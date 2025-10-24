Мужчина умер на распределительном пункте в Киеве: ТЦК отрицает избиение, полиция начала расследование

В распределительном пункте Киеве умер мужчина. Правоохранители начали расследование.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно установлено, что 43-летний киевлянин находясь в помещении распределительного пункта в Подольском районе упал на пол и травмировался. Присутствующие мобилизованные оказывали ему домедицинскую помощь", - говорится в сообщении.

В данное время полиция опросила более 10 свидетелей и внесла факт в ЕРДР по ст. 115 УКУ (умышленное убийство).

"Для установления причины смерти тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. Расследование продолжается", - добавили там.

Что предшествовало?

Ранее журналист Дарья Трунова заявила, что сын ее друзей - Роман Сопин - находился в коме после закрытой черепно-мозговой травмы и операции. Это произошло после того, как его мобилизовали.

"Он позвонил родителям и сообщил, что ему нужно привезти вещи. Передать их на следующий день. В это время он проходил ВВК.

На следующий день уже позвонили из больницы, что у сына закрытая черепно-мозговая травма - настолько серьезная, что пришлось безотлагательно делать трепанацию черепа.

Как это произошло? Сказали, что он упал. Но как, где, когда и почему - никто сказать не может. Зато выдвинули версию: возможно у него эпилепсия была?" - отметила она, добавив, что Роман умер 23 октября в больнице.

Реакция ТЦК

В Киевском ТЦК назвали информацию об избиении представителями одного из районных в городе Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки гражданина, из-за чего он попал в больницу и находится в коме, манипулятивной.

"После проведения военно-врачебной комиссии данный гражданин был направлен для дальнейшего прохождения службы в одну из воинских частей, где после обязательного проведения медицинского осмотра он был зачислен в списки части.

Информация о якобы избиении его военнослужащими ТЦК и СП является ложной!" - отметили там.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ