подразделения полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. В свою очередь согласно приказу начальника Черкасского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки назначено и проводится служебное расследование.

