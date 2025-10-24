Смерть чоловіка у розподільчому пункті в Києві: результат експертизи - помер через закриту черепно-мозкову травму, - Нацполіція

Отримано перші результати судово-медичної експертизи щодо чоловіка, який загинув у розподільчому пункті у Подільському районі Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва.

За висновком експерта, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Інших тілесних ушкоджень не виявлено.

Для остаточних висновків необхідно дочекатися результатів гістологічних досліджень.

Розслідування триває. Правоохоронці перевіряють всі обставини події, жодна деталь не залишиться поза увагою.

Що передувало?

Нагадаємо, у розподільчому пункті Києві помер чоловік. Правоохоронці почали розслідування.

У Київському ТЦК назвали інформацію про побиття представниками одного з районних в місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянина, через що він потрапив до лікарні та перебуває у комі, маніпулятивною.

