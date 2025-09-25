Прикордонники накрили тютюновий бізнес: викрито незаконне виробництво для контрафактних сигарет. ВIДЕО
На Буковині прикордонники накрили тютюновий бізнес "у тіні". У Дністровському районі викрито незаконне виробництво, де вирощували та обробляли тютюн для контрафактних сигарет.
Оперативні співробітники Держприкордонслужби спільно з БЕБ, за силової підтримки прикордонного підрозділу "ДОЗОР" вилучили понад 25 тонн сировини, обладнання й техніку на 30 мільйонів гривень, чорнові записи, гроші та телефони. Головні фігуранти понесуть кримінальну відповідальність, інформує Цензор.НЕТ.
Треба хоч раз на місяць для статистики?
А інші сотні раз - у карман.
Живе країна-виживає, бідна, як обдерта липка, дайте-поможіть.
1. Відтепер прикордонники мають функцію боротьби з тіньовим бізнесом.
2. Якби вже встигли ухвалити законопроєкт №14057, оце твердження:
"У Дністровському районі викрито незаконне виробництво, де вирощували та обробляли тютюн для контрафактних сигарет".
уважалося б недостовірним, адже:
"Недостовірною вважається інформація, яка порушує презумпцію невунуваності, доки вину особи не доведено у визначеному законом порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили".
