Смерть мужчины в распределительном пункте в Киеве: результат экспертизы - умер от закрытой черепно-мозговой травмы, - Нацполиция

Получены первые результаты судебно-медицинской экспертизы в отношении мужчины, который погиб в распределительном пункте в Подольском районе Киева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.

По заключению эксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Других телесных повреждений не обнаружено.

Для окончательных выводов необходимо дождаться результатов гистологических исследований.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полицейские ликвидировали международную преступную организацию, которая похитила более 50 элитных авто в Евросоюзе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Расследование продолжается. Правоохранители проверяют все обстоятельства происшествия, ни одна деталь не останется без внимания.

Что предшествовало?

Напомним, в распределительном пункте Киеве умер мужчина. Правоохранители начали расследование.

В Киевском ТЦК назвали информацию об избиении представителями одного из районных в городе Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки гражданина, из-за чего он попал в больницу и находится в коме, манипулятивной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": До $5 тыс. за фиктивное многодетное родительство: разоблачена схема уклонения от мобилизации на Волыни, - Нацполиция. ФОТОрепортаж