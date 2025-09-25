Пограничники накрыли табачный бизнес: разоблачено незаконное производство контрафактных сигарет. ВИДЕО

На Буковине пограничники накрыли табачный бизнес "в тени". В Днестровском районе разоблачили незаконное производство, где выращивали и обрабатывали табак для контрафактных сигарет.

Оперативные сотрудники Госпогранслужбы совместно с БЭБ, при силовой поддержке пограничного подразделения "ДОЗОР" изъяли более 25 тонн сырья, оборудование и технику на 30 миллионов гривен, черновые записи, деньги и телефоны. Главные фигуранты понесут уголовную ответственность, информирует Цензор.НЕТ.

