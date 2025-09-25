Пограничники накрыли табачный бизнес: разоблачено незаконное производство контрафактных сигарет. ВИДЕО
На Буковине пограничники накрыли табачный бизнес "в тени". В Днестровском районе разоблачили незаконное производство, где выращивали и обрабатывали табак для контрафактных сигарет.
Оперативные сотрудники Госпогранслужбы совместно с БЭБ, при силовой поддержке пограничного подразделения "ДОЗОР" изъяли более 25 тонн сырья, оборудование и технику на 30 миллионов гривен, черновые записи, деньги и телефоны. Главные фигуранты понесут уголовную ответственность, информирует Цензор.НЕТ.
Треба хоч раз на місяць для статистики?
А інші сотні раз - у карман.
Живе країна-виживає, бідна, як обдерта липка, дайте-поможіть.
1. Відтепер прикордонники мають функцію боротьби з тіньовим бізнесом.
2. Якби вже встигли ухвалити законопроєкт №14057, оце твердження:
"У Дністровському районі викрито незаконне виробництво, де вирощували та обробляли тютюн для контрафактних сигарет".
Джерело: https://censor.net/ua/v3576059
уважалося б недостовірним, адже:
"Недостовірною вважається інформація, яка порушує презумпцію невунуваності, доки вину особи не доведено у визначеному законом порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили".
