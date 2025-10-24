Чоловік помер на розподільчому пункті в Києві: ТЦК заперечує побиття, поліція почала розслідування
У розподільчому пункті Києві помер чоловік. Правоохоронці почали розслідування.
Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
"Попередньо встановлено, що 43-річний киянин перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі впав на підлогу та травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Зараз поліція опитала понад 10 свідків та внесла факт до ЄРДР за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).
"Для встановлення причини смерті тіло скеровано для проведення судово-медичної експертизи. Розслідування триває", - додали там.
Що передувало?
Раніше журналістка Дарина Трунова заявила, що син її друзів - Роман Сопін - перебував у комі після закритої черепно-мозкової травми та операції. Це сталося після того, як його мобілізували.
"Він подзвонив батькам і повідомив, шо йому потрібно привезти речі. Передати їх наступного дня. В цей час він проходив ВЛК.
Наступного дня вже подзвонили з лікарні, що у сина закрита черепно-мозкова травма настільки серйозна що прийшлось невідкладно робити трепанацію черепа
Яким чином це сталося? Сказали впав. Але як, де, коли і чому - ніхто сказати не може. Зате висунули версію: можливо у нього епілепсія була?" - зазначила вона, додавши, що Роман помер 23 жовтня у лікарні.
Реакція ТЦК
У Київському ТЦК назвали інформацію про побиття представниками одного з районних в місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянина, через що він потрапив до лікарні та перебуває у комі, маніпулятивною.
"Після проведення військово-лікарської комісії даного громадянина було направлено для подальшого проходження служби у одну з військових частин, де після обов'язкового проведення медичного огляду його було зараховано до списків частини.
Інформація щодо начебто побиття його військовослужбовцями ТЦК та СП є неправдивою!" - зазначили там.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
гіпсТЦК!
Всі три авто - тцк. Гуртом несуть одного "добровольця".
Ото він їм навоює...
Хтось думає ,що війна все спише і виправдає . Але це на так . Так чи інакше доля виставить рахунки - і їх доведеться оплачувати . Бо не можна себе вести як 3,14дарас виправдовуючи свої дії боротьбою з 3,14дарасами
"війна все спише і виправдає"
Взагалі так є і було і буде. Війна реально все спише, і заради "благородної цілі" реально використовуються будь які засоби. Просто пропаганда нам каже, що це так тільки десь в Сталіна чи Гітлера можливо, а насправді ні. Людина в цих умовах - ніщо.
Вертухаї знають як бити щоб кранти прийшли