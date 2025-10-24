Смерть мужчины в распределительном пункте в Киеве: результат экспертизы - умер от закрытой черепно-мозговой травмы, - Нацполиция
Получены первые результаты судебно-медицинской экспертизы в отношении мужчины, который погиб в распределительном пункте в Подольском районе Киева.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.
По заключению эксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Других телесных повреждений не обнаружено.
Для окончательных выводов необходимо дождаться результатов гистологических исследований.
Расследование продолжается. Правоохранители проверяют все обстоятельства происшествия, ни одна деталь не останется без внимания.
Что предшествовало?
Напомним, в распределительном пункте Киеве умер мужчина. Правоохранители начали расследование.
В Киевском ТЦК назвали информацию об избиении представителями одного из районных в городе Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки гражданина, из-за чего он попал в больницу и находится в коме, манипулятивной.
43 роки людина не падала на підлогу, і тут раптом впала.
Головній афоризм офіцерів Радянської Армії: "Куди солдата не цілуй - усюди жопа!"
Це про совкову кастовість дітей кухарок, в тому числі і більшості українських старших офіцерів - нікуди вони не зникла!
війна це підла, кінчена ****, це смерть, кров, біль, каліцтва, страждання, сльози
без війни не складає проблем побачити та зрозуміти, хто поруч
Це як прийшов чоловік до психіатра, той питає за сон. Ну дядько каже - довго не можу заснути, дивлюся на стелю, а там тріщина на змію схожа. Психіатр і пише - "пацієнт бачить на стелі змій".
ШІ в тцк вбиває Українців, чи самі вони вбиваюця, хз, як то говорив один пітух - какая разніца.
Так що сьогодні твій день.
А ще й стимульована безкарність народжує чудовиськ.