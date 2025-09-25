РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9554 посетителя онлайн
Новости Фото Уклонение от мобилизации Подлог документов
367 0

Подделал свидетельства о рождении двойняшек для выезда за границу: в Винницкой области задержан мужчина, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Винницкой области пограничники остановили 43-летнего жителя Днепропетровщины, который пытался выехать за границу, выдавая себя за многодетного отца.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

На границе задержали мужчину с поддельными свидетельствами о детях
Фото: ГПСУ

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На северных границах возросло количество российских обстрелов, активность ДРГ снизилась, - ГПСУ

Как отмечается, для подтверждения своего статуса мужчина предъявил свидетельства о рождении трех детей. Документы старшей дочери оказались настоящими, а вот свидетельства на якобы 3-летних двойняшек, рожденных в Израиле, вызвали сомнения. Проверка подтвердила, что оба документа не соответствуют установленным образцам.

При этом мужчина пытался пересечь границу сам, без единого члена семьи. Ему отказано в пропуске. По факту использования поддельных документов пограничники сообщили Нацполиции, которая квалифицировала действия мужчины по ст. 358 Уголовного кодекса Украины ("Подделка документов").

На границе задержали мужчину с поддельными свидетельствами о детях
Фото: ГПСУ

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пограничники накрыли табачный бизнес: разоблачено незаконное производство для контрафактных сигарет. ВИДЕО

Автор: 

Винницкая область (1103) Госпогранслужба (6866) уклонисты (1109)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 