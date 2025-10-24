До $5 тыс. за фиктивное многодетное родительство: раскрыта схема уклонения от мобилизации на Волыни, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Участники преступной группы способствовали мужчинам призывного возраста в выезде за пределы Украины на основании поддельных документов. Для этого дельцы привлекали к противоправной деятельности женщин с малолетними детьми и за деньги оформляли на "клиентов" фиктивное отцовство на третьего ребенка.

Установлено, что организовал преступную схему 34-летний местный житель. Для реализации своего замысла фигурант заручился поддержкой еще нескольких человек.

Как работала схема

Так, в одном из эпизодов лидер группировки предложил 48-летнему "клиенту" уклониться от мобилизации путем оформления на него фиктивного отцовства на третьего ребенка. Мужчина уже имел двух собственных несовершеннолетних детей, поэтому сразу согласился на аферу, чтобы иметь возможность беспрепятственно выехать из страны.

Один из участников группы привлек к "схеме" знакомую женщину, которая воспитывает нескольких малолетних детей. Именно на одного из них мать согласилась оформить фиктивное отцовство. Дельцы встретили женщину вместе с "клиентом" в ЗАГСе для оформления документов об отцовстве. За свое участие в "сделке" женщина получила 2500 долларов, которые впоследствии организатор преступной группы распределил между всеми участниками.

Таким образом, на основании предоставленных в территориальный ТЦК и СП фиктивных документов "клиент" получил право на отсрочку от мобилизации и законные основания для выезда за границу.

Разоблачение дельцов

В общей сложности полицейские задокументировали три факта оформления мужчинами отцовства на чужих детей с участием разных женщин. Стоимость таких "услуг" злоумышленники оценивали от 2000 до 5000 долларов.

22 октября правоохранители провели 13 обысков на территории Волынской области - по местам жительства, регистрации и в транспортных средствах фигурантов. По результатам следственных действий изъята документация, подтверждающая приобретение фиктивного отцовства, в частности свидетельства о браке и рождении детей, денежные средства в размере около 500 тыс. грн, два автомобиля, паспорта, военно-учетные документы, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи.

Что грозит участникам схемы

На основании собранных доказательств организатору "схемы" и двум его сообщникам сообщено о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).



Организатору избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос об избрании меры пресечения его сообщникам. Устанавливается полный круг лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности, с целью привлечения их к ответственности.

За содеянное фигурантам может грозить до девяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.





