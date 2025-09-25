РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9364 посетителя онлайн
Новости Видео
345 5

Пограничники накрыли табачный бизнес: разоблачено незаконное производство контрафактных сигарет. ВИДЕО

На Буковине пограничники накрыли табачный бизнес "в тени". В Днестровском районе разоблачили незаконное производство, где выращивали и обрабатывали табак для контрафактных сигарет.

Оперативные сотрудники Госпогранслужбы совместно с БЭБ, при силовой поддержке пограничного подразделения "ДОЗОР" изъяли более 25 тонн сырья, оборудование и технику на 30 миллионов гривен, черновые записи, деньги и телефоны. Главные фигуранты понесут уголовную ответственность, информирует Цензор.НЕТ.

Также читайте: На Тернопольщине разоблачено подпольное производство табака: изъято 11 тонн подакцизной продукции. ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6866) табак (304) Черновицкая область (66) Днестровский район (2)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та ви шо!

Треба хоч раз на місяць для статистики?

А інші сотні раз - у карман.

Живе країна-виживає, бідна, як обдерта липка, дайте-поможіть.
показать весь комментарий
25.09.2025 10:23 Ответить
Дивно, що привладних власників на посадах в органах держаного управлінн, цих рабів, і досі не можуть ПОКАРАТИ!!!
показать весь комментарий
25.09.2025 10:31 Ответить
А ви ще акциз на цигарки підніміть, може люди перестануть самі цигарки робити. Краще б так з корупціонерами та крадіями у владі боролись.
показать весь комментарий
25.09.2025 10:34 Ответить
Дві цікавинки:

1. Відтепер прикордонники мають функцію боротьби з тіньовим бізнесом.

2. Якби вже встигли ухвалити законопроєкт №14057, оце твердження:

"У Дністровському районі викрито незаконне виробництво, де вирощували та обробляли тютюн для контрафактних сигарет".

Джерело: https://censor.net/ua/v3576059

уважалося б недостовірним, адже:

"Недостовірною вважається інформація, яка порушує презумпцію невунуваності, доки вину особи не доведено у визначеному законом порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили".

Шалайський проаналізував законопроєкт №14057 | Цензор.НЕТ
показать весь комментарий
25.09.2025 10:40 Ответить
 
 