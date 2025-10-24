Чоловік помер на розподільчому пункті в Києві: ТЦК заперечує побиття, поліція почала розслідування

У розподільчому пункті Києві помер чоловік. Правоохоронці почали розслідування.

"Попередньо встановлено, що 43-річний киянин перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі впав на підлогу та травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Зараз поліція опитала понад 10 свідків та внесла факт до ЄРДР за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

"Для встановлення причини смерті тіло скеровано для проведення судово-медичної експертизи. Розслідування триває", - додали там.

Що передувало?

Раніше журналістка Дарина Трунова заявила, що син її друзів - Роман Сопін - перебував у комі після закритої черепно-мозкової травми та операції. Це сталося після того, як його мобілізували.

"Він подзвонив батькам і повідомив, шо йому потрібно привезти речі. Передати їх наступного дня. В цей час він проходив ВЛК.

Наступного дня вже подзвонили з лікарні, що у сина закрита черепно-мозкова травма настільки серйозна що прийшлось невідкладно робити трепанацію черепа

Яким чином це сталося? Сказали впав. Але як, де, коли і чому - ніхто сказати не може. Зате висунули версію: можливо у нього епілепсія була?" - зазначила вона, додавши, що Роман помер 23 жовтня у лікарні.

Реакція ТЦК

У Київському ТЦК назвали інформацію про побиття представниками одного з районних в місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянина, через що він потрапив до лікарні та перебуває у комі, маніпулятивною.

"Після проведення військово-лікарської комісії даного громадянина було направлено для подальшого проходження служби у одну з військових частин, де після обов'язкового проведення медичного огляду його було зараховано до списків частини.

Інформація щодо начебто побиття його військовослужбовцями ТЦК та СП є неправдивою!" - зазначили там.

