Военнообязанный умер в очереди на ВЛК в Черкассах: в приступе эпилепсии он ударился головой
В Черкассах умер военнообязанный, который ожидал в очереди на прохождение военно-врачебной комиссии. У него случился приступ эпилепсии.
Об этом в Фейсбуке сообщил Черкасский областной ТЦК, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 5 октября 2025 года в терцентр в Черкассах доставили мужчину, чтобы составить административные материалы за нарушение правил воинского учета. 6 октября его направили на рассмотрение в рекрутинговый центр.
"Находясь в автобусе, во время ожидания своей очереди на прохождение ВВК у военнообязанного случился приступ эпилепсии, в результате которого он выпал на улицу и ударился головой", - говорится в сообщении.
В ТЦК рассказали, что военнослужащие подбежали к мужчине, чтобы оказать ему первую медицинскую помощь. Также они вызвали врачей того же заведения, где он должен был пройти комиссию.
Пострадавший сразу был госпитализирован, но от травмы головы скончался.
По данному факту следователи территориального подразделения полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. В свою очередь согласно приказу начальника Черкасского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки назначено и проводится служебное расследование.
П.С - Епілепсія є причиною непридатності до військової служби в Україні, особливо якщо вона супроводжується частими нападами, психічними розладами або значним порушенням функцій організму..
В ТЦК про це не знали ?
.
.
А через стрес - інсульти ще й як наздогоняють.
- а потім що було ?
Тому бережіть ТЦК, допомагайте ТЦК, сприяйте їм і піклуйтесь про них. Вони єдині, хто сьогодні дійсно наповнюють бойові підрозділи, єдині, хто повноцінно комплектують ЗСУ. Адже, якщо зупиниться мобілізація і фронт впаде - пощади не чекайте. (с)
Це мабуть двох'ярусний автобус без даху та з низенькими поручнями?
Таке частенько трапляється. Звикли їздити з вітерцем.
може, просто бере і виходить з кабінету та надає допомогу
Якось дивно мабудь автобуси зламані а бо
Щось Інше.