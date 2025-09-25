УКР
Прикордонники накрили тютюновий бізнес: викрито незаконне виробництво для контрафактних сигарет. ВIДЕО

На Буковині прикордонники накрили тютюновий бізнес "у тіні". У Дністровському районі викрито незаконне виробництво, де вирощували та обробляли тютюн для контрафактних сигарет.

Оперативні співробітники Держприкордонслужби спільно з БЕБ, за силової підтримки прикордонного підрозділу "ДОЗОР" вилучили понад 25 тонн сировини, обладнання й техніку на 30 мільйонів гривень, чорнові записи, гроші та телефони. Головні фігуранти понесуть кримінальну відповідальність, інформує Цензор.НЕТ.

На Тернопільщині викрито підпільне виробництво тютюну: вилучено 11 тонн підакцизної продукції.

Держприкордонслужба ДПСУ (6439) тютюн (577) Чернівецька область (69) Дністровський район (2)
Та ви шо!

Треба хоч раз на місяць для статистики?

А інші сотні раз - у карман.

Живе країна-виживає, бідна, як обдерта липка, дайте-поможіть.
25.09.2025 10:23 Відповісти
Дивно, що привладних власників на посадах в органах держаного управлінн, цих рабів, і досі не можуть ПОКАРАТИ!!!
25.09.2025 10:31 Відповісти
А ви ще акциз на цигарки підніміть, може люди перестануть самі цигарки робити. Краще б так з корупціонерами та крадіями у владі боролись.
25.09.2025 10:34 Відповісти
Дві цікавинки:

1. Відтепер прикордонники мають функцію боротьби з тіньовим бізнесом.

2. Якби вже встигли ухвалити законопроєкт №14057, оце твердження:

"У Дністровському районі викрито незаконне виробництво, де вирощували та обробляли тютюн для контрафактних сигарет".

уважалося б недостовірним, адже:

"Недостовірною вважається інформація, яка порушує презумпцію невунуваності, доки вину особи не доведено у визначеному законом порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили".

Шалайський проаналізував законопроєкт №14057 | Цензор.НЕТ
25.09.2025 10:40 Відповісти
Скоро кінець року потрібно більше % виявлення та розкрития злочинів. Дивно чому вони не доповідають скильки зняли кішок з дерев та перевели бабусь через дорогу.
25.09.2025 10:47 Відповісти
Мабуть перестали відкати заносити, або бізнес комусь сподобався. Це ж країна мрій, де закон тільки для бідних, або ворогів.
25.09.2025 10:57 Відповісти
з яких пір вирощування і сушка тютюну стало злочином? напевно скоро будуть відкривати кримінальні справи відносно вирощувачів цукрових буряків бо з них роблять підакційну горілку.
25.09.2025 11:18 Відповісти
підакцизну горілку.
25.09.2025 11:20 Відповісти
 
 