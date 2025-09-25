Подделал свидетельства о рождении двойняшек для выезда за границу: в Винницкой области задержан мужчина, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Винницкой области пограничники остановили 43-летнего жителя Днепропетровщины, который пытался выехать за границу, выдавая себя за многодетного отца.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, для подтверждения своего статуса мужчина предъявил свидетельства о рождении трех детей. Документы старшей дочери оказались настоящими, а вот свидетельства на якобы 3-летних двойняшек, рожденных в Израиле, вызвали сомнения. Проверка подтвердила, что оба документа не соответствуют установленным образцам.

При этом мужчина пытался пересечь границу сам, без единого члена семьи. Ему отказано в пропуске. По факту использования поддельных документов пограничники сообщили Нацполиции, которая квалифицировала действия мужчины по ст. 358 Уголовного кодекса Украины ("Подделка документов").

