Мужчина умер на распределительном пункте в Киеве: ТЦК отрицает избиение, полиция начала расследование
В распределительном пункте Киеве умер мужчина. Правоохранители начали расследование.
Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
"Предварительно установлено, что 43-летний киевлянин находясь в помещении распределительного пункта в Подольском районе упал на пол и травмировался. Присутствующие мобилизованные оказывали ему домедицинскую помощь", - говорится в сообщении.
В данное время полиция опросила более 10 свидетелей и внесла факт в ЕРДР по ст. 115 УКУ (умышленное убийство).
"Для установления причины смерти тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. Расследование продолжается", - добавили там.
Что предшествовало?
Ранее журналист Дарья Трунова заявила, что сын ее друзей - Роман Сопин - находился в коме после закрытой черепно-мозговой травмы и операции. Это произошло после того, как его мобилизовали.
"Он позвонил родителям и сообщил, что ему нужно привезти вещи. Передать их на следующий день. В это время он проходил ВВК.
На следующий день уже позвонили из больницы, что у сына закрытая черепно-мозговая травма - настолько серьезная, что пришлось безотлагательно делать трепанацию черепа.
Как это произошло? Сказали, что он упал. Но как, где, когда и почему - никто сказать не может. Зато выдвинули версию: возможно у него эпилепсия была?" - отметила она, добавив, что Роман умер 23 октября в больнице.
Реакция ТЦК
В Киевском ТЦК назвали информацию об избиении представителями одного из районных в городе Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки гражданина, из-за чего он попал в больницу и находится в коме, манипулятивной.
"После проведения военно-врачебной комиссии данный гражданин был направлен для дальнейшего прохождения службы в одну из воинских частей, где после обязательного проведения медицинского осмотра он был зачислен в списки части.
Информация о якобы избиении его военнослужащими ТЦК и СП является ложной!" - отметили там.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
гіпсТЦК!
Всі три авто - тцк. Гуртом несуть одного "добровольця".
Ото він їм навоює...
Хтось думає ,що війна все спише і виправдає . Але це на так . Так чи інакше доля виставить рахунки - і їх доведеться оплачувати . Бо не можна себе вести як 3,14дарас виправдовуючи свої дії боротьбою з 3,14дарасами
"війна все спише і виправдає"
Взагалі так є і було і буде. Війна реально все спише, і заради "благородної цілі" реально використовуються будь які засоби. Просто пропаганда нам каже, що це так тільки десь в Сталіна чи Гітлера можливо, а насправді ні. Людина в цих умовах - ніщо.