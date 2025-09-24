На Тернопільщині викрито підпільне виробництво тютюну: вилучено 11 тонн підакцизної продукції. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури п’ятьом особам повідомлено про підозру. В залежності від скоєного їм інкримінують незаконне виготовлення, зберігання та збут тютюнових виробів, а також у легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними слідства, у селі Чортківського району організовано незаконне вирощування тютюну та облаштовано підпільний цех із його подрібнення. Готову продукцію пересилали клієнтам через служби доставки до Кривого Рогу, Миколаєва та Запоріжжя.

У ході операції проведено 22 обшуки на території Тернопільської, Хмельницької та Дніпропетровської областей. Правоохоронці вилучили 1,5 тонни тютюну в сирому та напівсухому листі, понад 10 тонн подрібненої сировини, три промислових верстати, мобільні телефони, ноутбук, чорнові записи та цінові таблиці.

Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить близько 20 мільйонів гривень. Перевіряється причетність до протиправної діяльності жителів інших областей.









