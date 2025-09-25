Прикордонники накрили тютюновий бізнес: викрито незаконне виробництво для контрафактних сигарет. ВIДЕО

На Буковині прикордонники накрили тютюновий бізнес "у тіні". У Дністровському районі викрито незаконне виробництво, де вирощували та обробляли тютюн для контрафактних сигарет.

Оперативні співробітники Держприкордонслужби спільно з БЕБ, за силової підтримки прикордонного підрозділу "ДОЗОР" вилучили понад 25 тонн сировини, обладнання й техніку на 30 мільйонів гривень, чорнові записи, гроші та телефони. Головні фігуранти понесуть кримінальну відповідальність, інформує Цензор.НЕТ.

