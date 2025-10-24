РУС
Смерть мужчины в распределительном пункте в Киеве: результат экспертизы - умер от закрытой черепно-мозговой травмы, - Нацполиция

поліція

Получены первые результаты судебно-медицинской экспертизы в отношении мужчины, который погиб в распределительном пункте в Подольском районе Киева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.

По заключению эксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Других телесных повреждений не обнаружено.

Для окончательных выводов необходимо дождаться результатов гистологических исследований.

Расследование продолжается. Правоохранители проверяют все обстоятельства происшествия, ни одна деталь не останется без внимания.

Что предшествовало?

Напомним, в распределительном пункте Киеве умер мужчина. Правоохранители начали расследование.

В Киевском ТЦК назвали информацию об избиении представителями одного из районных в городе Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки гражданина, из-за чего он попал в больницу и находится в коме, манипулятивной.

+22
Ну слуги урода кажуть, що це діпфейки. Чувак помер через діпфейкове побиття.
24.10.2025 14:55 Ответить
+11
Я за одне великій війні вдячний, що я тепер побачив, ХТО мешкав всі ці роки поруч зі мною. А страшно те, що багато людей це підтримують
24.10.2025 15:04 Ответить
+9
А хтось тут пи*дів про совок і шо ми вже не такі!
Головній афоризм офіцерів Радянської Армії: "Куди солдата не цілуй - усюди жопа!"
Це про совкову кастовість дітей кухарок, в тому числі і більшості українських старших офіцерів - нікуди вони не зникла!
24.10.2025 15:00 Ответить
Ну слуги урода кажуть, що це діпфейки. Чувак помер через діпфейкове побиття.
24.10.2025 14:55 Ответить
Ага, и сам чувак был дипфейком
24.10.2025 15:23 Ответить
Раніше були епілепсії, а зараз вже *башут в голову, а шо такоє? Не оригінально...
24.10.2025 14:56 Ответить
"чоловіка, який загинув у розподільчому пункті" - пишуть так, наче в бою...
43 роки людина не падала на підлогу, і тут раптом впала.
24.10.2025 15:25 Ответить
А хтось тут пи*дів про совок і шо ми вже не такі!
Головній афоризм офіцерів Радянської Армії: "Куди солдата не цілуй - усюди жопа!"
Це про совкову кастовість дітей кухарок, в тому числі і більшості українських старших офіцерів - нікуди вони не зникла!
24.10.2025 15:00 Ответить
Рукоять макара творить чудеса.
24.10.2025 15:03 Ответить
Я за одне великій війні вдячний, що я тепер побачив, ХТО мешкав всі ці роки поруч зі мною. А страшно те, що багато людей це підтримують
24.10.2025 15:04 Ответить
не можна бути вдячним війні ніколи
війна це підла, кінчена ****, це смерть, кров, біль, каліцтва, страждання, сльози
без війни не складає проблем побачити та зрозуміти, хто поруч
24.10.2025 15:11 Ответить
Ти не розумієш. Магирус - один з тих, кого росіяни йдуть звільняти.
24.10.2025 15:16 Ответить
Це зрозуміло, я образно. Звісно у війни немає і не може бути нічого гарного. Але маємо, що маємо
24.10.2025 15:18 Ответить
Ага, радіє війні, так і запишем!

Це як прийшов чоловік до психіатра, той питає за сон. Ну дядько каже - довго не можу заснути, дивлюся на стелю, а там тріщина на змію схожа. Психіатр і пише - "пацієнт бачить на стелі змій".
24.10.2025 15:18 Ответить
Черговий кацапський діпфейк? Так недодепутат слуг урода, потараєв?
24.10.2025 15:05 Ответить
Мало підарів на нулі, ще й в тилу.
24.10.2025 15:07 Ответить
Нагадаємо, у "розподільчому пункті" Києві помер чоловік. Его привезли после операции в "розподільчий пункт" чтобы он там умер или ему там на месте операцию делали? Как он там смог умереть?
24.10.2025 15:08 Ответить
Ну, судячи з посту операцію йому робили в лікарні, а потім, у комі, привезли до розподільчого пункту. Тут ще питання до лікарів великі.
24.10.2025 15:15 Ответить
24.10.2025 15:58 Ответить
Так слуга *алупи Потураєв каже шо це все діпфейк.
ШІ в тцк вбиває Українців, чи самі вони вбиваюця, хз, як то говорив один пітух - какая разніца.
24.10.2025 15:10 Ответить
Щось бойові діди, які завзято підтримують тецека, стидливо оминають цю новину.
24.10.2025 15:10 Ответить
Ми вирішили дати попрацювати кацапським тролям та кацапським сраколизам з ТОТ.
Так що сьогодні твій день.
24.10.2025 15:12 Ответить
Безкарність завжди народжує злочин.
А ще й стимульована безкарність народжує чудовиськ.
24.10.2025 15:12 Ответить
тю. та как всида. или с лавки во сне упал па неастарожнасти и галавой стукнулся, или сам об стену головой убился. а разве па другому как-нибуть бываит?
24.10.2025 15:17 Ответить
Подскользнулся, упал, очнулся, морг, то бишь не очнулся...а отважные работники ТЦК тут не при чём, ну не могли такие благородные герои человека по голове...
24.10.2025 15:33 Ответить
Вел бы себя, как человек - никакой черепномозговой травмы не было. А так квалифицыровать, как попытку к бегству или вообще браконьерство.
24.10.2025 15:48 Ответить
Як тільки появляється слово ТЦК,то всі сцикуни,"какая разніца" кацапи ,малороси збігаються Фу гидота.
24.10.2025 16:04 Ответить
 
 