Мужчина умер на распределительном пункте в Киеве: ТЦК отрицает избиение, полиция начала расследование

Смерть в распределительном пункте Киева. Что известно?

В распределительном пункте Киеве умер мужчина. Правоохранители начали расследование.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно установлено, что 43-летний киевлянин находясь в помещении распределительного пункта в Подольском районе упал на пол и травмировался. Присутствующие мобилизованные оказывали ему домедицинскую помощь", - говорится в сообщении.

В данное время полиция опросила более 10 свидетелей и внесла факт в ЕРДР по ст. 115 УКУ (умышленное убийство).

"Для установления причины смерти тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. Расследование продолжается", - добавили там.

Что предшествовало?

Ранее журналист Дарья Трунова заявила, что сын ее друзей - Роман Сопин - находился в коме после закрытой черепно-мозговой травмы и операции. Это произошло после того, как его мобилизовали.

"Он позвонил родителям и сообщил, что ему нужно привезти вещи. Передать их на следующий день. В это время он проходил ВВК.

На следующий день уже позвонили из больницы, что у сына закрытая черепно-мозговая травма - настолько серьезная, что пришлось безотлагательно делать трепанацию черепа.

Как это произошло? Сказали, что он упал. Но как, где, когда и почему - никто сказать не может. Зато выдвинули версию: возможно у него эпилепсия была?" - отметила она, добавив, что Роман умер 23 октября в больнице.

Реакция ТЦК

В Киевском ТЦК назвали информацию об избиении представителями одного из районных в городе Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки гражданина, из-за чего он попал в больницу и находится в коме, манипулятивной.

"После проведения военно-врачебной комиссии данный гражданин был направлен для дальнейшего прохождения службы в одну из воинских частей, где после обязательного проведения медицинского осмотра он был зачислен в списки части.

Информация о якобы избиении его военнослужащими ТЦК и СП является ложной!" - отметили там.

я не розумію одного,влк пройдено-так,людина по-факту здорова-так,тоді тут всі ознаки вбивства.....
більш мерзенно звучить виправдання тцк та їх відсосів що в смерті тих кого вони насильно утримують винна епілепсія або кошмар з минулого.....
Дома не падал 43 года, а тут раз-и откинулся...
я не розумію одного,влк пройдено-так,людина по-факту здорова-так,тоді тут всі ознаки вбивства.....
Треба вимагати довічного позбавлення волі для Епілепсії. Вона вже стільки військовозобовʼязаних, що пройшли ВЛК, вбила!
Шо там *уярили по голові шо в епілепсію не повірят?
Дома не падал 43 года, а тут раз-и откинулся...
більш мерзенно звучить виправдання тцк та їх відсосів що в смерті тих кого вони насильно утримують винна епілепсія або кошмар з минулого.....
Це як треба бити, щоб людину вбити? Ну не хоче людина воювати, садіть на 3-5 років до в'язниці, нехай може там щось корисне робить, сітки плете...
Ну, чтоб посадить, это надо мусора, протоколы, гемор с бумагами, судами. А тут разок втащил и всё, нет человека-нет проблемы, и остальных трошки запугать. Всё равно за убийство ничего не будет, такая у государства политика по отношению к гражданам.
Якщо все по нормальному зробитиюТЬо величезна кількістиь людей,може бути визнана непридатними.
Сітки можуть плести і станки-роботи, це дешевше, ніж в'язнів годувати. Але роботи занадто дорогі, щоб лопатами дрони збивати. Дешевше наловити майбутніх героїв.
Хорошо что не написали что это российское ИПСО
Йшов, послизнувся, оговтався - гіпс ТЦК!
в даному випадку не смішно,у нього сімя,діти......
Я б сказав що краще іти відразу на обрану бригаду, мимо ТЦК.
чому ти ще тут,контрат 60+ тобі в ратиці,поради звідти роздаватимеш....
Мені до 60 ще довго й нудно пиляти.
Відео сьогодні бачив,кажуть що то служба правопорядку.Та гатять так,як беркутівці.Лежачих добивають.Для мене то не люди.Бо не може нормальна людина,так себе поводити.І кілька днів назад бачив,як тцк подібно били копняками.
Вчора в ТГ опублікували кілька епічних відео під спільним заголовком - "Добровільна мобілізація на селищі Котовського, три машини і 18 людей в формі на одного чоловіка" (Одеса)
Сьогодні також бачив і вчора бачив,коли на одного чоловіка цілий взвод представників тцк.Їм ж всім потрібно гроші платити.А ще їм молодики в спортивному одязі допомагають.І всі говорять так,наче братки і також платити потрбно.За ці гроші,можна би було ракет і бомб наробити.
Я теж дивився як інваліда в бусик вкидали, і навіть інвалідний візок у бусика вкинули.
Тор був Вадимир Каракай?
Відео дивився, маю на увазі.
То кинь посилання.
Всі три авто - тцк. Гуртом несуть одного "добровольця".
Ото він їм навоює...
Бачив.Всі поранені інваліди.
Причому всі це захищають і опозиція.Тільки Гончаренко від опозиції,про це говорить.Напевно в політичних цілях,але ж все ж таки.
Просто ще трохи товарних втрат при зберіганні й транспортуванні добових поставок. Нічого особливого вже давно.
Про що вже казати. Он в Києві ВІЛ-інфікованого 4 стадія плюс онкологія Саркома Капоші плюс грибок і сифіліс - бойова повістка. Чим там думають, щоб таких брати? Чи взагалі люди закінчилися геть?
Деякі люди,що вважають себе патріотами , думають, що заради благородної цілі можна використовувати будь які засоби . Як в анекдоті : " краще я ту дівчинку згвалтую ,чим якийсь негідник. " Такі "патріоти " ,по суті, - ті самі московити-совєти ,в які б вони патріотичні вишиванки не вдягалися б.

Хтось думає ,що війна все спише і виправдає . Але це на так . Так чи інакше доля виставить рахунки - і їх доведеться оплачувати . Бо не можна себе вести як 3,14дарас виправдовуючи свої дії боротьбою з 3,14дарасами
Ну, нотуй, записуй, збирай адреси. Коли прийдуть ваші- у тебе буде все готово.
Шо там готувать? Якщо прийдуть "твої " рідні совки-сраліністи - то твої "друзяки " просто поміняють лички і будуть продовжувати хапати людей на вулицях далі . А ти вірний сралінєц -лєнінєц будеш задоволений
"Думають, що заради благородної цілі можна використовувати будь які засоби"

"війна все спише і виправдає"

Взагалі так є і було і буде. Війна реально все спише, і заради "благородної цілі" реально використовуються будь які засоби. Просто пропаганда нам каже, що це так тільки десь в Сталіна чи Гітлера можливо, а насправді ні. Людина в цих умовах - ніщо.
Скоро померлих теж мобілізовуватимуть.
