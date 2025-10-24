УКР
Новини смерть в ТЦК
2 451 22

Смерть чоловіка у розподільчому пункті в Києві: результат експертизи - помер через закриту черепно-мозкову травму, - Нацполіція

поліція

Отримано перші результати судово-медичної експертизи щодо чоловіка, який загинув у розподільчому пункті у Подільському районі Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва.

За висновком експерта, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Інших тілесних ушкоджень не виявлено.

Для остаточних висновків необхідно дочекатися результатів гістологічних досліджень.

Розслідування триває. Правоохоронці перевіряють всі обставини події, жодна деталь не залишиться поза увагою.

Що передувало?

Нагадаємо, у розподільчому пункті Києві помер чоловік. Правоохоронці почали розслідування.

У Київському ТЦК назвали інформацію про побиття представниками одного з районних в місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянина, через що він потрапив до лікарні та перебуває у комі, маніпулятивною.

Київ (20349) Нацполіція (15606) смерть (6838) експертиза (222) мобілізація (3255)
+14
Ну слуги урода кажуть, що це діпфейки. Чувак помер через діпфейкове побиття.
24.10.2025 14:55 Відповісти
+8
Я за одне великій війні вдячний, що я тепер побачив, ХТО мешкав всі ці роки поруч зі мною. А страшно те, що багато людей це підтримують
24.10.2025 15:04 Відповісти
+7
А хтось тут пи*дів про совок і шо ми вже не такі!
Головній афоризм офіцерів Радянської Армії: "Куди солдата не цілуй - усюди жопа!"
Це про совкову кастовість дітей кухарок, в тому числі і більшості українських старших офіцерів - нікуди вони не зникла!
24.10.2025 15:00 Відповісти
Ну слуги урода кажуть, що це діпфейки. Чувак помер через діпфейкове побиття.
24.10.2025 14:55 Відповісти
Ага, и сам чувак был дипфейком
24.10.2025 15:23 Відповісти
Раніше були епілепсії, а зараз вже *башут в голову, а шо такоє? Не оригінально...
24.10.2025 14:56 Відповісти
"чоловіка, який загинув у розподільчому пункті" - пишуть так, наче в бою...
43 роки людина не падала на підлогу, і тут раптом впала.
24.10.2025 15:25 Відповісти
А хтось тут пи*дів про совок і шо ми вже не такі!
Головній афоризм офіцерів Радянської Армії: "Куди солдата не цілуй - усюди жопа!"
Це про совкову кастовість дітей кухарок, в тому числі і більшості українських старших офіцерів - нікуди вони не зникла!
24.10.2025 15:00 Відповісти
Рукоять макара творить чудеса.
24.10.2025 15:03 Відповісти
Я за одне великій війні вдячний, що я тепер побачив, ХТО мешкав всі ці роки поруч зі мною. А страшно те, що багато людей це підтримують
24.10.2025 15:04 Відповісти
не можна бути вдячним війні ніколи
війна це підла, кінчена ****, це смерть, кров, біль, каліцтва, страждання, сльози
без війни не складає проблем побачити та зрозуміти, хто поруч
24.10.2025 15:11 Відповісти
Ти не розумієш. Магирус - один з тих, кого росіяни йдуть звільняти.
показати весь коментар
Це зрозуміло, я образно. Звісно у війни немає і не може бути нічого гарного. Але маємо, що маємо
показати весь коментар
Ага, радіє війні, так і запишем!

Це як прийшов чоловік до психіатра, той питає за сон. Ну дядько каже - довго не можу заснути, дивлюся на стелю, а там тріщина на змію схожа. Психіатр і пише - "пацієнт бачить на стелі змій".
24.10.2025 15:18 Відповісти
Черговий кацапський діпфейк? Так недодепутат слуг урода, потараєв?
24.10.2025 15:05 Відповісти
Мало підарів на нулі, ще й в тилу.
24.10.2025 15:07 Відповісти
Нагадаємо, у "розподільчому пункті" Києві помер чоловік. Его привезли после операции в "розподільчий пункт" чтобы он там умер или ему там на месте операцию делали? Как он там смог умереть?
24.10.2025 15:08 Відповісти
Ну, судячи з посту операцію йому робили в лікарні, а потім, у комі, привезли до розподільчого пункту. Тут ще питання до лікарів великі.
24.10.2025 15:15 Відповісти
Так слуга *алупи Потураєв каже шо це все діпфейк.
ШІ в тцк вбиває Українців, чи самі вони вбиваюця, хз, як то говорив один пітух - какая разніца.
24.10.2025 15:10 Відповісти
Щось бойові діди, які завзято підтримують тецека, стидливо оминають цю новину.
24.10.2025 15:10 Відповісти
Ми вирішили дати попрацювати кацапським тролям та кацапським сраколизам з ТОТ.
Так що сьогодні твій день.
24.10.2025 15:12 Відповісти
Безкарність завжди народжує злочин.
А ще й стимульована безкарність народжує чудовиськ.
24.10.2025 15:12 Відповісти
тю. та как всида. или с лавки во сне упал па неастарожнасти и галавой стукнулся, или сам об стену головой убился. а разве па другому как-нибуть бываит?
24.10.2025 15:17 Відповісти
 
 