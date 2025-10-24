УКР
Чоловік помер на розподільчому пункті в Києві: ТЦК заперечує побиття, поліція почала розслідування

У розподільчому пункті Києві помер чоловік. Правоохоронці почали розслідування.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

"Попередньо встановлено, що 43-річний киянин перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі впав на підлогу та травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Зараз поліція опитала понад 10 свідків та внесла факт до ЄРДР за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

"Для встановлення причини смерті тіло скеровано для проведення судово-медичної експертизи. Розслідування триває", - додали там.

Що передувало?

Раніше журналістка Дарина Трунова заявила, що син її друзів - Роман Сопін - перебував у комі після закритої черепно-мозкової травми та операції. Це сталося після того, як його мобілізували.

"Він подзвонив батькам і повідомив, шо йому потрібно привезти речі. Передати їх наступного дня. В цей час він проходив ВЛК.

Наступного дня вже подзвонили з лікарні, що у сина закрита черепно-мозкова травма настільки серйозна що прийшлось невідкладно робити трепанацію черепа

Яким чином це сталося? Сказали впав. Але як, де, коли і чому - ніхто сказати не може. Зате висунули версію: можливо у нього епілепсія була?" - зазначила вона, додавши, що Роман помер 23 жовтня у лікарні.

Реакція ТЦК

У Київському ТЦК назвали інформацію про побиття представниками одного з районних в місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянина, через що він потрапив до лікарні та перебуває у комі, маніпулятивною.

"Після проведення військово-лікарської комісії даного громадянина було направлено для подальшого проходження служби у одну з військових частин, де після обов'язкового проведення медичного огляду його було зараховано до списків частини.

Інформація щодо начебто побиття його військовослужбовцями ТЦК та СП є неправдивою!" - зазначили там.

+10
я не розумію одного,влк пройдено-так,людина по-факту здорова-так,тоді тут всі ознаки вбивства.....
24.10.2025 12:11
+10
Дома не падал 43 года, а тут раз-и откинулся...
24.10.2025 12:16
+9
більш мерзенно звучить виправдання тцк та їх відсосів що в смерті тих кого вони насильно утримують винна епілепсія або кошмар з минулого.....
24.10.2025 12:19
24.10.2025 12:11
24.10.2025 12:53
24.10.2025 12:15
24.10.2025 12:16
24.10.2025 12:19
Це як треба бити, щоб людину вбити? Ну не хоче людина воювати, садіть на 3-5 років до в'язниці, нехай може там щось корисне робить, сітки плете...
24.10.2025 12:17
Ну, чтоб посадить, это надо мусора, протоколы, гемор с бумагами, судами. А тут разок втащил и всё, нет человека-нет проблемы, и остальных трошки запугать. Всё равно за убийство ничего не будет, такая у государства политика по отношению к гражданам.
24.10.2025 12:23
Якщо все по нормальному зробитиюТЬо величезна кількістиь людей,може бути визнана непридатними.
24.10.2025 12:30
Сітки можуть плести і станки-роботи, це дешевше, ніж в'язнів годувати. Але роботи занадто дорогі, щоб лопатами дрони збивати. Дешевше наловити майбутніх героїв.
24.10.2025 12:41
Хорошо что не написали что это российское ИПСО
24.10.2025 12:17
Йшов, послизнувся, оговтався - гіпс ТЦК!
24.10.2025 12:18
в даному випадку не смішно,у нього сімя,діти......
24.10.2025 12:20
Я б сказав що краще іти відразу на обрану бригаду, мимо ТЦК.
24.10.2025 12:22
чому ти ще тут,контрат 60+ тобі в ратиці,поради звідти роздаватимеш....
24.10.2025 12:26
Мені до 60 ще довго й нудно пиляти.
24.10.2025 12:31
Це "інвалід", здоров"я в якого цілком вистачає ганяти по Європі на мотоциклі, але вюювати, чомусь, вже нема. Як і в усіх його побратимів-тцкунів.
24.10.2025 13:36
Відео сьогодні бачив,кажуть що то служба правопорядку.Та гатять так,як беркутівці.Лежачих добивають.Для мене то не люди.Бо не може нормальна людина,так себе поводити.І кілька днів назад бачив,як тцк подібно били копняками.
24.10.2025 12:29
Вчора в ТГ опублікували кілька епічних відео під спільним заголовком - "Добровільна мобілізація на селищі Котовського, три машини і 18 людей в формі на одного чоловіка" (Одеса)
24.10.2025 12:31
Сьогодні також бачив і вчора бачив,коли на одного чоловіка цілий взвод представників тцк.Їм ж всім потрібно гроші платити.А ще їм молодики в спортивному одязі допомагають.І всі говорять так,наче братки і також платити потрбно.За ці гроші,можна би було ракет і бомб наробити.
24.10.2025 12:37
Я теж дивився як інваліда в бусик вкидали, і навіть інвалідний візок у бусика вкинули.
24.10.2025 12:45
Тор був Вадимир Каракай?
24.10.2025 12:49
Відео дивився, маю на увазі.
24.10.2025 12:50
То кинь посилання.
24.10.2025 12:51
Тебе це також чекає. Вкинуть в будь-якому випадку. Якщо не свої тцкуни, то буряти точно...
24.10.2025 13:38

Всі три авто - тцк. Гуртом несуть одного "добровольця".
Ото він їм навоює...
24.10.2025 12:40
Бачив.Всі поранені інваліди.
24.10.2025 12:42
Причому всі це захищають і опозиція.Тільки Гончаренко від опозиції,про це говорить.Напевно в політичних цілях,але ж все ж таки.
24.10.2025 12:43
Просто ще трохи товарних втрат при зберіганні й транспортуванні добових поставок. Нічого особливого вже давно.
24.10.2025 12:41
Про що вже казати. Он в Києві ВІЛ-інфікованого 4 стадія плюс онкологія Саркома Капоші плюс грибок і сифіліс - бойова повістка. Чим там думають, щоб таких брати? Чи взагалі люди закінчилися геть?
24.10.2025 12:44
Деякі люди,що вважають себе патріотами , думають, що заради благородної цілі можна використовувати будь які засоби . Як в анекдоті : " краще я ту дівчинку згвалтую ,чим якийсь негідник. " Такі "патріоти " ,по суті, - ті самі московити-совєти ,в які б вони патріотичні вишиванки не вдягалися б.

Хтось думає ,що війна все спише і виправдає . Але це на так . Так чи інакше доля виставить рахунки - і їх доведеться оплачувати . Бо не можна себе вести як 3,14дарас виправдовуючи свої дії боротьбою з 3,14дарасами
24.10.2025 12:45
Ну, нотуй, записуй, збирай адреси. Коли прийдуть ваші- у тебе буде все готово.
24.10.2025 12:47
Шо там готувать? Якщо прийдуть "твої " рідні совки-сраліністи - то твої "друзяки " просто поміняють лички і будуть продовжувати хапати людей на вулицях далі . А ти вірний сралінєц -лєнінєц будеш задоволений
24.10.2025 12:51
"Думають, що заради благородної цілі можна використовувати будь які засоби"

"війна все спише і виправдає"

Взагалі так є і було і буде. Війна реально все спише, і заради "благородної цілі" реально використовуються будь які засоби. Просто пропаганда нам каже, що це так тільки десь в Сталіна чи Гітлера можливо, а насправді ні. Людина в цих умовах - ніщо.
24.10.2025 12:53
Саме тому навіть цензорі вже ряд відомих "блохєрів " та "активістів пишуть ,про те що Україна перетворилася в малорашку . В цьому плані московити перемогли - бо багато "малоросів " підтримують сралінсько-совєцкі методі дії влади - і вважають це "патріотизмом" .Хоча це той самий лубковий ,махровий совок ...
24.10.2025 13:13
Скоро померлих теж мобілізовуватимуть.
24.10.2025 12:57
всі такі розумні,,,,,,.а кацапи наступають
24.10.2025 13:03
Ну так якщо до людей ставляться, як до в'язнів, то це не дивно. Пам'ятаю 14-й рік, як ми вільно пересувалися і відчували себе Людьми
24.10.2025 13:07
Був і нема . Кругова порука .
Вертухаї знають як бити щоб кранти прийшли
24.10.2025 13:32
Да они специально приходят в распределительные пункты и умирают там, чтобы очернить ТЦК!
24.10.2025 13:37
 
 